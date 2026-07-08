मानसून का कहर: कहीं गिरा पहाड़ तो कहीं गिर गई दीवार, कश्मीर से मुंबई तक आसमान से बरस रही तबाही, दिल दहला देगा खौफनाक मंजर

मानसून की दस्तक के साथ ही हर जगह बारिश की शुरुआत हो चुकी है. उत्तर में जम्मू-कश्मीर से लेकर मायानगरी मुंबई तक सब जगह बारिश ने हर जगह तबाही मचाई हुई है. आये दिन बारिश की वजह से कहीं न कहीं कोई न कोई हादसा हो रहा है. यहां ऐसे ही कुछ हादसों के बारे में बताया गे है जो बीते दिनों देशभर में अलग-अलग स्थानों पर बारिश की वजह से हुई.