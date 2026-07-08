  • Home>
  • Gallery»
  • मानसून का कहर: कहीं गिरा पहाड़ तो कहीं गिर गई दीवार, कश्मीर से मुंबई तक आसमान से बरस रही तबाही, दिल दहला देगा खौफनाक मंजर

मानसून का कहर: कहीं गिरा पहाड़ तो कहीं गिर गई दीवार, कश्मीर से मुंबई तक आसमान से बरस रही तबाही, दिल दहला देगा खौफनाक मंजर

मानसून की दस्तक के साथ ही हर जगह बारिश की शुरुआत हो चुकी है. उत्तर में जम्मू-कश्मीर से लेकर मायानगरी मुंबई तक सब जगह बारिश ने हर जगह तबाही मचाई हुई है. आये दिन बारिश की वजह से कहीं न कहीं कोई न कोई हादसा हो रहा है. यहां ऐसे ही कुछ हादसों के बारे में बताया गे है जो बीते दिनों देशभर में अलग-अलग स्थानों पर बारिश की वजह से हुई.


By: Shivangi Shukla | Published: July 8, 2026 2:44:41 PM IST

Follow us on
Google News
जम्मू-कश्मीर में फटा बादल - Photo Gallery
1/5

जम्मू-कश्मीर में फटा बादल

जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में एक ओर जहां लगातार बारिश ने जन-जीवन प्रभावित किया, वहीं दूसरी ओर बादल फटने की घटना तबाही लेकर आई. बादल  फटने की वजह से पहाड़ दरक गया जिससे सड़कों पर मलबा जम गया और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. भारी बारिश से बाजार, घर और कई संपत्तियों को नुकसान पहुंचा.

You Might Be Interested In
गुरुग्राम में भारी बारिश से सड़कों पर भरा पानी - Photo Gallery
2/5

गुरुग्राम में भारी बारिश से सड़कों पर भरा पानी

गुरुग्राम में लगातार बारिश के बाद सड़क का एक हिस्सा धंस गया. सड़क क्षतिग्रस्त होने से यातायात प्रभावित हुआ और आस-पास के इलाकों में पानी भर गया.

नोएडा में भी हाल बेहाल - Photo Gallery
3/5

नोएडा में भी हाल बेहाल

दिल्ली NCR के नोएडा में लगातार हो रही बारिश के बाद कई सड़कों पर जलभराव हो गया, जिससे वाहनों को निकलने में दिक्कत होने लगी और सड़कों पर जाम लग गया.

You Might Be Interested In
जबलपुर में गिरी दीवार - Photo Gallery
4/5

जबलपुर में गिरी दीवार

मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारी बारिश की वजह से एक बहुमंजिला इमारत अचानक ढह गई, जिसके बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही वहां पुलिस और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंच गए. मलबे में कई लोग फंस गए जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया.

You Might Be Interested In
पुणे में रेड अलर्ट - Photo Gallery
5/5

पुणे में रेड अलर्ट

भारी बारिश को देखते हुए पुणे में रेड अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा मुंबई में भी लोगों की हालत भारी बारिश से खराब है. वहां बारिश की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए हैं.

मानसून का कहर: कहीं गिरा पहाड़ तो कहीं गिर गई दीवार, कश्मीर से मुंबई तक आसमान से बरस रही तबाही, दिल दहला देगा खौफनाक मंजर - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

मानसून का कहर: कहीं गिरा पहाड़ तो कहीं गिर गई दीवार, कश्मीर से मुंबई तक आसमान से बरस रही तबाही, दिल दहला देगा खौफनाक मंजर - Photo Gallery
मानसून का कहर: कहीं गिरा पहाड़ तो कहीं गिर गई दीवार, कश्मीर से मुंबई तक आसमान से बरस रही तबाही, दिल दहला देगा खौफनाक मंजर - Photo Gallery
मानसून का कहर: कहीं गिरा पहाड़ तो कहीं गिर गई दीवार, कश्मीर से मुंबई तक आसमान से बरस रही तबाही, दिल दहला देगा खौफनाक मंजर - Photo Gallery
मानसून का कहर: कहीं गिरा पहाड़ तो कहीं गिर गई दीवार, कश्मीर से मुंबई तक आसमान से बरस रही तबाही, दिल दहला देगा खौफनाक मंजर - Photo Gallery