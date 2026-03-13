भारत के किस राज्य में LPG सिलेंडर की होती है ज्यादा खपत?

LPG Cylinder: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान-इजरायल संघर्ष की खबरों के बीच भारत में एलपीजी सिलेंडर को लेकर चिंता बढ़ गई है. घरेलू उपभोक्ता ये जानने के लिए बेचैन हैं कि कहीं रसोई गैस की कमी तो नहीं होगी. सरकार ने साफ किया है कि घरेलू आपूर्ति प्रभावित नहीं हुई है.