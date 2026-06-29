घर खरीदने का सपना कहीं सपना ही न रह जाए! दिल्ली-NCR में प्रॉपर्टी के दाम 13% उछले, रिपोर्ट ने बढ़ाई खरीदारों की चिंता

भारत के रियल एस्टेट मार्केट के बारे में एक अहम और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है. मिडिल ईस्ट में चल रहे टकराव की वजह से बढ़ता तनाव और AI की वजह से IT सेक्टर में संभावित सुस्ती की चिंता ने कई घर खरीदारों को ज़्यादा सतर्क कर दिया है. नतीजतन अप्रैल-जून 2026 तिमाही के दौरान भारत के सात बड़े शहरों में घरों की बिक्री में 6% की गिरावट आई.