घर खरीदने का सपना कहीं सपना ही न रह जाए! दिल्ली-NCR में प्रॉपर्टी के दाम 13% उछले, रिपोर्ट ने बढ़ाई खरीदारों की चिंता
भारत के रियल एस्टेट मार्केट के बारे में एक अहम और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है. मिडिल ईस्ट में चल रहे टकराव की वजह से बढ़ता तनाव और AI की वजह से IT सेक्टर में संभावित सुस्ती की चिंता ने कई घर खरीदारों को ज़्यादा सतर्क कर दिया है. नतीजतन अप्रैल-जून 2026 तिमाही के दौरान भारत के सात बड़े शहरों में घरों की बिक्री में 6% की गिरावट आई.
Sales Decline
अप्रैल-जून 2026 तिमाही के दौरान भारत के टॉप 7 शहरों में घरों की बिक्री में सालाना आधार पर 6% की गिरावट आई. इस दौरान कुल 90,715 घर बिके, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 96,285 यूनिट्स बिकी थीं जो खरीदारों की कम मांग को दर्शाता है.
Demand Slowdown
आर्थिक अनिश्चितता ने खरीदारों की सोच पर असर डाला. ANAROCK इस सुस्ती की वजह मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष और IT/ITeS सेक्टर में AI को लेकर चिंताओं को मानता है जिसके कारण कई संभावित खरीदारों ने घर खरीदने का फैसला टाल दिया.
Price Growth
बिक्री में गिरावट के बावजूद घरों की कीमतें बढ़ती रहीं. टॉप सात शहरों में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की औसत कीमत में सालाना आधार पर लगभग 7% की बढ़ोतरी हुई जिससे पता चलता है कि डेवलपर्स ने कीमतें या तो बनाए रखीं या बढ़ाईं.
Delhi-NCR Surge
सभी बड़े शहरों में दिल्ली-NCR में कीमतों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई. वहां घरों की कीमतें साल भर में 13% बढ़ीं, जिससे यह सालाना कीमत बढ़ोतरी के मामले में सबसे आगे रहने वाला मार्केट बन गया.
City-wise Trend
ज्यादातर बड़े शहरों में बिक्री में गिरावट देखी गई. जिनमें दिल्ली-NCR (-6%), मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (-8%), पुणे (-15%, सबसे बड़ी गिरावट), और चेन्नई (-9%) शामिल हैं. जो मांग में व्यापक सुस्ती का संकेत है.
Growth Markets
केवल तीन शहरों में घरों की बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज की गई. बेंगलुरु में 1% और हैदराबाद में 2% की बढ़ोतरी हुई जबकि कोलकाता 10% की ग्रोथ के साथ सबसे आगे रहा और बिक्री ग्रोथ के मामले में टॉप-परफॉर्मिंग मार्केट बनकर उभरा.
Top Market
बिक्री में कुल गिरावट के बावजूद, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ा हाउसिंग मार्केट बना रहा, जहां तिमाही के दौरान 28,710 घर बिके.
Market Outlook
ANAROCK को उम्मीद है कि मांग प्रीमियम हाउसिंग पर केंद्रित रहेगी खासकर GCC-आधारित रोजगार केंद्रों और इंफ्रास्ट्रक्चर-आधारित कॉरिडोर में है क्योंकि मौजूदा मार्केट माहौल में खरीदार अपने फैसले लेने में ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं.