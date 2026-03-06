यहां मांस तो दूर अंडा खाना भी बन सकता है मुसीबत! नियम तोड़ने वालों को मिलती है कड़ी सजा; जानें नाम

Palitana vegetarian city: भारत में ज्यादातर शहरों के खाने में मांस और अंडा अहम भाग है. लेकिन एक शहर ऐसा भी है, जहां नॉनवेज खाना सख्त कानूनन अपराध है. यहां मांस तो क्या अंडा बेचने और खरीदने पर भी जेल हो सकती है. बता दें कि यह कोई अफवाह नहीं है, बल्कि यह नियम सरकारी आदेश के लागू किया गया है. धार्मिक कारणों से इस शहर को पूरी तरह से शाकाहारी घोषित किया गया है. साथ ही नियम तोड़ने वाले को सख्त सजा का प्रावधान भी है.