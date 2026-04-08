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ईरान युद्ध के बीच चमका भारत! विश्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर दे दी गुड न्यूज

World Bank On Indian GDP: विश्व बैंक ने भारत की GDP ग्रोथ 2026-27 के लिए 6.3% से बढ़ाकर 6.6% कर दी है, जबकि Iran-Israel तनाव के बीच दक्षिण एशिया की ग्रोथ घटाकर 6.3% कर दी गई है. ऊर्जा संकट बड़ा कारण है. हालांकि 2027 तक सुधार की उम्मीद है, लेकिन तेल कीमतों और वैश्विक अस्थिरता से जोखिम बना हुआ है.


By: Shubahm Srivastava | Published: April 8, 2026 10:11:13 PM IST

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भारत की GDP ग्रोथ में सुधार

हाल ही में World Bank ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ा दिया है. वित्त वर्ष 2026-27 के लिए GDP ग्रोथ 6.3% से बढ़ाकर 6.6% कर दी गई है. यह संकेत देता है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में बनी हुई है.

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वैश्विक तनाव के बीच सकारात्मक संकेत

मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव, विशेषकर Iran और Israel के बीच संघर्ष, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल रहा है. इसके बावजूद भारत की स्थिरता इसे अन्य देशों से अलग बनाती है.

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दक्षिण एशिया के लिए चुनौतीपूर्ण समय

वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में दक्षिण एशिया की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता जताई गई है. क्षेत्रीय ग्रोथ अनुमान को घटाकर 6.3% कर दिया गया है, जो पहले 7.0% था. यह गिरावट वैश्विक परिस्थितियों का सीधा असर दिखाती है.

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ऊर्जा संकट बना मुख्य कारण

दक्षिण एशिया की धीमी ग्रोथ का एक बड़ा कारण ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता है. तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और सप्लाई में बाधाओं ने आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया है, जिससे विकास दर पर असर पड़ा है.

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भारत बना स्थिरता का स्तंभ

इन चुनौतियों के बीच भारत को क्षेत्रीय स्थिरता का केंद्र माना जा रहा है. मजबूत घरेलू मांग और नीतिगत सुधारों के कारण भारत अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है.

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भविष्य में सुधार की उम्मीद

रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2027 तक दक्षिण एशिया की ग्रोथ बढ़कर 6.9% तक पहुंच सकती है. इसके लिए जरूरी है कि वैश्विक हालात सुधरें और ऊर्जा बाजार में संतुलन आए.

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संभावित जोखिम और चेतावनी

World Bank ने चेतावनी दी है कि आयातित ऊर्जा पर निर्भरता दक्षिण एशिया के लिए बड़ा जोखिम बनी हुई है. अगर मध्य-पूर्व में तनाव और बढ़ता है, तो महंगाई और आर्थिक अस्थिरता बढ़ सकती है, जिससे विकास की रफ्तार प्रभावित होगी.

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