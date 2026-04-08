ईरान युद्ध के बीच चमका भारत! विश्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर दे दी गुड न्यूज

World Bank On Indian GDP: विश्व बैंक ने भारत की GDP ग्रोथ 2026-27 के लिए 6.3% से बढ़ाकर 6.6% कर दी है, जबकि Iran-Israel तनाव के बीच दक्षिण एशिया की ग्रोथ घटाकर 6.3% कर दी गई है. ऊर्जा संकट बड़ा कारण है. हालांकि 2027 तक सुधार की उम्मीद है, लेकिन तेल कीमतों और वैश्विक अस्थिरता से जोखिम बना हुआ है.