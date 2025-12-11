  • Home>
  • Gallery»
  • India’s First Sleeper Vande Bharat: 8 घंटे में पटना से दिल्ली! जानिए कब होगी शुरू, किराया और इसकी वो 5 खूबियां

India’s First Sleeper Vande Bharat: 8 घंटे में पटना से दिल्ली! जानिए कब होगी शुरू, किराया और इसकी वो 5 खूबियां

इंडियन रेलवे भारत में लंबी दूरी की यात्रा को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार है. जल्द ही, पटना और नई दिल्ली के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस पटरी पर दौड़ती नज़र आएगी. यह ट्रेन लगभग 1,000 किलोमीटर की दूरी को सिर्फ आठ घंटे में तय करके एक नया रिकॉर्ड बनाएगी.

अब आपको राजधानी जैसी ट्रेनों में घंटों का सफ़र नहीं करना पड़ेगा! यह 16 कोच वाली स्वदेशी स्लीपर ट्रेन आपको रात भर सोने की सुविधा और हवाई जहाज जैसी आधुनिक सुविधाएँ देगी. 12 दिसंबर, 2025 को इसका पहला रैक भेजा जाएगा, जिसके बाद ट्रायल शुरू होंगे. इस स्लीपर एक्सप्रेस की लॉन्च डेट क्या है, इसके सुरक्षा फ़ीचर्स क्या हैं, और इसका संभावित किराया क्या होगा जानने के लिए हमारी ख़ास फोटो गैलरी देखिए! यह भारत के रेल इतिहास का एक बड़ा कदम है.


By: Shivani Singh | Published: December 11, 2025 6:50:30 PM IST

Follow us on
Google News
Vande Bharat Sleeper train - Photo Gallery
1/7

वंदे भारत स्लीपर और रूट

इंडियन रेलवे यात्रियों की यात्रा को और भी बेहतर बनाने के लिए पटना और नई दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का पहला स्लीपर वर्ज़न (सोने की सुविधा वाला) शुरू करने जा रहा है. यह ट्रेन लगभग 1,000 किलोमीटर की दूरी को सिर्फ आठ घंटे में तय करेगी, जिससे पटना-दिल्ली रूट पर सफर बहुत तेज़ और आरामदायक हो जाएगा.

vande bharat sleeper train - Photo Gallery
2/7

लॉन्च की तारीख

इस नई सर्विस के नए साल से पहले शुरू होने की उम्मीद है. इसका पहला रैक (ट्रेन का सेट) 12 दिसंबर, 2025 को बेंगलुरु की भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड फैक्ट्री से भेजा जाएगा. इसके तुरंत बाद ट्रायल रन शुरू होंगे, जिसके बाद यह ट्रेन पटना-दिल्ली रूट पर नियमित रूप से चलनी शुरू हो जाएगी.

Vande Bharat Sleeper's First Class cabin - Photo Gallery
3/7

इसकी खासियत

ट्रेन के डिज़ाइन को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वदेशी (देश में बना हुआ) बताया है. यह लंबी दूरी की यात्रा के लिए बहुत अहम है. इसका मकसद उन यात्रियों की मांग को पूरा करना है जो लंबी दूरी के लिए तेज़ और आरामदायक स्लीपर सेवा चाहते हैं, जिससे भारत में रेल यात्रा आधुनिक बनेगी.

Vande Bharat Sleeper Train - Photo Gallery
4/7

डिज़ाइन और कोच

यह स्लीपर ट्रेन 16 कोचों की होगी जिसे खासकर रात भर की यात्रा के लिए डिज़ाइन किया गया है. पुरानी वंदे भारत ट्रेनों की तरह इसमें सिर्फ़ चेयर-कार सीटिंग नहीं है, बल्कि इसमें स्लीपर बर्थ हैं, जो ज़्यादा आराम देंगी. यह भारत में रेल यात्रा को एक नया अनुभव देगी.

India’s First Sleeper Vande Bharat: 8 घंटे में पटना से दिल्ली! जानिए कब होगी शुरू, किराया और इसकी वो 5 खूबियां - Photo Gallery
5/7

सुविधाएँ और सुरक्षा

यात्रियों को कई आधुनिक सुविधाएँ मिलेंगी, जैसे:

ऑटो-सेंसिंग दरवाज़े (अपने-आप खुलने-बंद होने वाले दरवाज़े)

बायो-डाइजेस्टर टॉयलेट

आराम बढ़ाने के लिए सॉफ्ट लाइटिंग वाली अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई बर्थ सुरक्षा भी सबसे ऊपर है, इसके लिए ट्रेन में क्रैश-प्रूफ कोच और एंटी-कोलिजन सिस्टम (टक्कर-रोधी प्रणाली) भी लगाए गए हैं.

India’s First Sleeper Vande Bharat: 8 घंटे में पटना से दिल्ली! जानिए कब होगी शुरू, किराया और इसकी वो 5 खूबियां - Photo Gallery
6/7

शेड्यूल और क्षमता

पटना-दिल्ली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस हफ्ते में छह दिन चलेगी, ताकि इस व्यस्त रूट पर यात्रियों की भारी माँग पूरी हो सके. इस ट्रेन में कुल 827 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी, जिसमें AC 1st क्लास, AC 2-टियर और AC 3-टियर कोच शामिल होंगे. इसका लक्ष्य भीड़ कम करना और प्रीमियम (बेहतरीन) यात्रा का अनुभव देना है. इसका किराया राजधानी एक्सप्रेस के किराए के आस-पास होने की उम्मीद है.

India’s First Sleeper Vande Bharat: 8 घंटे में पटना से दिल्ली! जानिए कब होगी शुरू, किराया और इसकी वो 5 खूबियां - Photo Gallery
7/7

यात्रियों को फ़ायदा

पटना और दिल्ली के बीच सफर करने वालों के लिए, यह स्लीपर ट्रेन रात भर की यात्रा को पूरी तरह बदल देगी. रात में सोने की सुविधा से समय की बचत होगी और सफर भी आरामदायक होगा. यह सर्विस त्योहारों, काम के सिलसिले में, या कम समय की यात्राओं के लिए एक बेहतरीन, साफ-सुथरा और कुशल विकल्प होगी, जो मौजूदा एक्सप्रेस ट्रेनों और बसों से बेहतर है.

Tags:
long distance trainpatna delhi trainPatna Delhi Vande BharatVande Bharat Sleeper
India’s First Sleeper Vande Bharat: 8 घंटे में पटना से दिल्ली! जानिए कब होगी शुरू, किराया और इसकी वो 5 खूबियां - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

India’s First Sleeper Vande Bharat: 8 घंटे में पटना से दिल्ली! जानिए कब होगी शुरू, किराया और इसकी वो 5 खूबियां - Photo Gallery
India’s First Sleeper Vande Bharat: 8 घंटे में पटना से दिल्ली! जानिए कब होगी शुरू, किराया और इसकी वो 5 खूबियां - Photo Gallery
India’s First Sleeper Vande Bharat: 8 घंटे में पटना से दिल्ली! जानिए कब होगी शुरू, किराया और इसकी वो 5 खूबियां - Photo Gallery
India’s First Sleeper Vande Bharat: 8 घंटे में पटना से दिल्ली! जानिए कब होगी शुरू, किराया और इसकी वो 5 खूबियां - Photo Gallery