India’s First Sleeper Vande Bharat: 8 घंटे में पटना से दिल्ली! जानिए कब होगी शुरू, किराया और इसकी वो 5 खूबियां

इंडियन रेलवे भारत में लंबी दूरी की यात्रा को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार है. जल्द ही, पटना और नई दिल्ली के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस पटरी पर दौड़ती नज़र आएगी. यह ट्रेन लगभग 1,000 किलोमीटर की दूरी को सिर्फ आठ घंटे में तय करके एक नया रिकॉर्ड बनाएगी.

अब आपको राजधानी जैसी ट्रेनों में घंटों का सफ़र नहीं करना पड़ेगा! यह 16 कोच वाली स्वदेशी स्लीपर ट्रेन आपको रात भर सोने की सुविधा और हवाई जहाज जैसी आधुनिक सुविधाएँ देगी. 12 दिसंबर, 2025 को इसका पहला रैक भेजा जाएगा, जिसके बाद ट्रायल शुरू होंगे. इस स्लीपर एक्सप्रेस की लॉन्च डेट क्या है, इसके सुरक्षा फ़ीचर्स क्या हैं, और इसका संभावित किराया क्या होगा जानने के लिए हमारी ख़ास फोटो गैलरी देखिए! यह भारत के रेल इतिहास का एक बड़ा कदम है.