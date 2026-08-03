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Floating Villages India: बारिश में घूमने का बना रहे हैं प्लान? पानी पर बसे इन गांवों को जरूर करें एक्सप्लोर

Floating Villages India: अगर आप इस मानसून कुछ अलग और यादगार घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो भारत के फ्लोटिंग विलेज यानी पानी पर बसे गांव आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होने चाहिए. ये जगहें सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अनोखी जीवनशैली, स्थानीय संस्कृति और शांत वातावरण के लिए भी मशहूर हैं. आइए जानते हैं भारत के ऐसे खूबसूरत फ्लोटिंग गांवों के बारे में, जहां एक बार जाने के बाद आपका दोबारा लौटने का मन जरूर करेगा.


By: Ranjana Sharma | Published: August 3, 2026 12:34:31 PM IST

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पानी पर बसे गांव... भारत की ये अनोखी दुनिया देखी है?

क्या आपने कभी ऐसा गांव देखा है जो पानी के बीच बसा हो? भारत में कई ऐसी जगहें हैं जहां लोग झीलों, बैकवॉटर और तैरते द्वीपों पर रहते हैं. मानसून में इन गांवों की खूबसूरती देखने लायक होती है और यहां की प्राकृतिक छटा हर पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करती है.

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कदमक्कुडी आइलैंड्स, केरल की शांत और खूबसूरत दुनिया

केरल के बैकवॉटर क्षेत्र में बसे कदमक्कुडी आइलैंड्स कई छोटे-छोटे गांवों का समूह हैं. यहां नारियल के पेड़, धान के खेत, शांत जलमार्ग और पारंपरिक जीवनशैली देखने को मिलती है. यहां होमस्टे में ठहरकर स्थानीय भोजन और ग्रामीण संस्कृति का आनंद लिया जा सकता है.

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लोकटक झील, जहां तैरते हैं पूरे गांव

मणिपुर की लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है. यहां 'फुमदी' नाम के तैरते द्वीप और दुनिया का अनोखा फ्लोटिंग नेशनल पार्क मौजूद है. स्थानीय लोगों की आजीविका मछली पकड़ने और खेती पर आधारित है.

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मुनरो आइलैंड, बैकवॉटर का सुकून

केरल के कोल्लम जिले में स्थित मुनरो आइलैंड अष्टमुडी झील और कल्लदा नदी के संगम पर बसा है. यहां बैकवॉटर क्रूज, हरियाली, छोटी नहरें और शांत वातावरण पर्यटकों को बेहद पसंद आता है.

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डल झील के तैरते घर और शिकारा की सैर

जम्मू-कश्मीर की डल झील अपने हाउसबोट्स और शिकारा राइड के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है. झील के बीच बने तैरते घर, फ्लोटिंग मार्केट और चारों ओर फैले पहाड़ मानसून में इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं.

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चिल्का झील के तैरते गांवों का अनोखा अनुभव

ओडिशा की चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है. यहां छोटे द्वीप, मछुआरों के गांव और विशाल वेटलैंड्स प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करते हैं. यह जगह पक्षी प्रेमियों के लिए भी बेहद खास मानी जाती है.

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यहां की जिंदगी पानी के साथ चलती है

इन गांवों में नावें ही मुख्य परिवहन का साधन हैं. लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, बाजार, खेती और मछली पकड़ने का काम पानी के बीच ही चलता है. यही वजह है कि यहां का जीवन बाकी गांवों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है.

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मानसून में कई गुना बढ़ जाती है खूबसूरती

बारिश के मौसम में इन फ्लोटिंग गांवों की हरियाली, जलमार्ग और प्राकृतिक नजारे और भी मनमोहक हो जाते हैं. फोटोग्राफी, बर्ड वॉचिंग और बोटिंग का अनुभव यहां आने वाले पर्यटकों के लिए यादगार बन जाता है.

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यात्रा से पहले इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप इन फ्लोटिंग गांवों की यात्रा का प्लान बना रहे हैं, तो पहले मौसम की जानकारी जरूर लें. स्थानीय प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करें और सुरक्षित यात्रा करें. प्रकृति के बीच बसे ये गांव आपकी ट्रिप को जिंदगीभर के लिए यादगार बना सकते हैं.

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