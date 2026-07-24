भारत के फ्लोटिंग मार्केट, जहां पानी पर सजती हैं दुकानें… एक बार जरूर करें एक्सप्लोर

Floating Markets of India: भारत अपनी समृद्ध संस्कृति, विविध खान-पान और अनोखे पर्यटन स्थलों के लिए दुनिया भर में मशहूर है. इन्हीं खास आकर्षणों में शामिल हैं फ्लोटिंग मार्केट्स, जहां दुकानें जमीन पर नहीं बल्कि नावों पर सजती हैं. इन बाजारों में खरीदारी का अनुभव जितना अनोखा होता है, उतना ही खूबसूरत होता है वहां का प्राकृतिक नजारा. अगर आप अपनी अगली यात्रा में कुछ अलग और यादगार देखना चाहते हैं, तो भारत के ये फ्लोटिंग मार्केट्स आपकी ट्रैवल बकेट लिस्ट में जरूर होने चाहिए.