भारत के फ्लोटिंग मार्केट, जहां पानी पर सजती हैं दुकानें… एक बार जरूर करें एक्सप्लोर
Floating Markets of India: भारत अपनी समृद्ध संस्कृति, विविध खान-पान और अनोखे पर्यटन स्थलों के लिए दुनिया भर में मशहूर है. इन्हीं खास आकर्षणों में शामिल हैं फ्लोटिंग मार्केट्स, जहां दुकानें जमीन पर नहीं बल्कि नावों पर सजती हैं. इन बाजारों में खरीदारी का अनुभव जितना अनोखा होता है, उतना ही खूबसूरत होता है वहां का प्राकृतिक नजारा. अगर आप अपनी अगली यात्रा में कुछ अलग और यादगार देखना चाहते हैं, तो भारत के ये फ्लोटिंग मार्केट्स आपकी ट्रैवल बकेट लिस्ट में जरूर होने चाहिए.
भारत के फ्लोटिंग मार्केट्स, जहां नावों पर सजती हैं दुकानें
भारत में कुछ ऐसे बाजार हैं, जहां खरीदारी जमीन पर नहीं बल्कि पानी के बीच नावों पर होती है. इन फ्लोटिंग मार्केट्स में स्थानीय संस्कृति, स्वादिष्ट व्यंजन, ताजी सब्जियां, फल और हस्तशिल्प का अनोखा संगम देखने को मिलता है. यहां घूमने का अनुभव किसी विदेशी डेस्टिनेशन से कम नहीं लगता.
मणिपुर का लोकटक झील फ्लोटिंग मार्केट
मणिपुर की प्रसिद्ध लोकटक झील के पास लगने वाला फ्लोटिंग मार्केट राज्य के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में गिना जाता है. यहां सुबह-सुबह नावों पर ताजी सब्जियां, फल, मछली और रोजमर्रा का सामान बेचा जाता है. शांत झील, तैरते द्वीप और चारों ओर फैली हरियाली इस बाजार की खूबसूरती को और बढ़ा देती है.
डल झील का फ्लोटिंग मार्केट, श्रीनगर
श्रीनगर की डल झील में लगने वाला फ्लोटिंग मार्केट दुनिया के सबसे प्रसिद्ध तैरते बाजारों में शामिल है. यहां शिकारों पर ताजे फल, सब्जियां, फूल और कश्मीरी हस्तशिल्प बेचे जाते हैं. सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इस बाजार का नजारा बेहद मनमोहक होता है, इसलिए यह फोटोग्राफी के शौकीनों की पसंदीदा जगह भी है.
साबरमती रिवरफ्रंट फ्लोटिंग मार्केट, अहमदाबाद
गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती रिवरफ्रंट पर विकसित फ्लोटिंग मार्केट आधुनिक सुविधाओं और पारंपरिक बाजार का शानदार मेल है. यहां नावों पर स्थानीय स्ट्रीट फूड, हस्तशिल्प और कई तरह की उपयोगी चीजें मिलती हैं. शाम के समय रोशनी से सजा यह बाजार बेहद आकर्षक दिखाई देता है.
पटुली फ्लोटिंग मार्केट, कोलकाता
पश्चिम बंगाल के पटुली इलाके में कृत्रिम झील पर बना फ्लोटिंग मार्केट अपने अनोखे अंदाज के लिए प्रसिद्ध है. यहां लकड़ी की नावों पर फल, सब्जियां और घरेलू जरूरत का सामान बेचा जाता है. शाम और रात के समय यह बाजार रोशनी से जगमगा उठता है और बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंचते हैं.
क्यों खास हैं भारत के फ्लोटिंग मार्केट्स?
इन फ्लोटिंग मार्केट्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां खरीदारी का तरीका बिल्कुल अलग होता है. दुकानदार और ग्राहक दोनों नावों का इस्तेमाल करते हैं. पानी के बीच खरीदारी का यह अनुभव पर्यटकों को रोमांच और स्थानीय संस्कृति दोनों का एहसास कराता है.
यहां मिलती हैं ताजी सब्जियां, फल और स्थानीय हस्तशिल्प
भारत के फ्लोटिंग मार्केट्स में ताजी सब्जियां, मौसमी फल, मछली, फूल, स्थानीय हस्तशिल्प और पारंपरिक खाद्य पदार्थ आसानी से मिल जाते हैं. यहां की स्थानीय संस्कृति और लोगों का जीवन करीब से देखने का भी अवसर मिलता है.
ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें ये अनोखे बाजार
अगर आप घूमने-फिरने के शौकीन हैं और हर बार कुछ नया अनुभव करना चाहते हैं, तो भारत के ये फ्लोटिंग मार्केट्स आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं. यहां प्राकृतिक खूबसूरती, स्थानीय संस्कृति और खरीदारी का अनोखा अनुभव एक साथ मिलता है, जो आपकी यात्रा को यादगार बना देगा.