सुपर 8 में भारत के लिए दबाव, जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ अब जीत जरूरी; जानें सेमीफाइनल में पहुंचने का पूरा गणित

T20 World Cup 2026: दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम की बड़ी गैलरी में बैठे 90,954 फैंस उम्मीद कर रहे थे कि इंडियन टीम साउथ अफ्रीका को उसके होम ग्राउंड पर हराकर सेमीफाइनल की तरफ मजबूत कदम बढ़ाएगी. लेकिन रविवार की शाम एक बुरे सपने की तरह आई. ICC T20 वर्ल्ड कप के पहले ही सुपर 8 मैच में साउथ अफ्रीका ने इंडिया को 76 रन के बड़े अंतर से हरा दिया है. इस हार ने न सिर्फ डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया का हौसला तोड़ा बल्कि सेमीफाइनल का उसका रास्ता भी एक मुश्किल मैथमेटिकल भूलभुलैया में उलझा दिया है. 188 रन के मुश्किल टारगेट का पीछा करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत निराशाजनक रही है. भारतीय टीम 18.5 ओवर में सिर्फ 111 रन पर ढेर हो गई है. ईशान किशन अपना अकाउंट भी नहीं खोल सके है. जबकि नंबर 3 पर आए तिलक वर्मा सिर्फ 1 रन पर मार्को जेनसन का शिकार हो गए है.