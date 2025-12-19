खतरे में सूर्यकुमार की कप्तानी और गिल का करियर? गंभीर के पास अब बचा है सिर्फ एक ‘ब्रह्मास्त्र’ जो World Cup में करेगा नैया पार!

भारतीय क्रिकेट में इस वक्त एक अजीब सा विरोधाभास चल रहा है. एक तरफ हेड कोच गौतम गंभीर की वो सख्त रणनीति है जिसे वो पसंद नहीं करते, तो दूसरी तरफ टीम के दो सबसे बड़े नाम सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल का वो ‘रन संकट’ जिसने लीडरशिप ग्रुप की रातों की नींद उड़ा दी है. धर्मशाला की जीत ने भले ही स्कोरबोर्ड पर राहत दी हो, लेकिन ड्रेसिंग रूम के अंदर का डर कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगले मुकाबले से पहले सवाल यह नहीं है कि भारत जीतेगा या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि क्या टीम इंडिया का टॉप-ऑर्डर अपने ही जाल में फंस चुका है? इस अंधेरी सुरंग के आखिर में सिर्फ एक ही खिलाड़ी की चमक दिख रही है, जिसके आंकड़ों ने दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया है. आखिर कौन है वो खिलाड़ी जिसने टीम को बिखरने से बचाया और क्या सूर्या-गिल का ‘सूखा’ वर्ल्ड कप के सपनों पर पानी फेर देगा?o