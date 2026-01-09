  • Home>
  • Gallery»
  • बजट में सेफ्टी और दमदार माइलेज: ये हैं भारत की सबसे सस्ती CNG कारें

बजट में सेफ्टी और दमदार माइलेज: ये हैं भारत की सबसे सस्ती CNG कारें

भारत में ₹6 लाख से कम कीमत में मिलने वाली सबसे सस्ती CNG कारों की लिस्ट में Alto K10, Tiago और Celerio जैसे पॉपुलर मॉडल शामिल हैं.


By: Anshika thakur | Published: January 9, 2026 12:34:21 PM IST

Follow us on
Google News
CNG Cars - Photo Gallery
1/7

भारत में CNG कारें ट्रेंड में क्यों हैं?

पेट्रोल और डीज़ल की बढ़ती कीमतों ने CNG कारों की डिमांड बढ़ा दी है क्योंकि ये बहुत कम रनिंग कॉस्ट देती हैं और साथ ही अच्छी सेफ्टी और फीचर्स भी देती हैं.

You Might Be Interested In
Maruti Suzuki Alto K10 CNG - Photo Gallery
2/7

Maruti Suzuki Alto K10 CNG

सबसे किफायती CNG कारों में से एक,जिसकी बेस कीमत लगभग ₹5.90 लाख है.

यह 33.85 km/kg तक का माइलेज देती है शहर में इस्तेमाल के लिए बेहतरीन.

फीचर्स में 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESP, साथ ही 7-इंच टचस्क्रीन और कीलेस एंट्री शामिल हैं.

Tata Tiago CNG - Photo Gallery
3/7

Tata Tiago CNG

कीमत लगभग ₹6 लाख से शुरू होती है.

लगभग 28.06 km/kg का माइलेज देती है.

मैनुअल और ऑप्शनल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दोनों में उपलब्ध है.

फीचर्स में 10.25-इंच टचस्क्रीन, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और TPMS शामिल हैं.

You Might Be Interested In
Maruti Suzuki Eeco CNG - Photo Gallery
4/7

Maruti Suzuki Eeco CNG

उन लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल ऑप्शन जिन्हें ज़्यादा केबिन और लोड स्पेस चाहिए.

कीमत ₹6.70 लाख से शुरू होती है.

लगभग 26.78 km/kg का माइलेज देती है.

सेफ्टी फीचर्स में 6 एयरबैग और ABS शामिल हैं.

Maruti Suzuki Celerio CNG - Photo Gallery
5/7

Maruti Suzuki Celerio CNG

सबसे ज़्यादा क्लेम्ड माइलेज (लगभग 34.43 km/kg) के लिए एक बैलेंस्ड ऑप्शन.

कीमत लगभग ₹6.89 लाख से शुरू होती है.

इसमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट और ज़रूरी सेफ्टी फीचर्स हैं जिसमें 6 एयरबैग शामिल हैं.

Maruti Suzuki Wagon R CNG - Photo Gallery
6/7

Maruti Suzuki Wagon R CNG

अपने स्पेशियस इंटीरियर और प्रैक्टिकल यूज़ेबिलिटी के लिए जानी जाती है.

माइलेज लगभग 34.05 km/kg है.

यह 1.0L और 1.2L इंजन वर्जन दोनों में CNG ऑप्शन देती है जिसमें 6 एयरबैग सहित स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स हैं.

You Might Be Interested In
Tata Punch CNG - Photo Gallery
7/7

Tata Punch CNG

एक कॉम्पैक्ट SUV-स्टाइल CNG ऑप्शन जिसकी कीमत ₹7.30 लाख से शुरू होती है. यह लगभग 26.99 km/kg का माइलेज देती है.

इसमें सनरूफ, एक बड़ी टचस्क्रीन और क्लाइमेट कंट्रोल जैसे प्रीमियम फीचर्स के साथ-साथ 6 एयरबैग भी शामिल हैं.

बजट में सेफ्टी और दमदार माइलेज: ये हैं भारत की सबसे सस्ती CNG कारें - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बजट में सेफ्टी और दमदार माइलेज: ये हैं भारत की सबसे सस्ती CNG कारें - Photo Gallery
बजट में सेफ्टी और दमदार माइलेज: ये हैं भारत की सबसे सस्ती CNG कारें - Photo Gallery
बजट में सेफ्टी और दमदार माइलेज: ये हैं भारत की सबसे सस्ती CNG कारें - Photo Gallery
बजट में सेफ्टी और दमदार माइलेज: ये हैं भारत की सबसे सस्ती CNG कारें - Photo Gallery