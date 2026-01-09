बजट में सेफ्टी और दमदार माइलेज: ये हैं भारत की सबसे सस्ती CNG कारें

Maruti Suzuki Alto K10 CNG

सबसे किफायती CNG कारों में से एक,जिसकी बेस कीमत लगभग ₹5.90 लाख है.



यह 33.85 km/kg तक का माइलेज देती है शहर में इस्तेमाल के लिए बेहतरीन.



फीचर्स में 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESP, साथ ही 7-इंच टचस्क्रीन और कीलेस एंट्री शामिल हैं.