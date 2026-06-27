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अगर तारों से है इश्क, तो जिंदगी में एक बार जरूर जाएं भारत की इन 7 स्टारगेजिंग डेस्टिनेशन; रात में खुलता है जादुई नजारा!

India Best Stargazing Places: क्या आपने कभी शहर की भीड़-भाड़ से दूर जाकर रात में खुले आसमान में टिमटिमाते हज़ारों तारों को देखने का सपना देखा है? आज की दुनिया में, तेज़ रोशनी, ऊंची इमारतें और प्रदूषण की वजह से बड़े शहरों में रात में साफ़ आसमान देखना मुश्किल होता जा रहा है. इसलिए, लोग अब ऐसी जगहों की तलाश कर रहे हैं जहां वे अंधेरे में मिल्की वे, टूटते तारे और चमकते ग्रहों को साफ़ देख सकें. भारत में कई ऐसी जगहें हैं जो एस्ट्रोनॉमी के शौकीनों, फ़ोटोग्राफ़रों और प्रकृति के बीच समय बिताने वालों के लिए स्वर्ग हैं.


By: Shristi S | Published: June 27, 2026 10:22:47 PM IST

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