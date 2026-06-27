अगर तारों से है इश्क, तो जिंदगी में एक बार जरूर जाएं भारत की इन 7 स्टारगेजिंग डेस्टिनेशन; रात में खुलता है जादुई नजारा!
India Best Stargazing Places: क्या आपने कभी शहर की भीड़-भाड़ से दूर जाकर रात में खुले आसमान में टिमटिमाते हज़ारों तारों को देखने का सपना देखा है? आज की दुनिया में, तेज़ रोशनी, ऊंची इमारतें और प्रदूषण की वजह से बड़े शहरों में रात में साफ़ आसमान देखना मुश्किल होता जा रहा है. इसलिए, लोग अब ऐसी जगहों की तलाश कर रहे हैं जहां वे अंधेरे में मिल्की वे, टूटते तारे और चमकते ग्रहों को साफ़ देख सकें. भारत में कई ऐसी जगहें हैं जो एस्ट्रोनॉमी के शौकीनों, फ़ोटोग्राफ़रों और प्रकृति के बीच समय बिताने वालों के लिए स्वर्ग हैं.
नील आइलैंड अंडमान और निकोबार में समुद्र के ऊपर तारों की दुनिया
नील आइलैंड, जिसे शहीद आइलैंड भी कहा जाता है, मुख्य भूमि की चमकदार रोशनी से बहुत दूर है. बीच पर बैठकर बंगाल की खाड़ी के ऊपर साफ़ आसमान को देखना एक यादगार अनुभव हो सकता है.
हानले, लद्दाख भारत का पहला डार्क स्काई रिज़र्व
समुद्र तल से लगभग 4,500 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद हानले को भारत की सबसे अच्छी स्टारगेज़िंग जगहों में से एक माना जाता है. यह देश के पहले डार्क स्काई रिज़र्व का घर है. अपने सूखे मौसम, बहुत कम लाइट पॉल्यूशन और साफ़ आसमान के साथ, यहां मिल्की वे, ग्रह और दूर की गैलेक्सी भी देखी जा सकती हैं.
स्पीति वैली, हिमाचल प्रदेश तारों के नीचे पहाड़ जैसी शांति
स्पीति वैली में लांज़ा, किब्बर और कोमिक जैसे गाँव एस्ट्रोफोटोग्राफर के लिए पसंदीदा जगह बन गए हैं. इन ऊंची जगहों पर रात का आसमान इतना साफ़ होता है कि तारामंडल आसानी से दिखाई देते हैं. सर्दियों में यह नज़ारा और भी खास हो जाता है.
कच्छ का रण, गुजरात सफ़ेद रेगिस्तान और चमकते तारे
कच्छ का बड़ा नमक वाला रेगिस्तान दिन में जितना खूबसूरत है, रात में उतना ही जादुई है. सर्दियां इसके आकर्षण को और बढ़ा देती हैं. नवंबर और फरवरी के बीच, साफ़ मौसम और खुला आसमान इसे उल्कापिंड देखने के लिए एकदम सही जगह बनाते हैं.
जैसलमेर रेगिस्तान, राजस्थान में थार की रातें और मिल्की वे
थार रेगिस्तान की सूखी हवा और कम नमी जैसलमेर को तारे देखने के लिए एक बेहतरीन जगह बनाती है. जो टूरिस्ट शहर की रोशनी से दूर रेगिस्तानी कैंप में रात बिताते हैं, वे अक्सर बताते हैं कि आसमान इतना साफ़ होता है कि ऐसा लगता है जैसे वे हाथ बढ़ाकर तारों को छू सकते हैं.
कूर्ग, कर्नाटक के कॉफी बागानों के बीच आसमान का नज़ारा
कूर्ग, जो अपनी हरी-भरी हरियाली और कॉफी बागानों के लिए मशहूर है, दक्षिण भारत में तारे देखने के लिए एक शानदार जगह है. चांदनी रातों में, यहां का कम लाइट पॉल्यूशन विज़िटर्स को तारों भरे आसमान का एक अनोखा अनुभव देता है.
पचमढ़ी, मध्य प्रदेश में छिपा हुआ एस्ट्रोनॉमिकल खजाना
अक्सर टूरिस्ट पचमढ़ी को नज़रअंदाज़ कर देते हैं, यह स्टारगेज़िंग के लिए एक शानदार जगह है. घने जंगल, शांत माहौल और बड़े शहरों से दूरी इसे तारामंडल और आसमानी घटनाओं को देखने के लिए एक अनोखी जगह बनाती है. यह सेंट्रल इंडिया में रहने वालों के लिए एक आसान और सस्ता ऑप्शन भी है. अगर आप पहली बार स्टारगेज़िंग करने जा रहे हैं, तो अपनी ट्रिप अमावस्या के आसपास प्लान करें. जब चांद धुंधला होता है, तो आसमान ज़्यादा साफ़ दिखता है. साथ ही, गर्म कपड़े, एक टॉर्च और एक बेसिक स्टार मैप साथ रखने से आपका अनुभव बेहतर हो सकता है.