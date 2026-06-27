अगर तारों से है इश्क, तो जिंदगी में एक बार जरूर जाएं भारत की इन 7 स्टारगेजिंग डेस्टिनेशन; रात में खुलता है जादुई नजारा!

पचमढ़ी, मध्य प्रदेश में छिपा हुआ एस्ट्रोनॉमिकल खजाना

अक्सर टूरिस्ट पचमढ़ी को नज़रअंदाज़ कर देते हैं, यह स्टारगेज़िंग के लिए एक शानदार जगह है. घने जंगल, शांत माहौल और बड़े शहरों से दूरी इसे तारामंडल और आसमानी घटनाओं को देखने के लिए एक अनोखी जगह बनाती है. यह सेंट्रल इंडिया में रहने वालों के लिए एक आसान और सस्ता ऑप्शन भी है. अगर आप पहली बार स्टारगेज़िंग करने जा रहे हैं, तो अपनी ट्रिप अमावस्या के आसपास प्लान करें. जब चांद धुंधला होता है, तो आसमान ज़्यादा साफ़ दिखता है. साथ ही, गर्म कपड़े, एक टॉर्च और एक बेसिक स्टार मैप साथ रखने से आपका अनुभव बेहतर हो सकता है.