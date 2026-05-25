चीन के लिए बढ़ती चुनौतियां और DF-41 मिसाइल कितनी ताकतवर

चीन की सबसे उन्नत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM), DF-41, अपनी अत्यधिक गति और लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता के कारण वैश्विक रणनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, DF-41 अधिकतम Mach 25 (31,000 km/h) की गति से उड़ सकती है, जिससे यह दुनिया की सबसे तेज परमाणु-सक्षम मिसाइलों में से एक बन जाती है. अपनी इस हाइपरसोनिक क्षमता के कारण, यह मिसाइल कई परमाणु वॉरहेड ले जा सकती है और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों को निशाना बना सकती है. इसकी ऑपरेशनल रेंज लगभग 12,000 से 15,000 किलोमीटर होने का अनुमान है, जिससे यह अमेरिका सहित कई महाद्वीपों तक पहुंच सकती है. DF-41 मुख्य भूमि चीन से अमेरिका तक पहुँचने में लगभग 30 मिनट का समय लेती है. रक्षा विश्लेषकों का मानना ​​है कि DF-41 की तैनाती से चीन की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता और मज़बूत होती है और इसका वैश्विक रणनीतिक संतुलन पर काफ़ी असर पड़ सकता है.