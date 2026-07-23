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भारत में ही टीम इंडिया की मेजबानी करेगा अफगानिस्तान! सामने आया शेड्यूल, पहली बार खेली जाएगी सीरीज

भारत और अफगानिस्तान के बीच सितंबर में तीन मैचों की टी20 सीरीज खेले जाने की संभावना है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये मुकाबले 13, 15 और 17 सितंबर को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हो सकते हैं. हालांकि, अभी तक दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड ने इस सीरीज का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है.


By: Satyam Sengar | Published: July 23, 2026 9:58:33 PM IST

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पहली बार भारत में करेगा मेजबानी

अगर यह सीरीज होती है तो अफगानिस्तान पहली बार भारत की मेजबानी भारत में ही करेगा. इससे पहले अफगानिस्तान अपने घरेलू मैच भारत में जरूर खेलता रहा है, लेकिन भारत के खिलाफ यहां कभी घरेलू द्विपक्षीय सीरीज नहीं हुई.

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भारत बना अफगानिस्तान का दूसरा घर

अफगानिस्तान ने अपने कई घरेलू मुकाबले ग्रेटर नोएडा, देहरादून और लखनऊ में खेले हैं. अपने देश में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की सुविधाएं कम होने की वजह से भारत लंबे समय से उसकी मेजबानी करता आया है. अब दिल्ली में भारत के खिलाफ सीरीज खेलना अफगान टीम के लिए खास मौका होगा.

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भारत के व्यस्त शेड्यूल के बीच सीरीज

यह सीरीज भारत के व्यस्त कार्यक्रम के बीच खेली जा सकती है. श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज 27 अगस्त को खत्म होगी, जबकि 24 सितंबर से जापान में एशियाई खेल शुरू हो जाएंगे. ऐसे में अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज दोनों टूर्नामेंटों के बीच होगी.

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पिछली बार भारत ने किया था क्लीन स्वीप

दोनों टीमें आखिरी बार जून में भिड़ी थीं, जब अफगानिस्तान भारत दौरे पर आया था. उस दौरे में टीम इंडिया ने एकमात्र टेस्ट मैच पारी और 300 रन से जीता था. इसके बाद तीन मैचों की वनडे सीरीज में भी भारत ने अफगानिस्तान का 3-0 से सफाया कर दिया था.

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टी20 में भारत की हालत खराब

टी20 विश्व कप चैंपियन होने के बावजूद भारत का हालिया प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है. टीम पहले आयरलैंड से लगातार दो टी20 मैच हार गई. इसके बाद इंग्लैंड ने टी20 सीरीज में भारत को 4-0 से हरा दिया, जबकि एक मैच बारिश की वजह से नहीं हो सका. वनडे सीरीज भी भारत 2-1 से हार गया.

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जिम्बाब्वे दौरे पर नजरें

इस समय भारतीय टीम जिम्बाब्वे में तीन मैचों की टी20 सीरीज खेल रही है. टीम की कोशिश जीत की पटरी पर लौटने की है ताकि अफगानिस्तान के खिलाफ संभावित सीरीज और एशियाई खेलों से पहले खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ सके.

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अफगानिस्तान भी करेगा वापसी

अफगानिस्तान ने टी20 विश्व कप के बाद अब तक कोई टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है. विश्व कप में टीम ने चार में से दो मुकाबले जीते थे, लेकिन सुपर-8 में जगह नहीं बना सकी. ऐसे में भारत के खिलाफ यह संभावित सीरीज अफगानिस्तान के लिए टी20 क्रिकेट में दमदार वापसी का शानदार मौका होगी.

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