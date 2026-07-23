भारत में ही टीम इंडिया की मेजबानी करेगा अफगानिस्तान! सामने आया शेड्यूल, पहली बार खेली जाएगी सीरीज

भारत और अफगानिस्तान के बीच सितंबर में तीन मैचों की टी20 सीरीज खेले जाने की संभावना है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये मुकाबले 13, 15 और 17 सितंबर को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हो सकते हैं. हालांकि, अभी तक दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड ने इस सीरीज का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है.