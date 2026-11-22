अभिषेक-वैभव ही नहीं, ये 5 भारतीय ‘धुरंधर’ भी पाकिस्तान की बजाएंगे बैंड! अकेले पूरी टीम को कर सकते हैं ढेर
IND A vs PAK A Key Players: ACC मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में भारत-ए और पाकिस्तान-ए के बीच मुकाबला होने वाला है. यह के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले में तिलक वर्मा की कप्तानी वाली युवा ब्रिगेड पाकिस्तान का बैंड बजाने के लिए मैदान पर उतरेगी. भारत ने 2 दिन पहले ही नेपाल को बुरी तरह हराया है. भारत-ए की टीम के सभी खिलाड़ी फॉर्म में चल रहे हैं. इस मुकाबले में भी फैंस की नजरें वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा पर टिकी रहेंगी. हालांकि इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जो पाकिस्तान के लिए काल बन सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कौन हैं वो खिलाड़ी…
कुमार कुशाग्र
भारत के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार कुशाग्र इस मुकाबले में पाकिस्तान-ए के गेंदबाजों की पिटाई करने के लिए तैयार हैं. कुमार कुशाग्र भारतीय घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करके आ रहे हैं. नेपाल के खिलाफ भी उन्होंने 102 गेंद पर 117 रनों की पारी खेली थी. अब उनके पास पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करके सुर्खियों में आने का मौका होगा.
तिलक वर्मा
भारतीय टीम के कप्तान तिलक वर्मा पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा काल बन सकते हैं. वैसे भी तिलक वर्मा जब भी पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरते हैं, तो उनका अलग ही रूप देखने को मिलता है. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के फाइनल में अकेले के दम पर भारत को मैच जिताया था. इसके अलावा एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ तूफानी फिफ्टी लगाई है. इतना ही नहीं, तिलक वर्मा ने पिछले मैच में नेपाल के खिलाफ शतक लगाया है. ऐसे में वह पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं.
प्रिंस यादव
भारतीय युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. प्रिंस यादव अपनी घातक यॉर्कर और खतरनाक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. नेपाल के खिलाफ प्रिंस यादव ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 5 ओवर में सिर्फ 6 रन खर्च करके 5 विकेट चटकाए थे. अब पाकिस्तान-ए के खिलाफ भी प्रिंस यादव ऐसी ही घातक गेंदबाजी करना चाहेंगे.
हर्षित राणा
भारतीय तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने हाल ही में इंजरी से उबरने के बाद वापसी की है. उनकी वापसी भी शानदार रही है. उन्होंने इस टूर्नामेंट में नेपाल के खिलाफ खतरनाक गेंदबाजी करते हुए 6 ओवर में सिर्फ 16 रन देकर 4 विकेट हासिल किए. पाकिस्तान के खिलाफ उनकी आक्रामक गेंदबाजी भारत के लिए फायदेमंद साबित होगी.
सूर्यांश शेडगे
इस लिस्ट में भारत के उभरते स्टार ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे का नाम भी शामिल है. सूर्यांश शेडगे अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. इसके अलावा गेंद से भी विकेट चटकाने का दम रखते हैं. सूर्यांश ने पिछले मुकाबले में नेपाल के खिलाफ सिर्फ 14 गेंद पर नाबाद 36 रनों की आतिशी पारी खेली थी. इसमें उन्होंने 1 चौका और 4 छक्के लगाए थे. अब वो पाकिस्तान के खिलाफ भी इसी फॉर्म में उतरकर ऐसी ही बल्लेबाजी करना चाहेंगे.