IND A vs PAK A Key Players: ACC मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में भारत-ए और पाकिस्तान-ए के बीच मुकाबला होने वाला है. यह के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले में तिलक वर्मा की कप्तानी वाली युवा ब्रिगेड पाकिस्तान का बैंड बजाने के लिए मैदान पर उतरेगी. भारत ने 2 दिन पहले ही नेपाल को बुरी तरह हराया है. भारत-ए की टीम के सभी खिलाड़ी फॉर्म में चल रहे हैं. इस मुकाबले में भी फैंस की नजरें वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा पर टिकी रहेंगी. हालांकि इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जो पाकिस्तान के लिए काल बन सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कौन हैं वो खिलाड़ी…