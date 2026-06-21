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Great Hindu Kings: तलवार ही नहीं, दिमाग के भी राजा थे ये 5 हिंदू सम्राट, मुगल भी करते थे सम्मान

India Great Hindu Kings: भारत का इतिहास ऐसे कई महान राजाओं की गाथाओं से भरा पड़ा है, जिन्होंने सिर्फ तलवार के दम पर नहीं बल्कि अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता और प्रशासनिक क्षमता के बल पर विशाल साम्राज्य खड़े किए. इन शासकों ने युद्धनीति, कूटनीति, न्याय व्यवस्था और संस्कृति के संरक्षण में ऐसे उदाहरण स्थापित किए, जिनकी चर्चा सदियों बाद भी होती है. आइए जानते हैं भारत के पांच ऐसे महान हिंदू शासकों के बारे में, जिनकी प्रतिभा और नेतृत्व ने इतिहास में अमिट छाप छोड़ी.


By: Shristi S | Published: June 21, 2026 7:36:58 PM IST

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सम्राट अशोक मौर्य - Photo Gallery
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सम्राट अशोक मौर्य

भारतीय इतिहास में एक हिंदू राजा थे जिनके साम्राज्य से विदेशी हमलावर भी डरते थे. किसी भी विदेशी हमलावर ने कभी उनके राज्य पर हमला करने का सपना भी नहीं देखा था. सम्राट अशोक का साम्राज्य पूर्व में अफ़गानिस्तान तक और दक्षिण में आज के कर्नाटक तक फैला हुआ था. कलिंग युद्ध के बाद, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया.

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सम्राट विक्रमादित्य

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राजा कृष्णदेव राय

मुगल बादशाह बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी, बाबरनामा (तुजुक-ए-बाबरी) में राजा कृष्णदेव राय को भारत का सबसे ताकतवर और प्रभावशाली शासक बताया है. कृष्णदेव राय ने बहमनी सल्तनत को हराकर विजयनगर साम्राज्य को बढ़ाया. वह विजयनगर के सबसे बुद्धिमान और सबसे ताकतवर राजा थे. उनके राज को तेलुगु साहित्य का गोल्डन एज ​​माना जाता है.

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Acharya ChanakyaChandragupta MauryaChhatrapati Shivaji Maharaj
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