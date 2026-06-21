Great Hindu Kings: तलवार ही नहीं, दिमाग के भी राजा थे ये 5 हिंदू सम्राट, मुगल भी करते थे सम्मान
India Great Hindu Kings: भारत का इतिहास ऐसे कई महान राजाओं की गाथाओं से भरा पड़ा है, जिन्होंने सिर्फ तलवार के दम पर नहीं बल्कि अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता और प्रशासनिक क्षमता के बल पर विशाल साम्राज्य खड़े किए. इन शासकों ने युद्धनीति, कूटनीति, न्याय व्यवस्था और संस्कृति के संरक्षण में ऐसे उदाहरण स्थापित किए, जिनकी चर्चा सदियों बाद भी होती है. आइए जानते हैं भारत के पांच ऐसे महान हिंदू शासकों के बारे में, जिनकी प्रतिभा और नेतृत्व ने इतिहास में अमिट छाप छोड़ी.
सम्राट अशोक मौर्य
भारतीय इतिहास में एक हिंदू राजा थे जिनके साम्राज्य से विदेशी हमलावर भी डरते थे. किसी भी विदेशी हमलावर ने कभी उनके राज्य पर हमला करने का सपना भी नहीं देखा था. सम्राट अशोक का साम्राज्य पूर्व में अफ़गानिस्तान तक और दक्षिण में आज के कर्नाटक तक फैला हुआ था. कलिंग युद्ध के बाद, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया.
चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य
क्या आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास में सबसे महान पॉलिटिकल जोड़ी किसे माना जाता है? यह जोड़ी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मुख्यमंत्री चाणक्य की है. चंद्रगुप्त मौर्य कुषाण राजा थे, जबकि चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, पॉलिटिकल साइंस के सबसे बड़े विद्वान थे. चाणक्य की किताब, अर्थशास्त्र, आज भी मैनेजमेंट और पॉलिटिक्स का एक बेहतरीन उदाहरण मानी जाती है.
सम्राट विक्रमादित्य
सम्राट विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमत्ता, न्याय और कलाओं के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं. उज्जैन के महान सम्राट विक्रमादित्य बहुत बुद्धिमान थे. उनकी बहादुरी के किस्से दूर-दूर तक मशहूर थे. उन्होंने ईरानी मूल के शक वंश को मध्य एशिया, आज के कज़ाकिस्तान से भारत से निकाल दिया. विक्रमादित्य के दरबार में कालिदास सहित नौ रत्न शामिल थे.
छत्रपति शिवाजी महाराज
मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज को गुरिल्ला युद्ध का जनक भी माना जाता है. उनकी असाधारण कूटनीति का कोई मुकाबला नहीं है. शिवाजी महाराज ने अपनी बुद्धिमत्ता और रणनीतिक किलेबंदी कौशल से विशाल मुगल सेना का सफलतापूर्वक सामना किया.
राजा कृष्णदेव राय
मुगल बादशाह बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी, बाबरनामा (तुजुक-ए-बाबरी) में राजा कृष्णदेव राय को भारत का सबसे ताकतवर और प्रभावशाली शासक बताया है. कृष्णदेव राय ने बहमनी सल्तनत को हराकर विजयनगर साम्राज्य को बढ़ाया. वह विजयनगर के सबसे बुद्धिमान और सबसे ताकतवर राजा थे. उनके राज को तेलुगु साहित्य का गोल्डन एज माना जाता है.
क्यों आज भी याद किए जाते हैं ये महान शासक?
इन राजाओं की पहचान केवल युद्ध जीतने तक सीमित नहीं थी. उन्होंने प्रशासन, न्याय, संस्कृति, कूटनीति और जनकल्याण के क्षेत्र में ऐसे आदर्श स्थापित किए, जिनकी चर्चा इतिहासकार और विद्वान आज भी करते हैं. यही कारण है कि सदियों बाद भी इनके नाम भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में शामिल किए जाते है.