Independence Day vs Republic Day: स्वतंत्र और गणतंत्र दिवस में क्या है फर्क? आसान भाषा में समझें अंतर

स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस की परेड और भाषण में क्या अंतर?

स्वतंत्रता दिवस का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री का लाल किले से दिया जाने वाला भाषण होता है, जिसमें देश की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं की बात होती है. वहीं गणतंत्र दिवस की पहचान भव्य परेड, सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता और देश की उपलब्धियों के प्रदर्शन से है. राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संबोधन आमतौर पर 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर होता है.