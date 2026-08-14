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Independence Day vs Republic Day: स्वतंत्र और गणतंत्र दिवस में क्या है फर्क? आसान भाषा में समझें अंतर

Independence Day vs Republic Day: भारत हर साल दो बड़े राष्ट्रीय पर्व मनाता है 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस. कल देश अपना 80वां स्वतंत्र दिवस मनाने वाला है. दोनों दिन तिरंगा, राष्ट्रगान और देशभक्ति के रंग होते हैं, लेकिन क्या आप जानते है कि इन दोनों दिनों में क्या फर्क है. अगर नहीं तो चलिए जानें.


By: Shristi S | Published: August 14, 2026 9:22:48 PM IST

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भारत के लिए 15 अगस्त का क्या महत्व है?

15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली. यह दिन लंबे स्वतंत्रता संग्राम और आजादी के लिए किए गए संघर्ष और बलिदानों की याद दिलाता है. हर साल इस मौके पर देशभर में ध्वजारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम और देशभक्ति से जुड़े आयोजन होते हैं. राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली का लाल किला इस दिन का सबसे बड़ा केंद्र होता है.

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भारत के लिए 26 जनवरी का क्या महत्व है?

26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और देश गणराज्य बना. संविधान को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपनाया था, लेकिन इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी की तारीख चुनी गई. इसकी वजह 26 जनवरी 1930 का वह ऐतिहासिक दिन था, जब पूर्ण स्वराज्य के संकल्प से यह तारीख स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई थी.

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भारत के आजादी और संविधान लागू होने में कितना अंतर था?

15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ. जिसके 2 साल बाद यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाया गया और 26 जनवरी 1950 में संविधान देश में लागू हुआ और भारत गणराज्य बना. यानी आजादी मिलने और देश के गणराज्य बनने के बीच करीब ढाई साल का अंतर रहा.

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लाल किला और कर्तव्य पथ पर अंतर

लाल किला और कर्तव्य पथ दोनों ही राष्ट्रीय पर्वों के प्रमुख आयोजन के अलग-अलग जगह हैं.
-स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं.
- गणतंत्र दिवस पर मुख्य समारोह दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होता है, जहां राष्ट्रपति राष्ट्रीय समारोह की अध्यक्षता करते हैं और भव्य परेड आयोजित होती है.

स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर पीएम और राष्ट्रपति की अलग भूमिका - Photo Gallery
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स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर पीएम और राष्ट्रपति की अलग भूमिका

15 अगस्त के मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री की प्रमुख भूमिका होती है. वह लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देश को संबोधित करते हैं. वहीं 26 जनवरी को राष्ट्रपति संवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर मुख्य समारोह की अध्यक्षता करते हैं. गणतंत्र दिवस पर पीएम परंपरागत तौर से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि भी देते हैं.

स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस की परेड और भाषण में क्या अंतर? - Photo Gallery
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स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस की परेड और भाषण में क्या अंतर?

स्वतंत्रता दिवस का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री का लाल किले से दिया जाने वाला भाषण होता है, जिसमें देश की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं की बात होती है. वहीं गणतंत्र दिवस की पहचान भव्य परेड, सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता और देश की उपलब्धियों के प्रदर्शन से है. राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संबोधन आमतौर पर 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर होता है.

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2026 के स्वतंत्रता दिवस में क्या है खास?

15 अगस्त 2026 को भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा. आजादी के 79 साल पूरे होने के बाद देश 80वें स्वतंत्रता दिवस में प्रवेश करेगा. हालांकि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस की मूल भावना में कोई बदलाव नहीं हैं. 15 अगस्त आजादी की याद दिलाता है, जबकि 26 जनवरी संविधान और भारत के गणराज्य बनने का उत्सव है.

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