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Independence Day 2026: आजादी के वक्त 1 रुपया था ‘बाहुबली’, थैले भर आता था राशन; 1947 से 2026 तक कीमतों की ये तुलना चौंका देगी

Independence day Special: आजादी के वक्त जेब में रखा 1 रुपया काफी ताकतवर माना जाता था. रोजमर्रा की कई चीजें पैसे में मिल जाती थीं, जबकि आज उन्हीं सामानों के लिए 100 रुपये से ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि 1947 से 2026 तक कीमतों में कितना बदलाव आया है.


By: Shristi S | Published: August 12, 2026 11:38:41 PM IST

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1947 में कितने में आता था राशन? - Photo Gallery
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1947 में कितने में आता था राशन?

1947 के आसपास रोजमर्रा के राशन की कीमतें आज की तुलना में बेहद कम थीं. चावल करीब 12 पैसे प्रति किलो, चीनी करीब 40 पैसे प्रति किलो, आलू करीब 25 पैसे प्रति किलो, गेहूं का आटा करीब 30 पैसे प्रति किलो और घी करीब 5 रुपये प्रति किलो में मिला करती थीं. यानी उस दौर में एक रुपये में कई किलो जरूरी सामान खरीदा जा सकता था.

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2026 में कितने में आता है राशन?

30 जुलाई 2026 के भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग के ऑल इंडिया एवरेज रिटेल प्राइस के मुताबिक रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में बड़ा बदलाव आया है. जिसमें चावल करीब 45 रुपये प्रति किलो, गेहूं करीब 31 रुपये प्रति किलो, आटा करीब 37 रुपये प्रति किलो, चीनी करीब 49 रुपये प्रति किलो और दूध करीब 61 रुपये प्रति किलो मिलता है.

1947 से लेकर 2026 तक पेट्रोल के कीमतों में कितना आया बदलाव? - Photo Gallery
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1947 से लेकर 2026 तक पेट्रोल के कीमतों में कितना आया बदलाव?

आज पेट्रोल की कीमत आम परिवार के बजट का अहम हिस्सा है. लेकिन 1947 के आसपास तस्वीर बिल्कुल अलग थी. पुराने उपलब्ध आंकड़ों और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक उस समय पेट्रोल करीब 25 से 27 पैसे प्रति लीटर के आसपास था. आज कई जगह पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर या उससे भी ज्यादा है.

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1947 से लेकर 2026 तक सोने के कीमतों में कितना आया बदलाव?

1947 में 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 88 रुपये बताई जाती है, वहीं 2026 में उपलब्ध बाजार भाव के मुताबिक, 24 कैरेट सोना करीब 1.52 लाख प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना करीब 1.40 लाख प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है.

1947 में 5 रुपये में कपड़ों की हो जाती थी पूरी खरीदारी - Photo Gallery
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1947 में 5 रुपये में कपड़ों की हो जाती थी पूरी खरीदारी

आज कपड़ों की कीमत ब्रांड, डिजाइन और क्वालिटी के हिसाब से हजारों रुपये तक पहुंच सकती है. आजादी के शुरुआती सालों में अच्छी साड़ी करीब 5 रुपये में मिलने के उदाहरण मिलते हैं. वहीं एक मीडिया रिपोर्ट में 1947-48 के दौर की लता मंगेशकर की सूती साड़ी की कीमत करीब 12 रुपये बताई गई है. हालांकि. उस समय भी कपड़े की कीमत क्वालिटी, बुनाई, लंबाई और शहर के मुताबिक अलग-अलग होती थी.

क्या 1947 में 1 रुपया आज के 600 और 1000 रुपये जितना था? - Photo Gallery
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क्या 1947 में 1 रुपया आज के 600 और 1000 रुपये जितना था?

यहीं सबसे दिलचस्प सवाल आता है कि क्या पुराने 1 रुपये की ताकत आज के 1 रुपये के मुकाबले कई गुना ज्यादा थी. रोजमर्रा की वस्तुओं और सोने जैसी चीजों से की गई कुछ तुलनाओं में 1947 के 1 रुपये की क्षमता आज के 600 और 1000 रुपये के बराबर बताई जाती है. लेकिन अलग-अलग वस्तुओं से निकाला गया यह आंकड़ा अलग हो सकता है. इसलिए इसे एक निश्चित महंगाई दर समझना सही नहीं होगा.

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डिस्क्लेमर - Photo Gallery
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डिस्क्लेमर

ऐतिहासिक कीमतें उपलब्ध रिकॉर्ड और मीडिया रिपोर्टों पर आधारित अनुमानित आंकड़े हैं. वास्तविक कीमतें शहर, गुणवत्ता, समय और बाजार की स्थिति के अनुसार अलग हो सकती हैं. इनखबर इसकी पुष्टि नहीं करता.

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Gold PriceIndependence Day 2026Petrol Price
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