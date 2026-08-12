Independence Day 2026: आजादी के वक्त 1 रुपया था ‘बाहुबली’, थैले भर आता था राशन; 1947 से 2026 तक कीमतों की ये तुलना चौंका देगी

क्या 1947 में 1 रुपया आज के 600 और 1000 रुपये जितना था?

यहीं सबसे दिलचस्प सवाल आता है कि क्या पुराने 1 रुपये की ताकत आज के 1 रुपये के मुकाबले कई गुना ज्यादा थी. रोजमर्रा की वस्तुओं और सोने जैसी चीजों से की गई कुछ तुलनाओं में 1947 के 1 रुपये की क्षमता आज के 600 और 1000 रुपये के बराबर बताई जाती है. लेकिन अलग-अलग वस्तुओं से निकाला गया यह आंकड़ा अलग हो सकता है. इसलिए इसे एक निश्चित महंगाई दर समझना सही नहीं होगा.