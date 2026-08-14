जब पर्दे पर गूंजे आजादी के बोल, इन 10 डायलॉग्स ने हर हिंदुस्तानी का सीना किया चौड़ा; पढ़ें फिल्मों के Dialogues
Independence Day Icoinc Dialogues of Movies: बॉलीवुड में आजादी और देशभक्ति की भावना से जुड़ी कई यादगार फिल्में बनी हैं, जिनकी कहानियां और किरदार दर्शकों के दिल को छू जाते हैं. इन फिल्मों के डायलॉग्स और गाने, लोगों को देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कर देते हैं. जानिए फिल्मों के उन डायलॉग्स को, जिसे सुन हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो जाता है.
अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों
फिल्म- अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों
'जिस देश में पैदा हुए हो तुम, उस देश के अगर तुम भक्त नहीं, नहीं पिया दूध मां का तुमने और बाप का तुम में रक्त नहीं..' -
कांटे
फिल्म- कांटे
'हिंदुस्तानी जैसा भी हो, उसे दो चीजें बिल्कुल नहीं पसंद। एक है क्रिकेट में हार, दूसरा अपने देश पर वार'
केसरी
फिल्म- केसरी
एक अंग्रेज़ ने मुझसे कहा था कि तुम गुलाम हो, हिंदुस्तान की धरती से डरपोक पैदा होते हैं, आज जवाब देने का वक़्त आ गया है.
मंगल पांडे: द राइजिंग
फिल्म- मंगल पांडे: द राइजिंग
ये आज़ादी की लड़ाई है, गुज़रे हुए कल से आज़ादी… आने वाले कल के लिए.
पुकार
फिल्म- पुकार
यह तो हमारी शराफत है कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करते... जिस दिन भारत मां की जय बोलकर अंदर घुस गए, खींच-खींच के मारेंगे.
राजी
फिल्म- राज़ी
वतन के आगे कुछ नहीं, खुद भी नहीं.
रंग दे बसंती
फिल्म- रंग दे बसंती
कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता. उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है.
सैम बहादुर
फिल्म- सैम बहादुर
अमृतसर की कमाई हूं, बीवी बॉम्बे की है, दिल्ली में काम करता हूं, इसे ज्यादा इंडियन क्या हो सकता हूं?
Slide 9
फिल्म- द लीजेंड ऑफ भगत सिंह
आप नमक का हक अदा कीजिए, मैं मिट्टी का हक अदा करता हूं.
उरी- द सर्जिकल स्ट्राइक
फिल्म- उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक
ये हिंदुस्तान अब चुप नहीं रहेगा... ये नया हिंदुस्तान है... ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी.