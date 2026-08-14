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जब पर्दे पर गूंजे आजादी के बोल, इन 10 डायलॉग्स ने हर हिंदुस्तानी का सीना किया चौड़ा; पढ़ें फिल्मों के Dialogues

Independence Day Icoinc Dialogues of Movies: बॉलीवुड में आजादी और देशभक्ति की भावना से जुड़ी कई यादगार फिल्में बनी हैं, जिनकी कहानियां और किरदार दर्शकों के दिल को छू जाते हैं. इन फिल्मों के डायलॉग्स और गाने, लोगों को देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कर देते हैं. जानिए फिल्मों के उन डायलॉग्स को, जिसे सुन हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो जाता है. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: August 14, 2026 5:38:02 PM IST

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Independence Day 2026Independence day icoinc dialogues of movies
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