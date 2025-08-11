Independence day: इस स्वतंत्रता दिवस पर देखे ये फिल्में जो आपको भी देश कि भक्ति के रंग में रंग देंगी।
इस स्वतंत्रता दिवस पर ऐसी फिल्में देखने पर विचार करें जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम और उसकी भावना का जश्न मनाती हों? तो इस independence day पर देखे ये फिल्में जो न सिर्फ आपको अपने देश से एक गहरा सम्बन्ध बनाने में मदद करेगी। बल्कि, परिवार और बच्चो के साथ ये फिल्में देखने का आनंद ही कुछ और होगा। इन फिल्मो की मदद से आप होने बच्चो को भी देश के इतिहास के बारे में बता सकते है।
बॉर्डर (Border)
फिल्म 'बॉर्डर' 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित एक प्रसिद्ध युद्ध फिल्म है, जो लोंगेवाला की लड़ाई पर केंद्रित है. इस फिल्म में भारतीय सैनिकों की वीरता और बलिदान को दर्शाया गया है, जिन्होंने 1971 के युद्ध में 120 सैनिकों के साथ पाकिस्तानी सेना की टैंक रेजिमेंट का सामना किया था
लक्ष्य (Lakshay)
फिल्म 'लक्ष्य' 2004 में आई एक बॉलीवुड फिल्म है, जिसका निर्देशन फरहान अख्तर ने किया है। यह फिल्म 1999 के कारगिल युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है, और इसमें ऋतिक रोशन, प्रीति जिंटा और अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म एक ऐसे युवा लड़के, करण शेरगिल (ऋतिक रोशन) की कहानी है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता, लेकिन बाद में वह भारतीय सेना में शामिल होकर एक बहादुर सैनिक बनता है।
शेरशाह (Shershaah)
शेरशाह" 2021 में रिलीज़ हुई एक हिंदी फिल्म है जो कारगिल युद्ध के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित है। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने विक्रम बत्रा और उनके जुड़वां भाई विशाल बत्रा की दोहरी भूमिका निभाई है, जबकि कियारा आडवाणी ने विक्रम की प्रेमिका डिंपल चीमा का किरदार निभाया है। फिल्म का निर्देशन विष्णु वर्धन ने किया है और इसे धर्मा प्रोडक्शंस और काश एंटरटेनमेंट ने मिलकर बनाया है।
उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक (Uri: The surgical strike)
"उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक" 2019 की एक भारतीय हिंदी भाषा की युद्ध फिल्म है, जो 2016 के उरी हमले और उसके बाद भारतीय सेना द्वारा की गई जवाबी सर्जिकल स्ट्राइक पर आधारित है। फिल्म में विक्की कौशल, यामी गौतम, परेश रावल, कीर्ति कुल्हारी और मोहित रैना मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म 2016 में आतंकवादी हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक को दर्शाती है।
चक दे! इंडिया (Chak de India)
"चक दे! इंडिया" एक 2007 की बॉलीवुड फिल्म है, जो भारतीय महिला हॉकी टीम को विश्व कप जीतने के लिए प्रेरित करने वाले एक पूर्व हॉकी खिलाड़ी, कबीर खान (शाहरुख खान द्वारा अभिनीत) के बारे में है। फिल्म में, कबीर खान पर देशद्रोह का आरोप लगता है, और वह अपनी बेगुनाही साबित करने और भारतीय महिला हॉकी टीम को विश्व कप जिताने के लिए एक कोच के रूप में काम करता है।
रंग दे बसंती (Rang de Basanti)
"रंग दे बसंती" 2006 की एक बॉलीवुड फिल्म है, जो राकेश ओमप्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित है। यह फिल्म एक ब्रिटिश फिल्म छात्रा के बारे में है जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में एक फिल्म बनाने के लिए भारत आती है। फिल्म में आमिर खान, सिद्धार्थ, अतुल कुलकर्णी, सोहा अली खान, शरमन जोशी और कुणाल कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं।
राज़ी (Raazi)
फिल्म 'राज़ी' 2018 की एक हिंदी फिल्म है, जो हरिंदर सिक्का के उपन्यास 'कॉलिंग सहमत' पर आधारित है। यह फिल्म 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान की कहानी है, जिसमें एक कश्मीरी लड़की सहमत (आलिया भट्ट) को भारतीय खुफिया एजेंसी (रॉ) द्वारा पाकिस्तान में जासूस के रूप में भेजा जाता है। सहमत को एक पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी के बेटे से शादी करनी होती है और उसे अपने देश के लिए जानकारी जुटानी होती है। फिल्म में देशभक्ति, बलिदान और प्रेम जैसे विषयों को दिखाया गया है।
द लीजेंड ऑफ भगत सिंह (The legend of bhagat singh)
भगत सिंह पर बनी फिल्मों में "द लीजेंड ऑफ भगत सिंह" और "23 मार्च 1931: शहीद" प्रमुख हैं। "द लीजेंड ऑफ भगत सिंह" (2002) में अजय देवगन ने भगत सिंह का किरदार निभाया है,ये फ़िल्म भगत सिंह के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान पर आधारित हैं.
