Independence day: इस स्वतंत्रता दिवस पर देखे ये फिल्में जो आपको भी देश कि भक्ति के रंग में रंग देंगी।

राज़ी (Raazi)

फिल्म 'राज़ी' 2018 की एक हिंदी फिल्म है, जो हरिंदर सिक्का के उपन्यास 'कॉलिंग सहमत' पर आधारित है। यह फिल्म 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान की कहानी है, जिसमें एक कश्मीरी लड़की सहमत (आलिया भट्ट) को भारतीय खुफिया एजेंसी (रॉ) द्वारा पाकिस्तान में जासूस के रूप में भेजा जाता है। सहमत को एक पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी के बेटे से शादी करनी होती है और उसे अपने देश के लिए जानकारी जुटानी होती है। फिल्म में देशभक्ति, बलिदान और प्रेम जैसे विषयों को दिखाया गया है।