  • Home>
  • Gallery»
  • ‘सरगोधा के प्यार’ से लेकर ‘ब्रिटिश राज के जुल्म’ तक: 1947 के उस दर्दनाक मंजर को बयां करती हैं बॉलीवुड की ये बेहतरीन फिल्में!

‘सरगोधा के प्यार’ से लेकर ‘ब्रिटिश राज के जुल्म’ तक: 1947 के उस दर्दनाक मंजर को बयां करती हैं बॉलीवुड की ये बेहतरीन फिल्में!

इस साल भारत अपने 80वें स्वतंत्रता दिवस (Independence Day 2026) का जश्न मना रहा है. यही वो खास मौका है जब हम अपने इतिहास की जड़ों और कहानियों में खो जाते हैं जो कभी  1947 से पहले के भारत के असल संघर्ष को दिखाती हैं. भारतीय सिनेमा और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने समय-समय पर प्री-इंडिपेंडेंस के दौर, वहां की लाइफ, लव स्टोरीज, हिंसा और बंटवारे के दर्द को बड़े पर्दे पर बेहद खूबसूरती से जीवंत किया है. इन फिल्मों और सीरीज के जरिए न सिर्फ हमें इतिहास की एक झलक मिलती है, बल्कि उस दौर के हालात और जज्बे का भी अहसास होता है. स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर नजर डालते हैं उन चुनिंदा फिल्मों और वेब सीरीज पर, जो औपनिवेशिक भारत और देश के विभाजन की दास्तान को परदे पर उतारती हैं.


By: Kajal Jain | Published: August 13, 2026 5:46:45 PM IST

Follow us on
Google News
मैं वापस आऊंगा - Photo Gallery
1/11

मैं वापस आऊंगा

निर्देशक इम्तियाज अली की यह फिल्म एक बुजुर्ग के जज्बे और दर्द की कहानी बयां करती है. फिल्म में नसीरुद्दीन शाह ने 95 साल के एक ऐसे दादाजी का किरदार निभाया है जो डिमेंशिया से पीड़ित हैं, लेकिन अपने प्री-पार्टीशन के प्यार से सरगोधा में मिलने के 78 साल पुराने वादे को पूरा करने के लिए मौत से भी जंग लड़ते हैं. यह फिल्म अपनों से बिछड़ने के दर्द और जुदाई की कसक को बेहद गहराई से दिखाती है

You Might Be Interested In
बंटवारा 1947 - Photo Gallery
2/11

बंटवारा 1947

स्वतंत्रता दिवस के इस खास वीकेंड पर रिलीज होने के लिए तैयार यह फिल्म भारत के उस सबसे बड़े संकट को दर्शाती है, जब देश का विभाजन हुआ था. इस ऐतिहासिक त्रासदी के दौरान लोगों को मजबूर होकर अपने पुरखों के घर छोड़ने पड़े थे, जिसके दर्द को यह फिल्म बखूबी बयां करती है.

लगान - Photo Gallery
3/11

लगान

आमिर खान की ऑस्कर-नॉमिनेटेड फिल्म 'लगान' साल 1893 के ब्रिटिश भारत के बैकग्राउंड पर बेस्ड है. इसमें चंपानेर गांव के लोग अंग्रेजों के लगाए अन्यायपूर्ण लगान (टैक्स) से बचने के लिए उन्हें क्रिकेट के एक अनोखे मुकाबले में चुनौती देते हैं, जो ग्रामीण भारत के साहस और जज्बेको दिखाता है.

You Might Be Interested In
कलंक - Photo Gallery
4/11

कलंक

साल 1940 के दशक के लाहौर पर बेस्ड इस मल्टीस्टारर फिल्म में पार्टीशन का बैकग्राउंड होता है लेकिन ज्यादा सीन क्लास डिवीजन, लव अफेयर और शादीशुदा जिंदगी के कश्मकश पर आधारित होते हैं. इस दौर के दबे हुए रहस्यों को बेहद भव्य सेट और शानदार गानों के साथ पर्दे पर उतारा गया है.

गांधी - Photo Gallery
5/11

गांधी

सर रिचर्ड एटनबरो की यह क्लासिक फिल्म महात्मा गांधी के जीवन और भारत के अहिंसक स्वतंत्रता संग्राम की पूरी यात्रा को बहुत ही प्रामाणिक और प्रभावशाली तरीके से दुनिया के सामने रखती है.

डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी - Photo Gallery
6/11

डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी

सुशांत सिंह राजपूत स्टारर यह नियो-नॉर थ्रिलर फिल्म 1940 के दशक के कलकत्ता (अब कोलकाता) पर आधारित है, जहां दूसरे विश्व युद्ध और जापानी बमबारी के साए के बीच एक जासूस खौफनाक रहस्यों को सुलझाता है.

केसरी - Photo Gallery
7/11

केसरी

अक्षय कुमार के लीड रोल वाली यह फिल्म 1897 की मशहूर 'सारागढ़ी की लड़ाई' पर बेस्ड है, जहां ब्रिटिश भारतीय सेना के 21 सिख सैनिकों ने हजारों अफगान हमलावरों के खिलाफ बहादुरी की मिसाल पेश की थी.

मंगल पांडे: द राइजिंग - Photo Gallery
8/11

मंगल पांडे: द राइजिंग

आमिर खान के अभियन वाली यह देशभक्ति फिल्म सिपाही मंगल पांडे के जीवन और 1857 की क्रांति की पहली चिंगारी भड़काने में उनकी ऐतिहासिक भूमिका की कहानी कहती है.

मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी - Photo Gallery
9/11

मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी

कंगना रनौत के अभिनय से सजी यह फिल्म झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के अदम्य साहस और ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनके ऐतिहासिक संघर्ष की गाथा है.

1942: ए लव स्टोरी - Photo Gallery
10/11

1942: ए लव स्टोरी

भारत छोड़ो आंदोलन (Quit India Movement) की पृष्ठभूमि पर बनी यह एक अमर प्रेम कहानी है, जिसमें एक स्वतंत्रता सेनानी की बेटी और ब्रिटिश वफादार के बेटे की प्रेम कहानी को राजनीतिक संघर्ष के बीच पिरोया गया है.

You Might Be Interested In
हीरामंडी - Photo Gallery
11/11

हीरामंडी

संजय लीला भंसाली की यह चर्चित वेब सीरीज ब्रिटिश राज के दौर के लाहौर के तवायफों के मोहल्ले (हीरामंडी) पर आधारित है. यह कहानी राजनीतिक उथल-पुथल और आजादी से पहले के दौर में महिलाओं के वर्चस्व, शक्ति संघर्ष और प्रेम के ताने-बाने को बुनती है.

‘सरगोधा के प्यार’ से लेकर ‘ब्रिटिश राज के जुल्म’ तक: 1947 के उस दर्दनाक मंजर को बयां करती हैं बॉलीवुड की ये बेहतरीन फिल्में! - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘सरगोधा के प्यार’ से लेकर ‘ब्रिटिश राज के जुल्म’ तक: 1947 के उस दर्दनाक मंजर को बयां करती हैं बॉलीवुड की ये बेहतरीन फिल्में! - Photo Gallery
‘सरगोधा के प्यार’ से लेकर ‘ब्रिटिश राज के जुल्म’ तक: 1947 के उस दर्दनाक मंजर को बयां करती हैं बॉलीवुड की ये बेहतरीन फिल्में! - Photo Gallery
‘सरगोधा के प्यार’ से लेकर ‘ब्रिटिश राज के जुल्म’ तक: 1947 के उस दर्दनाक मंजर को बयां करती हैं बॉलीवुड की ये बेहतरीन फिल्में! - Photo Gallery
‘सरगोधा के प्यार’ से लेकर ‘ब्रिटिश राज के जुल्म’ तक: 1947 के उस दर्दनाक मंजर को बयां करती हैं बॉलीवुड की ये बेहतरीन फिल्में! - Photo Gallery