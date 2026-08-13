‘सरगोधा के प्यार’ से लेकर ‘ब्रिटिश राज के जुल्म’ तक: 1947 के उस दर्दनाक मंजर को बयां करती हैं बॉलीवुड की ये बेहतरीन फिल्में!

इस साल भारत अपने 80वें स्वतंत्रता दिवस (Independence Day 2026) का जश्न मना रहा है. यही वो खास मौका है जब हम अपने इतिहास की जड़ों और कहानियों में खो जाते हैं जो कभी 1947 से पहले के भारत के असल संघर्ष को दिखाती हैं. भारतीय सिनेमा और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने समय-समय पर प्री-इंडिपेंडेंस के दौर, वहां की लाइफ, लव स्टोरीज, हिंसा और बंटवारे के दर्द को बड़े पर्दे पर बेहद खूबसूरती से जीवंत किया है. इन फिल्मों और सीरीज के जरिए न सिर्फ हमें इतिहास की एक झलक मिलती है, बल्कि उस दौर के हालात और जज्बे का भी अहसास होता है. स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर नजर डालते हैं उन चुनिंदा फिल्मों और वेब सीरीज पर, जो औपनिवेशिक भारत और देश के विभाजन की दास्तान को परदे पर उतारती हैं.