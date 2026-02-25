IND Vs ZIM weather Forecast: भारत-ज़िम्बाब्वे मैच में मौसम बनेगा फैक्टर? जानिए पूरी रिपोर्ट

ये मैच इतना ज़रूरी क्यों है?

दोनों टीमें अपने पिछले मैचों में हार के बाद इस मैच में आ रही हैं, इसलिए यह दोनों टीमों के लिए लगभग नॉकआउट जैसा है. डिफेंडिंग चैंपियन के लिए, ज़िम्बाब्वे के खिलाफ जीत शायद सेमीफ़ाइनल में जगह बनाने के लिए काफ़ी न हो, क्योंकि उन्हें रविवार को वेस्ट इंडीज़ को हराना होगा और उम्मीद करनी होगी कि साउथ अफ्रीका भी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जीत जाए.दोनों टीमें 26 फरवरी को चेन्नई के MA ​​चिदंबरम स्टेडियम में भिड़ेंगी.