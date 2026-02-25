IND Vs ZIM weather Forecast: भारत-ज़िम्बाब्वे मैच में मौसम बनेगा फैक्टर? जानिए पूरी रिपोर्ट
IND Vs ZIM weather Forecast: T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मैच में भारत का मुकाबला गुरुवार को चेन्नई में ज़िम्बाब्वे से होगा. मेन इन ब्लू टीम सुपर 8 स्टेज में लगातार चार जीत के साथ आई थी. लेकिन सुपर 8 में टीम की शुरुआत बहुत खराब रही क्योंकि उन्हें पहले मैच में साउथ अफ्रीका से 76 रन से बड़ी हार का सामना करना पड़ा.
भारत के लिए करो या मरो मैच
भारत को अब मुकाबले में बने रहने के लिए ज़िम्बाब्वे के खिलाफ यह मैच जीतना होगा, जबकि उनका क्वालिफिकेशन दूसरे नतीजों पर भी निर्भर करता है. दूसरी तरफ, ज़िम्बाब्वे को भी वेस्टइंडीज से 107 रन से हार का सामना करना पड़ा. भारत और ज़िम्बाब्वे के बीच यह मैच हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी.
चेन्नई में मौसम
चेन्नई में मौसम का अनुमान ज़्यादातर साफ़ रहेगा और बारिश नहीं होगी. टीमें शाम 7 PM IST से शुरू होने वाले मैच के दौरान टेम्परेचर 26-29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद कर सकती हैं. इस इलाके में ह्यूमिडिटी 70 परसेंट से ज़्यादा होने की उम्मीद है.
भारत को क्या करना चाहिए?
ज़िम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ़ अपने अगले दो मैच जीतने से भारत को कोई फ़ायदा नहीं होगा. साउथ अफ़्रीका और वेस्ट इंडीज़ के बीच मैच का नतीजा बहुत मायने रखता है. साउथ अफ़्रीका की जीत से भारत को आगे बढ़ने का असली मौका मिलेगा क्योंकि तब उन्हें बस अपने दोनों मैच जीतने होंगे, चार पॉइंट्स लेने होंगे और सुपर 8 स्टेज को दूसरे नंबर पर खत्म करना होगा.
भारत का NRR का अहम रोल
अगर साउथ अफ़्रीका वेस्ट इंडीज़ से हार जाता है और ज़िम्बाब्वे को हरा देता है, तो ज़िम्बाब्वे मुकाबले से बाहर हो जाएगा लेकिन भारत के मौके तब NRR पर निर्भर करेंगे. भारत को न सिर्फ़ अपने दोनों मैच जीतने होंगे बल्कि उन्हें इसे बड़े अंतर से करना होगा क्योंकि उस स्थिति में तीनों टीमों के नाम दो जीत और चार पॉइंट्स होंगे.
T20Is में ज़िम्बाब्वे के खिलाफ इंडिया का रिकॉर्ड
इंडिया ने ज़िम्बाब्वे के खिलाफ 13 मैच खेले हैं, और वे 10 बार जीतने वाली टीम में रहे हैं. ये दोनों टीमें पहली बार 2010 में अफ्रीकी देश में दो मैचों की सीरीज़ के लिए मिली थीं.सुरेश रैना की लीडरशिप में इंडिया जीता था और कप्तान को प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़ चुना गया था.
आमने-सामने का रिकॉर्ड
दोनों टीमें T20 वर्ल्ड कप में एक बार आमने-सामने आ चुकी हैं. 2022 T20 वर्ल्ड कप में, इंडिया और ज़िम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर आमने-सामने हुए थे.मौजूदा इंडियन कप्तान, सूर्यकुमार यादव ने 25 गेंदों पर 61 रन बनाकर नाबाद पारी खेली.उन्हें प्लेयर ऑफ़ द मैच भी चुना गया क्योंकि इंडिया ने मैच 71 रन से जीत लिया था.
ये मैच इतना ज़रूरी क्यों है?
दोनों टीमें अपने पिछले मैचों में हार के बाद इस मैच में आ रही हैं, इसलिए यह दोनों टीमों के लिए लगभग नॉकआउट जैसा है. डिफेंडिंग चैंपियन के लिए, ज़िम्बाब्वे के खिलाफ जीत शायद सेमीफ़ाइनल में जगह बनाने के लिए काफ़ी न हो, क्योंकि उन्हें रविवार को वेस्ट इंडीज़ को हराना होगा और उम्मीद करनी होगी कि साउथ अफ्रीका भी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जीत जाए.दोनों टीमें 26 फरवरी को चेन्नई के MA चिदंबरम स्टेडियम में भिड़ेंगी.