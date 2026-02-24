IND Vs ZIM Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें टीम इंडिया का अगला मैच? यहां जानिए लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी डिटेल

IND Vs ZIM Live Streaming: T20 वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत का सिलसिला आखिरकार खत्म हो गया है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय T20 टीम पहले सुपर 8 मैच में पिछले वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट साउथ अफ्रीका से हार गई थी. साउथ अफ्रीका से मिली करारी हार ने भारत की ग्रुप की स्थिति को और मुश्किल बना दिया है. इससे 2024 से लगातार 12 T20 वर्ल्ड कप मैचों की भारत की वर्ल्ड रिकॉर्ड जीत का सिलसिला खत्म हो गया है. अब सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को बाकी दो सुपर 8 मैचों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करना होगा.