  • Home>
  • Gallery»
  • IND Vs ZIM Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें टीम इंडिया का अगला मैच? यहां जानिए लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी डिटेल

IND Vs ZIM Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें टीम इंडिया का अगला मैच? यहां जानिए लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी डिटेल

IND Vs ZIM Live Streaming: T20 वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत का सिलसिला आखिरकार खत्म हो गया है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय T20 टीम पहले सुपर 8 मैच में पिछले वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट साउथ अफ्रीका से हार गई थी. साउथ अफ्रीका से मिली करारी हार ने भारत की ग्रुप की स्थिति को और मुश्किल बना दिया है. इससे 2024 से लगातार 12 T20 वर्ल्ड कप मैचों की भारत की वर्ल्ड रिकॉर्ड जीत का सिलसिला खत्म हो गया है. अब सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को बाकी दो सुपर 8 मैचों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करना होगा. 


By: Mohammad Nematullah | Published: February 24, 2026 3:16:16 PM IST

Follow us on
Google News
When is Indias next match - Photo Gallery
1/7

भारत का अगला मैच कब है?

ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का अगला मैच सुपर 8 राउंड में उसका दूसरा मैच होगा. यह मैच 26 फरवरी (गुरुवार) को खेला जाएगा.

You Might Be Interested In
Against which team is Indias next match - Photo Gallery
2/7

भारत का अगला मैच किस टीम के खिलाफ?

टीम इंडिया जिसे T20 वर्ल्ड कप में लगातार चार मैच जीतने के बाद पहली हार मिली है. अपने अगले सुपर 8 राउंड में जिम्बाब्वे का सामना करेगी. इस टूर्नामेंट में जिम्बाब्वे को कोई भी कम आंकने की गलती नहीं करेगा.

Where to watch live - Photo Gallery
3/7

लाइव कहां देखें?

मैच का लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

You Might Be Interested In
Where will the second Super 8 match between India and Zimbabwe be played - Photo Gallery
4/7

भारत और जिम्बाब्वे का दूसरा सुपर 8 मैच कहां खेला जाएगा?

T20 वर्ल्ड कप 2026 में जिम्बाब्वे और इंडिया के बीच सुपर 8 मैच टूर्नामेंट का 48वां मैच होगा. यह मैच चेन्नई के MA ​​चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा.

What time will the match be played - Photo Gallery
5/7

मैच कितने बजे खेला जाएगा?

ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का अगला मैच 26 फरवरी 2026 को शाम 7:00 बजे ज़िम्बाब्वे के खिलाफ खेला जाएगा. टॉस मैच शुरू होने से आधा घंटा पहले शाम 6:30 बजे होगा.

IND Vs ZIM Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें टीम इंडिया का अगला मैच? यहां जानिए लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी डिटेल - Photo Gallery
6/7

ज़िम्बाब्वे का सफर कैसा रहा है?

ज़िम्बाब्वे ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपना पहला मैच ओमान के खिलाफ खेला था, जहां उन्होंने 8 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की. फिर उन्होंने अपने दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराया था. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से हराया था. जिससे उनके प्रमोशन की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा और वे टूर्नामेंट से बाहर हो गया था.

You Might Be Interested In
Defeated Sri Lanka by 6 wickets - Photo Gallery
7/7

श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर था

आयरलैंड को ज़िम्बाब्वे से खेलना था, लेकिन बारिश की वजह से मैच रद्द हो गया था. फिर ज़िम्बाब्वे ने कोलंबो में मेजबान श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर एक और उलटफेर किया है. इसलिए भारत के खिलाफ उनका अगला मैच देखने लायक होगा.

Tags:
IND Vs ZIM Live StreamingIND Vs ZIM Live Streaming In hindiIND Vs ZIM T20 World Cup Live StreamingIND Vs ZIM T20 World Cup Live Streaming In hindiIndia vs Zimbabwe live streaming
IND Vs ZIM Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें टीम इंडिया का अगला मैच? यहां जानिए लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी डिटेल - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IND Vs ZIM Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें टीम इंडिया का अगला मैच? यहां जानिए लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी डिटेल - Photo Gallery
IND Vs ZIM Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें टीम इंडिया का अगला मैच? यहां जानिए लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी डिटेल - Photo Gallery
IND Vs ZIM Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें टीम इंडिया का अगला मैच? यहां जानिए लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी डिटेल - Photo Gallery
IND Vs ZIM Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें टीम इंडिया का अगला मैच? यहां जानिए लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी डिटेल - Photo Gallery