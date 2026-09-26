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IND vs WI: वेस्टइंडीज के 5 खूंखार खिलाड़ी, जो भारत के लिए बन सकते हैं बड़ा खतरा! गंभीर का निकालना होगा तोड़

India vs West Indies ODI Series: भारतीय टीम 27 सितंबर को वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलने के लिए उतरेगी. इस सीरीज का पहला वनडे मैच रविवार को त्रिवेंद्रम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. यह सीरीज भारतीय टीम के लिए विश्व कप 2027 के लिहाज से काफी अहम है. ऐसे में शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज जीत के इरादे से उतरेगी. हालांकि भारत के लिए यह सीरीज आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि वेस्टइंडीज की टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जो भारतीय टीम को परेशान कर सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि उन 5 खिलाड़ियों के बारे में, जो भारत को इस सीरीज में परेशान कर सकते हैं.


By: Ankush Upadhayay | Published: September 26, 2026 6:15:04 PM IST

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वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप. - Photo Gallery
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शाई होप

वेस्टइंडीज के कप्तान और विकेटकीपर-बल्लेबाज शाई होप इस लिस्ट में पहले नंबर पर आते हैं. वह इस समय वेस्टइंडीज की टीम के सबसे बड़े स्टार खिलाड़ी हैं, जो वनडे फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने 155 वनडे मैच में 50 से ज्यादा की औसत से 6312 रन बनाए हैं. इसमें उनके बल्ले से 19 शतक आए हैं. ऐसे में भारतीय गेंदबाजों को शाई होप का तोड़ निकालना होगा.

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अल्जारी जोसेफ

वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. अल्जारी जोसेफ ने वनडे में 85 पारियों में 141 विकेट हासिल किए हैं. पिछले कुछ समय में अल्जारी जोसेफ ने अपनी गेंदबाजी में काफी सुधार किया है, जिससे वो और भी घातक हो गए हैं.

वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर रोस्टन चेज. - Photo Gallery
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रोस्टन चेज

विंडीज के स्पिन ऑलराउंडर रोस्टन चेज भी इस सीरीज में भारतीय टीम के लिए घातक साबित हो सकते हैं. वह भारतीय बल्लेबाजों को अपने स्पिन के जाल में फंसा सकते हैं. पिछले कुछ समय में भारतीय बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ संघर्ष करते नजर आए हैं. बता दें कि रोस्टन चेज ने वनडे में 61 पारियों में 47 विकेट लिए हैं. साथ ही बल्ले से 55 पारियों में 1191 रन भी बनाए हैं.

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शेरफेन रदरफोर्ड

कैरेबियाई ऑलराउंडर शेरफेन रदरफोर्ड भी वनडे सीरीज में टीम इंडिया पर भारी पड़ सकते हैं. उन्होंने पिछले 2 सालों में वेस्टइंडीज के लिए शानदार प्रदर्शन किया है. इसके अलावा उनके पास भारतीय मैदानों पर खेलने का भी अनुभव है. वह अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैच का रुख बदलने का दम रखते हैं. साथ ही गेंद से भी अच्छा योगदान दे सकते हैं.

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वेस्टइंडीज के स्पिनर गुडाकेश मोती. - Photo Gallery
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गुडाकेश मोती

वेस्टइंडीज के स्पिनर गुडाकेश मोती का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. वह भारतीय बल्लेबाजों को अपने स्पिन के जाल में फंसा सकते हैं. उन्होंने वनडे में 39 पारियों में 51 विकेट चटकाए हैं. ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों को मोती से बचकर रहना होगा.

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