IND vs WI: वेस्टइंडीज के 5 खूंखार खिलाड़ी, जो भारत के लिए बन सकते हैं बड़ा खतरा! गंभीर का निकालना होगा तोड़

India vs West Indies ODI Series: भारतीय टीम 27 सितंबर को वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलने के लिए उतरेगी. इस सीरीज का पहला वनडे मैच रविवार को त्रिवेंद्रम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. यह सीरीज भारतीय टीम के लिए विश्व कप 2027 के लिहाज से काफी अहम है. ऐसे में शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज जीत के इरादे से उतरेगी. हालांकि भारत के लिए यह सीरीज आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि वेस्टइंडीज की टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जो भारतीय टीम को परेशान कर सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि उन 5 खिलाड़ियों के बारे में, जो भारत को इस सीरीज में परेशान कर सकते हैं.