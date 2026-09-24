कोहली नंबर-1, टॉप-5 से बाहर सचिन-रोहित! विंडीज के खिलाफ किसने ठोके सबसे ज्यादा वनडे रन?

Most ODI Runs Against West Indies: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 27 सितंबर से 3 मैच की वनडे सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज में भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा भी खेलते दिखाई देंगे. ऐसे में एक बार फिर फैंस की नजरें रोहित-विराट कोहली पर होंगी. विराट कोहली वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. हालांकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस लिस्ट में रोहित शर्मा टॉप-5 से बाहर हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन हैं?