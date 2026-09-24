कोहली नंबर-1, टॉप-5 से बाहर सचिन-रोहित! विंडीज के खिलाफ किसने ठोके सबसे ज्यादा वनडे रन?
Most ODI Runs Against West Indies: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 27 सितंबर से 3 मैच की वनडे सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज में भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा भी खेलते दिखाई देंगे. ऐसे में एक बार फिर फैंस की नजरें रोहित-विराट कोहली पर होंगी. विराट कोहली वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. हालांकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस लिस्ट में रोहित शर्मा टॉप-5 से बाहर हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन हैं?
विराट कोहली
वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम दर्ज है. कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे क्रिकेट में 43 मैच की 41 पारियों में 66.50 के शानदार औसत से 2,261 रन बनाए हैं. इसमें उनके बल्ले से 9 शतक और 11 अर्धशतक आए हैं.
जावेद मियांदाद
इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज जावेद मियांदाद का नाम आता है. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 64 वनडे मैच में 33.85 की औसत से 1,930 रन बनाए हैं. इसमें 1 शतक और 11 अर्धशतक शामिल हैं.
मार्क वॉ
ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज मार्क वॉ का नाम इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 47 मैच की 45 पारियों में 39.72 की औसत से 1,708 रन बनाए हैं. इसमें 3 शतक और 11 अर्धशतक शामिल रहे.
जैक कैलिस
साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज जैक कैलिस भी टॉप-5 में शामिल हैं. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 40 मुकाबलों में 50.48 की बेहतरीन औसत से 1,666 रन बनाए हैं. इसमें उनके बल्ले से 4 शतक और 12 अर्धशतक आए हैं.
रमीज राजा
पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज रमीज राजा इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आते हैं. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 53 मैचों में 1,624 रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 2 शतक और 8 अर्धशतक शामिल हैं.
रोहित शर्मा
रोहित शर्मा इस लिस्ट में टॉप-5 से बाहर हैं. रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 37 मैच की 35 पारियों में 57.60 की औसत से 1,613 रन बनाए हैं. इसमें उनके बल्ले से 3 शतक और 12 अर्धशतक आए हैं.
सचिन तेंदुलकर
भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर इस लिस्ट में 7वें स्थान पर आते हैं. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 39 मैच में 52.43 की औसत से 1,573 रन बनाए हैं. इसमें 4 शतक और 11 अर्धशतक शामिल हैं.