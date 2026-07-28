IND vs SI Test Series: श्रीलंकाई बल्लेबाज़ों पर कहर ढाने वाले टॉप-4 भारतीय गेंदबाज, जानिए कौन है नंबर-1

IND vs SL Test Series: भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज़ का आगाज होने जा रहा है. कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेले जाने वाले इन मुकाबलों में भारतीय गेंदबाजों की असली परीक्षा होगी, क्योंकि घरेलू सरजमीं पर श्रीलंकाई बल्लेबाज हमेशा घातक साबित होते हैं. हालांकि, इतिहास गवाह है कि भारत के कुछ गेंदबाजों ने लंकाई टीम के खिलाफ हमेशा आग उगली है. आइए जानते हैं टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंका के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले टॉप-4 भारतीय गेंदबाजों के बारे में.