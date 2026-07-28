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IND vs SI Test Series: श्रीलंकाई बल्लेबाज़ों पर कहर ढाने वाले टॉप-4 भारतीय गेंदबाज, जानिए कौन है नंबर-1

IND vs SL Test Series: भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज़ का आगाज होने जा रहा है. कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेले जाने वाले इन मुकाबलों में भारतीय गेंदबाजों की असली परीक्षा होगी, क्योंकि घरेलू सरजमीं पर श्रीलंकाई बल्लेबाज हमेशा घातक साबित होते हैं. हालांकि, इतिहास गवाह है कि भारत के कुछ गेंदबाजों ने लंकाई टीम के खिलाफ हमेशा आग उगली है. आइए जानते हैं टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंका के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले टॉप-4 भारतीय गेंदबाजों के बारे में.


By: Shivani Singh | Published: July 28, 2026 5:57:07 PM IST

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भारत बनाम श्रीलंका

भारत और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ 15 अगस्त से शुरू होने वाली है. यह मैच कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. इस सीरीज़ में भारतीय गेंदबाज़ों को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मेज़बान टीम के बल्लेबाज़ घरेलू हालात में बहुत मज़बूत साबित हो सकते हैं. इस संदर्भ में, आइए उन भारतीय गेंदबाज़ों पर नज़र डालते हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंका के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं.

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अनिल कुंबले – 74 विकेट

पूर्व दिग्गज स्पिनर और भारतीय कप्तान अनिल कुंबले इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं. उन्होंने अपनी गूगली से अक्सर श्रीलंकाई बल्लेबाज़ों को परेशान किया. उन्होंने इस टीम के ख़िलाफ़ 18 मैच खेले और 28 पारियों में 31.20 के औसत और 2.67 की इकॉनमी रेट से 74 विकेट लिए. उन्होंने चार बार एक पारी में पाँच विकेट और दो बार एक मैच में दस विकेट लेने का कारनामा किया. उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 7/59 था.

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रविचंद्रन अश्विन – 62 विकेट

स्पिनर रविचंद्रन अश्विन इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने भी अपने करियर के दौरान श्रीलंकाई बल्लेबाज़ों को काफी परेशान किया. उन्होंने इस टीम के ख़िलाफ़ 11 मैच खेले और 21 पारियों में 21.93 के औसत और 2.99 की इकॉनमी रेट से 62 विकेट लिए. उन्होंने तीन बार एक पारी में पाँच विकेट और एक बार एक मैच में दस विकेट लिए. उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 6/46 था.

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हरभजन सिंह – 53 विकेट

पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. उन्होंने भी अपने करियर के दौरान श्रीलंकाई बल्लेबाज़ों को काफी परेशान किया. उन्होंने इस टीम के ख़िलाफ़ 16 मैच खेले और 26 पारियों में 39.77 के औसत और 3.17 की इकॉनमी रेट से 54 विकेट लिए. उन्होंने दो बार एक पारी में पाँच विकेट और दो बार एक मैच में दस विकेट लेने का कारनामा किया. उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 7/62 था.

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कपिल देव – 45 विकेट

पूर्व कप्तान कपिल देव इस लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. वह इस लिस्ट में शामिल एकमात्र तेज़ गेंदबाज़ भी हैं. उन्होंने श्रीलंकाई बल्लेबाजों को काफी परेशान किया. उन्होंने इस टीम के खिलाफ 14 मैच खेले और 26 पारियों में 26.55 की औसत और 2.64 की इकॉनमी रेट से 45 विकेट लिए. उन्होंने दो बार चार विकेट और एक बार पांच विकेट लेने का कारनामा किया. उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/110 था.

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