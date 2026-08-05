  • Home>
  • Gallery»
  • Most Centuries in IND vs SL Series: भारत-श्रीलंका सीरीज में किसने ठोके हैं सबसे ज्यादा शतक, लिस्ट में भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा!

Most Centuries in IND vs SL Series: भारत-श्रीलंका सीरीज में किसने ठोके हैं सबसे ज्यादा शतक, लिस्ट में भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा!

15 अगस्त से भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज़ का रोमांच शुरू होने जा रहा है. क्रिकेट फ़ैंस के लिए यह मुकाबला बेहद ख़ास होने वाला है, क्योंकि जब भी ये दोनों पड़ोसी टीमें लाल गेंद के साथ मैदान पर उतरती हैं, तो कड़ी टक्कर और रनों की बारिश देखने को मिलती है. इस सीरीज़ के शुरू होने से पहले, दिल में पुरानी यादें ताज़ा होना लाजमी है. तो आइए, एक मानवीय नज़रिए से जानते हैं कि IND vs SL टेस्ट सीरीज़ के इतिहास में वो कौन से 7 दिग्गज बल्लेबाज़ हैं, जिन्होंने अपनी क्लासिक पारियों से सबसे ज़्यादा शतक जमाकर दर्शकों का दिल जीता है.


By: Shivani Singh | Published: August 5, 2026 5:24:33 PM IST

Follow us on
Google News
भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर. - Photo Gallery
1/7

1. सचिन तेंदुलकर (9 शतक)

क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने श्रीलंका के ख़िलाफ़ टेस्ट में अपनी अलग ही छाप छोड़ी. 1990 से 2010 के बीच उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 25 मैचों की 36 पारियों में 60.45 की शानदार औसत से 1,995 रन बनाए. उनका सर्वोच्च स्कोर 203 रन रहा और उन्होंने इस दौरान 9 शतक व 6 अर्धशतक जड़े.

You Might Be Interested In
Most Centuries in IND vs SL Series: भारत-श्रीलंका सीरीज में किसने ठोके हैं सबसे ज्यादा शतक, लिस्ट में भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा! - Photo Gallery
2/7

2. महेला जयवर्धने (6 शतक)

श्रीलंकाई बल्लेबाज़ी के मुख्य स्तंभ रहे महेला जयवर्धने भारतीय गेंदबाज़ों के सामने हमेशा बेहद सब्र और कलात्मकता के साथ खेले. उन्होंने भारत के ख़िलाफ़ 18 टेस्ट मैचों की 28 पारियों में 67.48 की बेहतरीन औसत से 1,822 रन बनाए, जिसमें 6 शतक और 8 अर्धशतक शामिल हैं.

भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली. - Photo Gallery
3/7

3. विराट कोहली (5 शतक)

'किंग कोहली' का मैदान पर अंदाज़ और रन बनाने की भूख हर किसी को प्रभावित करती है. श्रीलंका के ख़िलाफ़ टेस्ट मैचों में विराट का बल्ला जमकर बोला है. उन्होंने 5 शतक और 2 अर्धशतक की मदद से 67.81 की दमदार औसत से रन बनाए हैं, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 243 रन रहा है.

You Might Be Interested In
पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग. - Photo Gallery
4/7

4. वीरेंद्र सहवाग (5 शतक)

अपनी निडर बल्लेबाज़ी और पहली ही गेंद से चौके-छक्के लगाने के अंदाज़ के लिए मशहूर वीरेंद्र सहवाग ने श्रीलंकाई स्पिनरों की लय बिगाड़ने में कभी कसर नहीं छोड़ी. सहवाग ने 11 मैचों की 18 पारियों में 5 शतक और 3 अर्धशतक ठोककर श्रीलंकाई टीम को हमेशा दबाव में रखा.

Most Centuries in IND vs SL Series: भारत-श्रीलंका सीरीज में किसने ठोके हैं सबसे ज्यादा शतक, लिस्ट में भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा! - Photo Gallery
5/7

5. मोहम्मद अज़हरुद्दीन (5 शतक)

अपनी कलाई की जादूगरी के लिए पहचाने जाने वाले पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अज़हरुद्दीन का बल्ला भी श्रीलंका के ख़िलाफ़ ख़ूब चला. उन्होंने अपनी बेहतरीन टाइमिंग और क्लासिक शॉट्स के दम पर भारत-श्रीलंका टेस्ट सीरीज़ में कुल 5 शतक अपने नाम किए.

Most Centuries in IND vs SL Series: भारत-श्रीलंका सीरीज में किसने ठोके हैं सबसे ज्यादा शतक, लिस्ट में भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा! - Photo Gallery
6/7

6. कुमार संगकारा (5 शतक)

अपनी क्लासिक और शालीन बल्लेबाज़ी से दुनिया को दीवाना बनाने वाले कुमार संगकारा श्रीलंका के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज़ों में से एक थे. भारत की मजबूत गेंदबाज़ी के सामने संगकारा ने कई मैराथन पारियां खेलीं और सीरीज़ के इतिहास में 5 शतक जड़े.

You Might Be Interested In
Most Centuries in IND vs SL Series: भारत-श्रीलंका सीरीज में किसने ठोके हैं सबसे ज्यादा शतक, लिस्ट में भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा! - Photo Gallery
7/7

7. अरविंदा डि सिल्वा (5 शतक)

90 के दशक में श्रीलंकाई टीम के रीढ़ की हड्डी रहे अरविंदा डि सिल्वा अपनी आक्रामक और तकनीकी बल्लेबाज़ी के लिए जाने जाते थे. भारतीय परिस्थितियों को अच्छे से समझते हुए उन्होंने भारत के ख़िलाफ़ टेस्ट क्रिकेट में शानदार खेल दिखाया और कुल 5 शतक दर्ज किए.

Most Centuries in IND vs SL Series: भारत-श्रीलंका सीरीज में किसने ठोके हैं सबसे ज्यादा शतक, लिस्ट में भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा! - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Most Centuries in IND vs SL Series: भारत-श्रीलंका सीरीज में किसने ठोके हैं सबसे ज्यादा शतक, लिस्ट में भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा! - Photo Gallery
Most Centuries in IND vs SL Series: भारत-श्रीलंका सीरीज में किसने ठोके हैं सबसे ज्यादा शतक, लिस्ट में भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा! - Photo Gallery
Most Centuries in IND vs SL Series: भारत-श्रीलंका सीरीज में किसने ठोके हैं सबसे ज्यादा शतक, लिस्ट में भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा! - Photo Gallery
Most Centuries in IND vs SL Series: भारत-श्रीलंका सीरीज में किसने ठोके हैं सबसे ज्यादा शतक, लिस्ट में भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा! - Photo Gallery