Most Centuries in IND vs SL Series: भारत-श्रीलंका सीरीज में किसने ठोके हैं सबसे ज्यादा शतक, लिस्ट में भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा!

15 अगस्त से भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज़ का रोमांच शुरू होने जा रहा है. क्रिकेट फ़ैंस के लिए यह मुकाबला बेहद ख़ास होने वाला है, क्योंकि जब भी ये दोनों पड़ोसी टीमें लाल गेंद के साथ मैदान पर उतरती हैं, तो कड़ी टक्कर और रनों की बारिश देखने को मिलती है. इस सीरीज़ के शुरू होने से पहले, दिल में पुरानी यादें ताज़ा होना लाजमी है. तो आइए, एक मानवीय नज़रिए से जानते हैं कि IND vs SL टेस्ट सीरीज़ के इतिहास में वो कौन से 7 दिग्गज बल्लेबाज़ हैं, जिन्होंने अपनी क्लासिक पारियों से सबसे ज़्यादा शतक जमाकर दर्शकों का दिल जीता है.