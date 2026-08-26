IND vs SL: टीम इंडिया जीत के करीब, फॉलोऑन के बाद भी श्रीलंका ने नहीं मानी हार, चौथे दिन क्या-क्या हुआ?

IND vs SL 2nd Test Day 4 Report: भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल खत्म हो गया है. भारत ने इस मुकाबले में पकड़ काफी मजबूत कर ली है और जीत के करीब पहुंच गई है. फॉलोऑन खेल रही श्रीलंका चौथे दिन तक 6 विकेट खोकर भारत पर सिर्फ 16 रनों की बढ़त बना पाई है. पहली पारी में निराशाजनक बल्लेबाजी करने के बाद दूसरी पारी में श्रीलंका ने कुछ खास कमाल नहीं किया है. फॉलोऑन खेलते हुए श्रीलंका ने सिर्फ 229 रन बनाए, जबकि 6 अहम विकेट गंवा दिए. अब 27 अगस्त को कोलंबो टेस्ट के आखिरी दिन का खेल होगा, जिसमें भारतीय टीम जल्दी ही श्रीलंका को ऑल आउट करके छोटे से टारगेट को हासिल कर मैच जीतना चाहेगी. वहीं, श्रीलंका पूरे दिन बल्लेबाजी करके मैच ड्रॉ करने की कोशिश करेगी. जानें मैच के चौथे दिन क्या-क्या हुआ…