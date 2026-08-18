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IND vs SL: टीम इंडिया जीत के करीब, श्रीलंका के पास बचा सिर्फ एक ऑप्शन, गॉल टेस्ट के चौथे दिन क्या हुआ?

IND vs SL 4th Day Highlights: भारत और श्रीलंका के बीच गॉल टेस्ट मैच का चौथा दिन खत्म हो गया है. चौथे दिन भारत ने अपनी दूसरी पारी खेली, जिसमें 193 रन बनाए. इसके चलते श्रीलंका को आखिरी पारी में 372 रनों का टारगेट मिला, क्योंकि श्रीलंकाई टीम पहली पारी में 178 रन पीछे रह गई थी. ऐसे में श्रीलंका को 372 रनों का टारगेट मिला, लेकिन उनकी शुरुआत बेहद खराब रही. चौथे दिन के खत्म होने तक श्रीलंका ने 84 रन बना लिए हैं, लेकिन 4 अहम विकेट भी खो दिए हैं. अब श्रीलंका को आखिरी दिन जीत के लिए 288 रनों की जरूरत है, जबकि भारत को सिर्फ 6 विकेट चाहिए. ऐसे में श्रीलंका चाहेगी कि वह इस मैच को ड्रॉ करे. आइए जानते हैं मैच के चौथे दिन क्या-क्या हुआ…


By: Ankush Upadhayay | Published: August 18, 2026 6:30:42 PM IST

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भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत. - Photo Gallery
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पंत ने लगाया छक्कों को शतक

भारतीय टीम चौथे अपनी दूसरी पारी खेलने उतरी. भारत की ओर से विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने 66 रनों की आक्रामक पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 2 छक्के लगाकर टेस्ट क्रिकेट में अपने 100 छक्के पूरे किए. वह भारत के पहले ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने टेस्ट में 100 छक्के लगाए हैं. साथ ही वह टेस्ट इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के पूरे करने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं.

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दिनेश चांदीमल का चोटिल होना

भारत की दूसरी पारी के चौथे ओवर में श्रीलंकाई बल्लेबाज दिनेश चांदीमल गंभीर रूप से चोटिल हो गए. उन्होंने केएल राहुल के शॉट पर गेंद को रोकने के लिए लगाई. बाउंड्री के पास चांदीमल ने गेंद को रोकने के लिए डाइव लगाई, जिससे उन्हें कंधे और गर्दन में गंभीर चोट लगी. ऐसे में उन्हें तुरंत स्कैन के लिए अस्पताल ले जाया गया.

भारत ने दूसरी पारी में बनाए 193 रन. - Photo Gallery
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श्रीलंका को मिला 372 का टारगेट

भारतीय टीम ने दूसरी पारी में आक्रामक रुख अपनाया, जिससे वो श्रीलंका को एक बड़ा टारगेट दे सके. भारत की ओर से केएल राहुल ने 35 और देवदत्त पडिक्कल ने 44 रन बनाए. इसके अलावा ऋषभ पंत ने 66 रनों की पारी खेली. इसके अलावा कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया, जिससे भारतीय टीम 193 पर ऑलआउट हो गई. इससे श्रीलंका को 372 रनों का टारगेट मिला.

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श्रीलंका की खराब शुरुआत

372 रनों के स्कोर का पीछा करते हुए श्रीलंका की शुरुआत बेहद खराब रही. श्रीलंका ने सिर्फ 21 के स्कोर पर 3 विकेट गंवा दिए. इसके बाद 47 के स्कोर पर चौथा विकेट भी खो दिया

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पसिंदु सूरियाबंदारा का अचानक डेब्यू

श्रीलंका के दिग्गज बल्लेबाज दिनेश चांदीमल के चोटिल होने के बाद 26 साल के पसिंदु सूरियाबंदारा को कन्कशन रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया है. पसिंदू पहली बार श्रीलंका की जर्सी में खेलने के लिए उतरे, लेकिन बिना खाता खोले ही आउट हो गए.

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भारत की कसी हुई गेंदबाजी

भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ मैच की आखिरी पारी में कसी हुई गेंदबाजी की. भारत ने सिर्फ 84 के स्कोर पर 4 विकेट गिरा दिए हैं. मानव सुथार ने 2 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया. इसके अलावा मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने 1-1 विकेट लिए. मैच के आखिरी दिन श्रीलंका को जीत के लिए 288 रन चाहिए, जबकि भारत को 6 विकेट की जरूरत है.

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