IND vs SL: टीम इंडिया जीत के करीब, श्रीलंका के पास बचा सिर्फ एक ऑप्शन, गॉल टेस्ट के चौथे दिन क्या हुआ?

IND vs SL 4th Day Highlights: भारत और श्रीलंका के बीच गॉल टेस्ट मैच का चौथा दिन खत्म हो गया है. चौथे दिन भारत ने अपनी दूसरी पारी खेली, जिसमें 193 रन बनाए. इसके चलते श्रीलंका को आखिरी पारी में 372 रनों का टारगेट मिला, क्योंकि श्रीलंकाई टीम पहली पारी में 178 रन पीछे रह गई थी. ऐसे में श्रीलंका को 372 रनों का टारगेट मिला, लेकिन उनकी शुरुआत बेहद खराब रही. चौथे दिन के खत्म होने तक श्रीलंका ने 84 रन बना लिए हैं, लेकिन 4 अहम विकेट भी खो दिए हैं. अब श्रीलंका को आखिरी दिन जीत के लिए 288 रनों की जरूरत है, जबकि भारत को सिर्फ 6 विकेट चाहिए. ऐसे में श्रीलंका चाहेगी कि वह इस मैच को ड्रॉ करे. आइए जानते हैं मैच के चौथे दिन क्या-क्या हुआ…