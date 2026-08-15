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भारत-पाक के वो 5 महामुकाबले, जब टीम इंडिया ने पाकिस्तान को चटाई धूल, फैंस कभी नहीं भूल पाएंगे ये जीत

India vs Pakistan Historic Wins: क्रिकेट के मैदान पर भारत भारत-पाकिस्तान का मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि करोड़ों फैंस के लिए जुनून और गर्व का पल होता है. जब भी ये दोनों टीमें बड़े मंच पर एक-दूसरे के आमने-सामने आती हैं, तो रोमांच अपने चरम पर पहुंच जाता है. क्रिकेट इतिहास पर नजर डालें, तो भारत ने ज्यादातर मुकाबलों में अपना दबदबा दिखाया है. हालांकि कुछ मौकों पर टीम इंडिया को पाकिस्तान से कड़ी टक्कर भी मिली है. ये ऐतिहासिक मुकाबले आज भी क्रिकेट फैंस के दिलों में बसा हुआ है. ऐसे में आइए नजर डालते हैं भारत-पाकिस्तान के उन 5 महामुकाबलों पर, जब टीम इंडिया ने पाक को धूल चटाई…


By: Ankush Upadhayay | Published: August 15, 2026 5:31:29 PM IST

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भारत-पाकिस्तान का फाइनल. - Photo Gallery
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साल 2007 का फाइनल

ind vs pak final 2007साल 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए ऐतिहासिक फाइनल को कोई कैसे भूल सकता है. एमएस धोनी की कप्तानी वाली टीम ने फाइनल में 157/5 का स्कोर खड़ा किया था. इसके जवाब में उतरी पाकिस्तानी टीम 152 पर सिमट गई थी. आखिरी ओवर में जोगिंदर शर्मा की गेंद पर श्रीसंत ने मिस्बाह-उल-हक का ऐतिहासिक कैच लपका, जिससे भारत ने 5 रनों से मैच जीत लिया और टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन बना.

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2011 विश्व कप सेमीफाइनल

साल 2011 के विश्व कप सेमीफाइनल में भी भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत हुई थी. दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में यह महामुकाबला खेला गया था, जिसमें सचिन तेंदुलकर के शानदार 85 रनों की पारी खेली थी. इसके दम पर भारत ने 261 रन का स्कोर खड़ा किया था. इसके जवाब में उतरी पाकिस्तानी टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने 232 के स्कोर पर ही ढेर हो गई. इससे भारत ने 29 रनों से मैच जीत लिया.

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2022 टी20 वर्ल्ड कप, मेलबर्न

साल 2022 टी20 वर्ल्ड कप में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर भारत और पाकिस्तान के बीच रोमांचक मैच खेला गया था. इस मुकाबले को विराट कोहली की मास्टरक्लास के लिए याद किया जाता है. भारतीय टीम के सामने पाकिस्तान ने 160 रनों का टारगेट रखा था. भारतीय टीम ने सिर्फ 31 के स्कोर पर 4 विकेट गंवा दिए, जिसके चलते जीत की उम्मीद लगभग खत्म हो गई थी. इसके बाद विराट ने पारी को संभाला और नाबाद 82 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली, जिसके दम पर भारत ने आखिरी गेंद पर इस मैच को अपने नाम कर लिया.

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2024 के टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी स्टेडियम की मुश्किल पिच पर हुआ था. भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 119 रनों पर ऑल आउट हो गई थी. पाकिस्तान को लगा कि वे आसानी से इस मैच को जीत लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. जसप्रीत बुमराह की अगुवाई वाली गेंदबाजी यूनिट ने पाकिस्तान के बैटिंग ऑर्डर को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया. इस मुकाबले में बुमराह ने 3 विकेट लिए, जबकि हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट लिए. इसके दम पर भारत ने पाकिस्तान को 20 ओवरों में 113/7 पर ही रोक दिया और 6 रन से मैच जीत लिया.

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एशिया कप 2025 के फाइनल में भी भारत और पाकिस्तान के बीच रोमांचक भिड़ंत हुई थी. फाइनल के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था. इस मुकाबले में भारतीय टीम की जीत के हीरो तिलक वर्मा रहे थे, जिन्होंने नाबाद 69 रनों की पारी खेली थी. भारत ने 147 रन का पीछा करते हुए सिर्फ 20 रन के स्कोर पर 3 विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद तिलक वर्मा ने एक छोर को संभाले रखा और आखिर में मैच फिनिश किया.

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