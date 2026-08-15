भारत-पाक के वो 5 महामुकाबले, जब टीम इंडिया ने पाकिस्तान को चटाई धूल, फैंस कभी नहीं भूल पाएंगे ये जीत

India vs Pakistan Historic Wins: क्रिकेट के मैदान पर भारत भारत-पाकिस्तान का मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि करोड़ों फैंस के लिए जुनून और गर्व का पल होता है. जब भी ये दोनों टीमें बड़े मंच पर एक-दूसरे के आमने-सामने आती हैं, तो रोमांच अपने चरम पर पहुंच जाता है. क्रिकेट इतिहास पर नजर डालें, तो भारत ने ज्यादातर मुकाबलों में अपना दबदबा दिखाया है. हालांकि कुछ मौकों पर टीम इंडिया को पाकिस्तान से कड़ी टक्कर भी मिली है. ये ऐतिहासिक मुकाबले आज भी क्रिकेट फैंस के दिलों में बसा हुआ है. ऐसे में आइए नजर डालते हैं भारत-पाकिस्तान के उन 5 महामुकाबलों पर, जब टीम इंडिया ने पाक को धूल चटाई…