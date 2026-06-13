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IND vs PAK: भारत की ये 5 शेरनियां पाकिस्तान पर पडे़ंगी भारी! T20 विश्व कप में चटा देंगी धूल

IND vs PAK: विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय महिला टीम की पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ होने वाला है. यह मुकाबला 14 जून को इंग्लैंड के बर्मिंघम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. दुनिया भर के क्रिकेट फैंस की नजरें भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर टिकी हुई हैं. इस मुकाबले में भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल कर टूर्नामेंट की धमाकेदार शुरुआत करना चाहेगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि भारतीय महिला टीम के उन 5 खिलाड़ियों के बारे में, जिन्हें रोकना पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किल होगा. ये खिलाड़ी अकेले के दम पर भारत को मैच जिता सकती हैं. जानें कौन हैं वो 5 खिलाड़ी…


By: Ankush Upadhayay | Published: June 13, 2026 6:29:27 PM IST

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भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना. - Photo Gallery
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स्मृति मंधाना

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की क्वीन कही जाने वाली स्मृति मंधाना पाकिस्तान के खिलाफ ओपनिंग करने आएंगे. मंधाना भारतीय टीम की सबसे अहम खिलाड़ी हैं, जो अकेले के दम पर मैच का रुख बदल देती हैं. स्मृति मंधाना सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में गिनी जाती हैं. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में मंधाना के नाम 166 मैचों में 4,333 रन दर्ज हैं.

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शेफाली वर्मा

भारत की विस्फोटक ओपनर शेफाली वर्मा अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जानी जाती हैं. शेफाली वर्मा पहली गेंद से गेंदबाजों पर अटैक करके दबाव में डाल देती हैं. पाकिस्तान के खिलाफ शेफाली वर्मा ने 4 टी20 मैच खेले हैं, जिनमें 30 की औसत और 124 की स्ट्राइक रेट से 121 रन बनाए हैं.

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ऋचा घोष

भारत की विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष महिला 20 इंटरनेशनल में विस्फोटक बल्लेबाजी करने के लिए जानी जाती हैं. ऋचा घोष भारत के लिए टी20आई में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से बनाने वाली बल्लेबाज हैं. उन्होंने 69 पारियों में 144 की स्ट्राइक रेट से 1,253 रन बनाए हैं. इसमें 2 अर्धशतक भी शामिल हैं.

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दीप्ति शर्मा

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श्री चरणी

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भारत बनाम पाकिस्तान महिला क्रिकेट मैच. - Photo Gallery
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कब-कहां खेला जाएगा मैच?

भारत बनाम पाकिस्तान का मैच रविवार यानी 14 जून को इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेला जाएगा. यह मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा, जिसके लिए आधे घंटे पहले टॉस किया जाएगा. फैंस इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar पर देख सकते हैं.

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पाक के खिलाफ भारत की संभावित प्लेइंग XI

स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), राधा यादव, दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, श्री चरणी, क्रांति गौड़.

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IND VS PAKWomens T20 World Cup 2026
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