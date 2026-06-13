IND vs PAK: भारत की ये 5 शेरनियां पाकिस्तान पर पडे़ंगी भारी! T20 विश्व कप में चटा देंगी धूल

IND vs PAK: विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय महिला टीम की पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ होने वाला है. यह मुकाबला 14 जून को इंग्लैंड के बर्मिंघम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. दुनिया भर के क्रिकेट फैंस की नजरें भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर टिकी हुई हैं. इस मुकाबले में भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल कर टूर्नामेंट की धमाकेदार शुरुआत करना चाहेगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि भारतीय महिला टीम के उन 5 खिलाड़ियों के बारे में, जिन्हें रोकना पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किल होगा. ये खिलाड़ी अकेले के दम पर भारत को मैच जिता सकती हैं. जानें कौन हैं वो 5 खिलाड़ी…