IND vs NZ: कोहली नंबर-1, रोहित शर्मा टॉप-5 से बाहर! न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय

Most Runs In IND vs NZ ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 4 नवंबर से 5 मैचों की वनडे सीरीज शुरू होने वाली है. इस सीरीज का पहला मैच ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा. इस मुकाबले में रोहित शर्मा और विराट कोहली भी खेलते दिखाई देंगे, जिन्हें मैदान पर देखने के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस सीरीज में फैंस को रोहित और विराट कोहली से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. ये दोनों खिलाड़ी भारत की वनडे टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ किस भारतीय बल्लेबाज ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं? देखें लिस्ट…