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IND vs NZ: कोहली नंबर-1, रोहित शर्मा टॉप-5 से बाहर! न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय

Most Runs In IND vs NZ ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 4 नवंबर से 5 मैचों की वनडे सीरीज शुरू होने वाली है. इस सीरीज का पहला मैच ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा. इस मुकाबले में रोहित शर्मा और विराट कोहली भी खेलते दिखाई देंगे, जिन्हें मैदान पर देखने के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस सीरीज में फैंस को रोहित और विराट कोहली से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. ये दोनों खिलाड़ी भारत की वनडे टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ किस भारतीय बल्लेबाज ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं? देखें लिस्ट…


By: Ankush Upadhayay | Published: November 2, 2026 7:45:11 PM IST

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भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली. - Photo Gallery
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विराट कोहली

भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं. विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की ओर से वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. उनके बल्ले से कीवी टीम के खिलाफ 36 पारियों में 57.48 की औसत से 1,897 रन आए हैं. इसमें 7 शतक और 10 अर्धशतक शामिल हैं.

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सचिन तेंदुलकर

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं. तेंदुलकर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 41 वनडे पारियों में 46.05 की औसत से 1,750 रन बनाए हैं. इसमें 5 शतक और 8 अर्धशतक शामिल रहे हैं.

पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग. - Photo Gallery
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वीरेंद्र सहवाग

भारत के पूर्व दिग्गज ओपनर वीरेंद्र सहवाग इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. सहवाग ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे 23 मैच खेले हैं, जिसमें 52.59 की औसत से 1,157 रन बनाए. इसमें उनके बल्ले से 6 शतक और 3 अर्धशतक आए.

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रोहित शर्मा

भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आते हैं. रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 34 वनडे मैच खेले हैं, जिसकी 32 पारियों में 36.58 की औसत से 1,134 रन बनाए हैं. इसमें उनके बल्ले से 2 शतक और 6 अर्धशतक आए हैं.

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मोहम्मद अजहरुद्दीन

इस लिस्ट में पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम 5वें नंबर पर है. मोहम्मद अजहरुद्दीन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 39 वनडे पारियों में 36.06 की औसत से 1,118 रन बनाए हैं. इसमें उनके बल्ले से 1 शतक और 7 अर्धशतक आए हैं.

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