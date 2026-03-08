IND vs NZ: ये 5 शानदार खिलाड़ी भारतीय टीम को जिताएंगे खिताब, सूर्या के लिए होंगे लकी

IND vs NZ: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच रोमांचक मुकाबला होने वाला है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाले इस खिताबी मैच में टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो अपने दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं. कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए ये खिलाड़ी ब्रह्मास्त्र साबित हो सकते हैं. इनकी शानदार फॉर्म भारत को ट्रॉफी दिलाने में अहम भूमिका निभा सकती है.