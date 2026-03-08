  • Home>
  • Gallery»
  • IND vs NZ: ये 5 शानदार खिलाड़ी भारतीय टीम को जिताएंगे खिताब, सूर्या के लिए होंगे लकी

IND vs NZ: ये 5 शानदार खिलाड़ी भारतीय टीम को जिताएंगे खिताब, सूर्या के लिए होंगे लकी

IND vs NZ: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच रोमांचक मुकाबला होने वाला है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाले इस खिताबी मैच में टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो अपने दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं. कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए ये खिलाड़ी ब्रह्मास्त्र साबित हो सकते हैं. इनकी शानदार फॉर्म भारत को ट्रॉफी दिलाने में अहम भूमिका निभा सकती है.


By: sanskritij jaipuria | Published: March 8, 2026 8:46:49 AM IST

Follow us on
Google News
IND vs NZ: ये 5 शानदार खिलाड़ी भारतीय टीम को जिताएंगे खिताब, सूर्या के लिए होंगे लकी - Photo Gallery
1/7

जसप्रीत बुमराह

तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इस टूर्नामेंट में भारत के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज रहे हैं. उन्होंने 7 मैचों में 10 विकेट लिए हैं और उनकी इकोनॉमी सिर्फ 6.62 रही है. फाइनल में उनकी सटीक यॉर्कर और डेथ ओवर गेंदबाजी मैच का रुख पलट सकती है.

You Might Be Interested In
IND vs NZ: ये 5 शानदार खिलाड़ी भारतीय टीम को जिताएंगे खिताब, सूर्या के लिए होंगे लकी - Photo Gallery
2/7

संजू सैमसन

संजू सैमसन ने टूर्नामेंट के अहम मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया है. वेस्टइंडीज के खिलाफ नाबाद 97 और इंग्लैंड के खिलाफ 89 रन बनाकर उन्होंने अपनी उपयोगिता साबित की. लगातार दो मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच रहे सैमसन फाइनल में बड़ा धमाका कर सकते हैं.

IND vs NZ: ये 5 शानदार खिलाड़ी भारतीय टीम को जिताएंगे खिताब, सूर्या के लिए होंगे लकी - Photo Gallery
3/7

हार्दिक पांड्या

हार्दिक पांड्या बल्ले और गेंद दोनों से टीम के लिए अहम साबित हो रहे हैं. सेमीफाइनल में उन्होंने 12 गेंदों पर 27 रन बनाए और गेंदबाजी में भी ओवर डाला. उनके दो अर्धशतक भी टीम की मजबूती दिखाते हैं.

You Might Be Interested In
IND vs NZ: ये 5 शानदार खिलाड़ी भारतीय टीम को जिताएंगे खिताब, सूर्या के लिए होंगे लकी - Photo Gallery
4/7

शिवम दुबे

शिवम दुबे स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ खास तौर पर खतरनाक माने जाते हैं. इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उन्होंने 43 रन बनाए थे. इससे पहले नीदरलैंड्स के खिलाफ अर्धशतक भी लगाया था. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी टीम को मजबूत फिनिश दे सकती है.

IND vs NZ: ये 5 शानदार खिलाड़ी भारतीय टीम को जिताएंगे खिताब, सूर्या के लिए होंगे लकी - Photo Gallery
5/7

ईशान किशन

ईशान किशन इस वर्ल्ड कप में शानदार लय में हैं. उन्होंने दो अर्धशतक लगाए हैं और सेमीफाइनल में 18 गेंदों पर 39 रन की तेज पारी खेली थी. तीसरे नंबर पर उनकी आक्रामक बल्लेबाजी टीम इंडिया को तेज शुरुआत दिला सकती है.

IND vs NZ: ये 5 शानदार खिलाड़ी भारतीय टीम को जिताएंगे खिताब, सूर्या के लिए होंगे लकी - Photo Gallery
6/7

शुरुआती ओवरों में असर दिखाने की क्षमता

इन खिलाड़ियों की खासियत ये है कि वे मैच के किसी भी चरण में प्रभाव डाल सकते हैं. चाहे तेज रन बनाना हो या विकेट निकालना, ये खिलाड़ी विरोधी टीम पर दबाव बना सकते हैं.

You Might Be Interested In
IND vs NZ: ये 5 शानदार खिलाड़ी भारतीय टीम को जिताएंगे खिताब, सूर्या के लिए होंगे लकी - Photo Gallery
7/7

कप्तान के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकते हैं

कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए ये खिलाड़ी रणनीतिक रूप से बेहद अहम हैं, अगर ये सभी खिलाड़ी अपनी क्षमता के मुताबिक प्रदर्शन करते हैं तो भारत के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी जीतने का रास्ता आसान हो सकता है.

Tags:
Cricket NewsIND vs NZ FinalSurya Kumar Yadav
IND vs NZ: ये 5 शानदार खिलाड़ी भारतीय टीम को जिताएंगे खिताब, सूर्या के लिए होंगे लकी - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IND vs NZ: ये 5 शानदार खिलाड़ी भारतीय टीम को जिताएंगे खिताब, सूर्या के लिए होंगे लकी - Photo Gallery
IND vs NZ: ये 5 शानदार खिलाड़ी भारतीय टीम को जिताएंगे खिताब, सूर्या के लिए होंगे लकी - Photo Gallery
IND vs NZ: ये 5 शानदार खिलाड़ी भारतीय टीम को जिताएंगे खिताब, सूर्या के लिए होंगे लकी - Photo Gallery
IND vs NZ: ये 5 शानदार खिलाड़ी भारतीय टीम को जिताएंगे खिताब, सूर्या के लिए होंगे लकी - Photo Gallery