IND vs NZ: ये 5 शानदार खिलाड़ी भारतीय टीम को जिताएंगे खिताब, सूर्या के लिए होंगे लकी
IND vs NZ: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच रोमांचक मुकाबला होने वाला है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाले इस खिताबी मैच में टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो अपने दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं. कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए ये खिलाड़ी ब्रह्मास्त्र साबित हो सकते हैं. इनकी शानदार फॉर्म भारत को ट्रॉफी दिलाने में अहम भूमिका निभा सकती है.
जसप्रीत बुमराह
तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इस टूर्नामेंट में भारत के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज रहे हैं. उन्होंने 7 मैचों में 10 विकेट लिए हैं और उनकी इकोनॉमी सिर्फ 6.62 रही है. फाइनल में उनकी सटीक यॉर्कर और डेथ ओवर गेंदबाजी मैच का रुख पलट सकती है.
संजू सैमसन
संजू सैमसन ने टूर्नामेंट के अहम मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया है. वेस्टइंडीज के खिलाफ नाबाद 97 और इंग्लैंड के खिलाफ 89 रन बनाकर उन्होंने अपनी उपयोगिता साबित की. लगातार दो मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच रहे सैमसन फाइनल में बड़ा धमाका कर सकते हैं.
हार्दिक पांड्या
हार्दिक पांड्या बल्ले और गेंद दोनों से टीम के लिए अहम साबित हो रहे हैं. सेमीफाइनल में उन्होंने 12 गेंदों पर 27 रन बनाए और गेंदबाजी में भी ओवर डाला. उनके दो अर्धशतक भी टीम की मजबूती दिखाते हैं.
शिवम दुबे
शिवम दुबे स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ खास तौर पर खतरनाक माने जाते हैं. इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उन्होंने 43 रन बनाए थे. इससे पहले नीदरलैंड्स के खिलाफ अर्धशतक भी लगाया था. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी टीम को मजबूत फिनिश दे सकती है.
ईशान किशन
ईशान किशन इस वर्ल्ड कप में शानदार लय में हैं. उन्होंने दो अर्धशतक लगाए हैं और सेमीफाइनल में 18 गेंदों पर 39 रन की तेज पारी खेली थी. तीसरे नंबर पर उनकी आक्रामक बल्लेबाजी टीम इंडिया को तेज शुरुआत दिला सकती है.
शुरुआती ओवरों में असर दिखाने की क्षमता
इन खिलाड़ियों की खासियत ये है कि वे मैच के किसी भी चरण में प्रभाव डाल सकते हैं. चाहे तेज रन बनाना हो या विकेट निकालना, ये खिलाड़ी विरोधी टीम पर दबाव बना सकते हैं.
कप्तान के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकते हैं
कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए ये खिलाड़ी रणनीतिक रूप से बेहद अहम हैं, अगर ये सभी खिलाड़ी अपनी क्षमता के मुताबिक प्रदर्शन करते हैं तो भारत के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी जीतने का रास्ता आसान हो सकता है.