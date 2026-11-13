IND vs NZ: टीम इंडिया की हार के 5 गुनहगार, जिन्होंने चौथे वनडे कराई भारत की बेइज्जती, रोहित-विराट भी शामिल
Team India 5 Biggest Culprits: भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे मैच में 244 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा. इस मुकाबले में भारत को 334 रनों का टारगेट मिला था. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम सिर्फ 89 रन के स्कोर पर सिमट गई. न्यूजीलैंड की घातक गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम की बल्लेबाजी सिर्फ 26.4 ओवर में ही ढेर हो गई. भारत की इस हार के पीछे कई खिलाड़ी गुनहगार रहे. देखें इस हार के विलेन की लिस्ट…
रोहित शर्मा
न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में भारत की हार की सबसे बड़ी वजह रोहित शर्मा रहे. पहले उन्होंने फील्डिंग में निराश किया. उन्होंने विल यंग का कैच छोड़ दिया था, जब वो सिर्फ 5 रन बनाकर खेल रहे थे. इसके बाद विल यंग ने 125 रनों की पारी खेल दी. वहीं, जब बल्लेबाजी की बात आई, तो रोहित शर्मा पारी की पहली ही गेंद पर आउट हो गए. इससे बाकी बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ गया.
विराट कोहली
भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली भी भारत की हार के विलेन रहे. रोहित शर्मा के आउट होने के बाद विराट कोहली भी पहले ही ओवर में बिना कोई रन बनाए आउट हो गए. मैट हेनरी की अंदर आने वाली गेंद को वो समझ नहीं पाए और क्लीन बोल्ड हो गए.
श्रेयस अय्यर
भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर भी भारत की हार के बड़े गुनहगार रहे. पहले ओवर में रोहित और विराट के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर पर बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन वो अपना खाता भी नहीं खेल पाए. अपनी पहली ही गेंद पर श्रेयस अय्यर LBW आउट हो गए. इससे भारतीय टीम का टॉप-ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो गया.
कुलदीप यादव
कुलदीप यादव का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं. कुलदीप यादव को इस सीरीज में पहली बार खेलने का मौका मिला, लेकिन वो कोई विकेट नहीं ले पाए. उन्होंने 8 ओवर में 9 से ज्यादा की इकॉनमी से 73 रन खर्च किए, जबकि दूसरे स्पिनर अक्षर पटेल ने 4 से कम की इकॉनमी से भी रन दिए. उसी मैदान पर कुलदीप यादव ने खूब रन लुटाए.
ऋतुराज गायकवाड़
भारत की करारी हार की एक वजह ऋतुराज गायकवाड़ भी रहे. पहले ही ओवर में 3 विकेट गिरने के बाद गायकवाड़ और ईशान किशन के कंधों पर बड़ी साझेदारी करने की जिम्मेदारी थी. ईशान किशन ने एक छोर संभाले रखा, लेकिन गायकवाड़ सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए. इससे ईशान किशन और बाकी बल्लेबाजों पर भी दबाव बढ़ गया.