IND vs NZ: टीम इंडिया की हार के 5 गुनहगार, जिन्होंने चौथे वनडे कराई भारत की बेइज्जती, रोहित-विराट भी शामिल

Team India 5 Biggest Culprits: भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे मैच में 244 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा. इस मुकाबले में भारत को 334 रनों का टारगेट मिला था. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम सिर्फ 89 रन के स्कोर पर सिमट गई. न्यूजीलैंड की घातक गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम की बल्लेबाजी सिर्फ 26.4 ओवर में ही ढेर हो गई. भारत की इस हार के पीछे कई खिलाड़ी गुनहगार रहे. देखें इस हार के विलेन की लिस्ट…