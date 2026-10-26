IND vs NZ: वैभव-अभिषेक ओपनर, नंबर-3 उतरेंगे संजू! क्या भुवी होंगे बाहर, तीसरे टी-20 में कैसी होगी प्लेइंग XI

IND vs NZ 3rd T20I Playing XI: भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ 3rd T20I) के बीच तीसरा टी20 मैच 27 अक्टूबर (मंगलवार) को वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले में भारतीय टीम सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगी. भारतीय टीम सीरीज में 2-0 से आगे चल रही है. हालांकि तीसरे टी20 के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं. सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वैभव सूर्यवंशी तीसरा टी20 मैच भी खेलेंगे या फिर नहीं? ऐसे में आइए जानते हैं कि तीसरे टी20 में भारतीय टीम की प्लेइंग-11 कैसी होगी?