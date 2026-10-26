IND vs NZ: वैभव-अभिषेक ओपनर, नंबर-3 उतरेंगे संजू! क्या भुवी होंगे बाहर, तीसरे टी-20 में कैसी होगी प्लेइंग XI
IND vs NZ 3rd T20I Playing XI: भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ 3rd T20I) के बीच तीसरा टी20 मैच 27 अक्टूबर (मंगलवार) को वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले में भारतीय टीम सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगी. भारतीय टीम सीरीज में 2-0 से आगे चल रही है. हालांकि तीसरे टी20 के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं. सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वैभव सूर्यवंशी तीसरा टी20 मैच भी खेलेंगे या फिर नहीं? ऐसे में आइए जानते हैं कि तीसरे टी20 में भारतीय टीम की प्लेइंग-11 कैसी होगी?
वैभव सूर्यवंशी करेंगे ओपनिंग?
दूसरे टी20 में वैभव सूर्यवंशी को तीसरे नंबर पर उतारने का दांव गलत साबित हुआ था. ऐसे में तीसरे टी20 मैच में वैभव को तीसरे नंबर की बजाय ओपनिंग के लिए भेजा जा सकता है. वहीं, संजू सैमसन को तीसरे नंबर पर उतारा जा सकता है. संजू सैमसन पहले भी इस पोजिशन पर बल्लेबाजी कर चुके हैं.
क्या भुवी होंगे बाहर?
अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने पिछले 2 टी20 मैच में निराशाजनक प्रदर्शन किया है. ऐसे में तीसरे टी20 मैच की प्लेइंग-11 से उन्हें बाहर किया जा सकता है. उनकी जगह मयंक यादव की वापसी हो सकती है, जिन्होंने पहले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी. भुवी ने पिछले 2 मैचों में 12 से ज्यादा की इकॉनमी से रन खर्च किए हैं और सिर्फ 1 विकेट लिया है.
ईशान किशन तीसरे टी20 से बाहर
ईशान किशन तीसरे टी20 से भी बाहर हो चुके हैं. वह अभी अपनी चोट से उबर नहीं पाए हैं, जो उन्हें पहले टी20 मैच के दौरान लगी थी. ऐसे में उनकी जगह कुमार कुशाग्र टीम इंडिया के साथ जुड़े रहेंगे. हालांकि उनके खेलने की काफी कम संभावना है.
वेलिंगटन में कैसी रहेगी पिच?
बताया जा रहा है कि वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में स्पिन फ्रेंडली पिच देखने को मिलेगी. ऐसे में हेड कोच गौतम गंभीर कुलदीप यादव या वरुण चक्रवर्ती को प्लेइंग-11 में शामिल कर सकते हैं.
तीसरे टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग XI
वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार/मयंक यादव.