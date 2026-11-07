IND vs NZ: DLS से मिली जीत, मगर ये 5 खिलाड़ी रहे असली हीरो, दूसरे वनडे में भी न्यूजीलैंड को रौंदा

Team India Win 5 Heroes In 2nd ODI: भारतीय टीम ने वेलिंगटन में खेले गए दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड को 4 रन (DLS मेथड) से हरा दिया. इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी. बारिश से प्रभावित यह मुकाबला 47-47 ओवर का खेला जा रहा था. इसमें भारतीय गेंदबाजों ने कीवी टीम को 41 ओवर में सिर्फ 134 रन के स्कोर पर ढेर कर दिया. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर 113 रन बना लिए थे. हालांकि बारिश की वजह से मैच रुक गया, लेकिन भारतीय टीम DLS मेथड के नियम के तहत 4 रन से आगे थी. इसके बाद जब दोबारा मैच नहीं शुरू हो पाया, तो DLS मेथड के तहत भारत को 4 रन से जीत मिली. इस मुकाबले में भारत के कई खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. जानें भारतीय टीम की जीत के 5 हीरो कौन रहे…