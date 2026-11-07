IND vs NZ: DLS से मिली जीत, मगर ये 5 खिलाड़ी रहे असली हीरो, दूसरे वनडे में भी न्यूजीलैंड को रौंदा
Team India Win 5 Heroes In 2nd ODI: भारतीय टीम ने वेलिंगटन में खेले गए दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड को 4 रन (DLS मेथड) से हरा दिया. इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी. बारिश से प्रभावित यह मुकाबला 47-47 ओवर का खेला जा रहा था. इसमें भारतीय गेंदबाजों ने कीवी टीम को 41 ओवर में सिर्फ 134 रन के स्कोर पर ढेर कर दिया. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर 113 रन बना लिए थे. हालांकि बारिश की वजह से मैच रुक गया, लेकिन भारतीय टीम DLS मेथड के नियम के तहत 4 रन से आगे थी. इसके बाद जब दोबारा मैच नहीं शुरू हो पाया, तो DLS मेथड के तहत भारत को 4 रन से जीत मिली. इस मुकाबले में भारत के कई खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. जानें भारतीय टीम की जीत के 5 हीरो कौन रहे…
गुरनूर बरार
दूसरे वनडे में भारत की जीत के सबसे बड़े होरे तेज गेंदबाज गूरनूर बरार रहे. 26 साल के गूरनूर बरार ने घातक गेंदबाजी करते हुए सबसे ज्यादा 4 विकेट हासिल किए. उन्होंने कीवी बल्लेबाज टॉम लैथम और ग्लेन फिलिप्स को एक ही ओवर में अपना शिकार बनाया. इसके बाद गूरनूर ने कीवी कप्तान मिचेल सैंटनर और नाथन स्मिथ को अभी अपना शिकार बनाया.
आकिब नबी
29 साल के तेज गेंदबाज आकिब नबी भी टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे. उन्होंने न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर को आउट किया. उन्होंने विल यंग और टिम साइफर्ट को अपना शिकार बनाया. आकिब नबी ने शुरुआती ओवर में ही विकेट लेकर कीवी टीम पर दबाव बना दिया. उन्होंने 7 ओवर में 31 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए.
अक्षर पटेल
इस मुकाबले में स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल की फिरकी का भी जादू देखने को मिला. अक्षर पटेल ने 9 ओवर में सिर्फ 28 रन खर्च करते हुए 2 बल्लेबाजों को आउट किया. उन्होंने डेरिल मिचेल और काइल जेमिसन को अपना शिकार बनाया.
अंशुल कंबोज
अंशुल कंबोज ने दूसरे वनडे में भी घातक गेंदबाजी की. उन्होंने 8 ओवर में सिर्फ 25 रन देकर 2 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया. कंबोज ने हेनरी निकल्स और ब्लेयर टिकनर को आउट किया.
केएल राहुल
इस मुकाबले में भारतीय टीम की जीत के एक हीरो केएल भी रहे. जब केएल राहुल बल्लेबाजी करने आए थे, तो सिर्फ 47 रन स्कोर पर 4 विकेट खो दिए थे. केएल राहुल ने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर टीम की पारी को संभाला. अय्यर (30) के आउट होने के बाद भी केएल राहुल क्रीज पर जमे रहे. दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरने के बावजूद राहुल ने एक छोर संभालकर रखा. उन्होंने 38 गेंद पर 2 चौके और 2 छक्के की मदद से नाबाद 26 रन बनाए. उनके बल्ले से विनिंग रन तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने भारत को हार से भी बचा लिया. आखिर में DLS मेथड के जरिए भारत को जीत मिली.