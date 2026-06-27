IND vs IRE: प्रसिद्ध-संजू OUT, सूर्यवंशी का डेब्यू… करारी हार के बाद टीम इंडिया में होंगे 3 बड़े बदलाव!

IND vs IRE 2nd T20: आयरलैंड के खिलाफ भारतीय टीम को पहले टी20 मैच में 34 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा. इस मैच में भारतीय टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. इस हार की सबसे बड़ी वजह भारतीय टीम की बल्लेबाजी रही. अभिषेक शर्मा के अलावा अन्य कोई बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया. इसकी वजह से भारतीय टीम दूसरे टी20 मैच में कुछ बदलाव करना चाहेगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि अगले मैच में क्या बदलाव हो सकते हैं.