IND vs IRE: प्रसिद्ध-संजू OUT, सूर्यवंशी का डेब्यू… करारी हार के बाद टीम इंडिया में होंगे 3 बड़े बदलाव!
IND vs IRE 2nd T20: आयरलैंड के खिलाफ भारतीय टीम को पहले टी20 मैच में 34 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा. इस मैच में भारतीय टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. इस हार की सबसे बड़ी वजह भारतीय टीम की बल्लेबाजी रही. अभिषेक शर्मा के अलावा अन्य कोई बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया. इसकी वजह से भारतीय टीम दूसरे टी20 मैच में कुछ बदलाव करना चाहेगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि अगले मैच में क्या बदलाव हो सकते हैं.
प्रसिद्ध कृष्णा होंगे बाहर
आयरलैंड के खिलाफ भारतीय तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने बेहद खराब गेंदबाजी की. कृष्णा ने 4 ओवर में 14.20 की इकॉनमी से बिना कोई भी विकेट लिए 57 रन खर्च किए. उन्होंने सिर्फ 1 ओवर में ही 27 रन लुटाए, जो मैच का बड़ा टर्निंग प्वाइंट बना. ऐसे में उनकी जगह प्रिंस यादव को डेब्यू का मौका दिया जा सकता है.
प्रिंस यादव करेंगे डेब्यू
आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में भारत के युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को डेब्यू करने का मौका मिल सकता है. प्रिंस यादव ने हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था, जिसमें उनका प्रदर्शन अच्छा रहा था. इसके अलावा आईपीएल में भी प्रिंस यादव ने शानदार प्रदर्शन किया था.
वाशिंग्टन सुंदर का कटेगा पत्ता!
भारतीय ऑलराउंडर वॉशिंग्टन सुंदर भी पहले टी20 मैच में कुछ कमाल नहीं कर पाए. गेंदबाजी नें सुंदर ने सिर्फ 1 ओवर में 19 रन दिए. इसके बाद जब बल्लेबाजी की बारी आई, तो वह सिर्फ 9 रन ही बना पाए. इसके चलते वाशिंग्टन सुंदर को अगले मैच से बाहर किया जा सकता है.
रवि बिश्नोई को मिलेगी जगह
भारत के स्टार स्पिनर रवि बिश्नोई को वाशिंग्टन सुंदर की जगह प्लेइंग-11 में मौका दिया जा सकता है. रवि बिश्नोई बीच के ओवरों में अपनी कसी हुई गेंदबाजी से रनों की गति पर लगाम लगा सकते हैं. रवि बिश्नोई भारतीय टीम में वरुण चक्रवर्ती की कमी पूरी कर सकते हैं.
संजू सैमसन भी होंगे बाहर!
भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन भी पहले टी20 मैच में फ्लॉप रहे. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी. हालांकि आयरलैंड के खिलाफ उनका बल्ला खामोश रहा. ऐसे में संजू सैमसन को अगले मुकाबले से बाहर किया जा सकता है. अगर ऐसा होता है तो वैभव सूर्यवंशी अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर सकते हैं.
वैभव सूर्यवंशी कर सकते हैं डेब्यू
अगर वैभव सूर्यवंशी दूसरे मैच में खेलते हैं, तो वह सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे. वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में धमाकेदार प्रदर्शन किया था. इसके बाद श्रीलंका में खेली गई ट्राई सीरीज में भी सूर्यवंशी का प्रदर्शन शानदार रहा था.
कब होगा अगला मैच?
भारत और आयरलैंड के बीच दूसरा टी20 मैच 28 जून को खेला जाएगा. ये मुकाबला भी बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में खेला जाएगा. मैच की शुरुआत शाम 6 बजे होगी, जिसके लिए आधे घंटे पहले टॉस होगा.