सिर्फ बटलर ही नहीं, इंग्लैंड के 5 खिलाड़ियों से भारत को रहना होगा अलर्ट, अकेले के दम पर पलट सकते हैं मैच

India vs England T20I Series: भारत और इंग्लैंड के बीच 1 जुलाई से 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज शुरू होने जा रही है. इस सीरीज में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम आयरलैंड दौर को भुलाकर वापसी करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. वहीं, इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल की हार का बदला लेने के इरादे से भारत के खिलाफ मैदान पर उतरेगी. इस सीरीज में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर होने वाली है. भारतीय टीम को इंग्लैंड के 5 खिलाड़ियों से ज्यादा सावधान रहना होगा, जो अकेले के दम भारत के मुंह से जीत छीन सकते हैं.