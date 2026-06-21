IND vs ENG ODI Series: फॉर्म में होने के बावजूद टीम इंडिया से कटे इन 5 स्टार्स के पत्ते, जायसवाल-तिलक भी शामिल

अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ के तीसरे वनडे में शतक लगाने के बावजूद, ओपनिंग बल्लेबाज़ यशस्वी जायसवाल को इंग्लैंड के ख़िलाफ़ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है. इसके अलावा, ऋतुराज गायकवाड़ जो श्रीलंका में चल रही ट्राई-सीरीज़ में ज़बरदस्त फ़ॉर्म में हैं उनको एक बार फिर नजरअंदाज किया गया है. यही बात तिलक वर्मा पर भी लागू होती है. गायकवाड़ को बैकअप के तौर पर भी नहीं चुना गया, जबकि कोहली का खेलना उनकी फ़िटनेस पर निर्भर करता है. साथ ही, जसप्रीत बुमराह तीन साल बाद भारतीय टीम में वापसी कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रिंस यादव को टीम से बाहर कर दिया गया है.