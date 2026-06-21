IND vs ENG ODI Series: फॉर्म में होने के बावजूद टीम इंडिया से कटे इन 5 स्टार्स के पत्ते, जायसवाल-तिलक भी शामिल
अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ के तीसरे वनडे में शतक लगाने के बावजूद, ओपनिंग बल्लेबाज़ यशस्वी जायसवाल को इंग्लैंड के ख़िलाफ़ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है. इसके अलावा, ऋतुराज गायकवाड़ जो श्रीलंका में चल रही ट्राई-सीरीज़ में ज़बरदस्त फ़ॉर्म में हैं उनको एक बार फिर नजरअंदाज किया गया है. यही बात तिलक वर्मा पर भी लागू होती है. गायकवाड़ को बैकअप के तौर पर भी नहीं चुना गया, जबकि कोहली का खेलना उनकी फ़िटनेस पर निर्भर करता है. साथ ही, जसप्रीत बुमराह तीन साल बाद भारतीय टीम में वापसी कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रिंस यादव को टीम से बाहर कर दिया गया है.
यशस्वी जायसवाल
यशस्वी जायसवाल ने शनिवार को चेपॉक में 110 रनों की नाबाद पारी खेली. उन्हें सीरीज के पहले मैच में खेलने का मौका नहीं मिला था और लखनऊ में वे सिर्फ़ 4 रन ही बना पाए थे। कोहली के चोटिल होने के कारण जायसवाल को इस सीरीज़ के लिए टीम में शामिल किया गया था. शतक लगाने के बाद उम्मीद थी कि उन्हें मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.
ऋतुराज गायकवाड़
ऋतुराज गायकवाड़ लगातार रन बना रहे हैं, फिर भी उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है. वे अभी श्रीलंका में ट्राई-सीरीज़ के लिए भारतीय टीम का हिस्सा हैं. गायकवाड़ इस ट्राई-सीरीज़ में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, फिर भी उन्हें सेलेक्शन के लिए नहीं चुना गया. ट्राई-सीरीज़ में उन्होंने पाँच मैचों में 54.80 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल है.
तिलक वर्मा
ट्राई-सीरीज़ शुरू होने से पहले ऐसी खबरें थीं कि सेलेक्टर तिलक वर्मा पर नजर रखे हुए हैं और उन्हें भविष्य के संभावित कप्तान के तौर पर देख रहे हैं. तिलक की कप्तानी में टीम इंडिया फ़ाइनल तक पहुँची थी. उन्होंने पूरी सीरीज़ में अलग-अलग क्रम पर बल्लेबाज़ी की और पाँच में से चार मैचों में अर्धशतक लगाए. तिलक ने पाँच मैचों में 55.00 की औसत से कुल 275 रन बनाए, फिर भी उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया. जबकि वे T20 फ़ॉर्मेट में भारत के उप-कप्तान हैं.
प्रिंस यादव
IPL में शानदार प्रदर्शन के बाद प्रिंस को टीम इंडिया में बुलाया गया था। उन्हें दो मैचों में खेलने का मौका मिला और उन्होंने तीन विकेट लिए. हालांकि, बुमराह की वापसी के बाद उन्हें टीम से हटा दिया गया है; बुमराह तीन साल बाद भारतीय टीम में लौटे हैं. कहा जा सकता है कि इसमें प्रिंस की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा.
हर्ष दुबे
अफ़गानिस्तान के खिलाफ़ सीरीज़ के लिए अक्षर पटेल को आराम दिया गया था. इसलिए पटेल की वापसी पर हर्ष को अपनी जगह छोड़नी पड़ी. इसके बजाय चयनकर्ताओं ने सुंदर पर भरोसा जताया है. हर्ष ने दो मैचों में चार विकेट लिए, हालांकि उन्हें गेंदबाज़ी के लिए सिर्फ़ 12 ओवर ही मिले थे.