IND vs ENG: 1-2 नहीं, बल्कि 6 गलतियों ने भारत को किया शर्मसार, जानिए कहां-कहां हुई चूक?

खराब बल्लेबाजी

टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद से भारतीय टीम की बल्लेबाजी में पहले जैसी धार नहीं दिखाई दी है. वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारत ने अभी तक एक भी बार 200 रनों का आंकड़ा पार नहीं किया है. इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में भी भारत की बल्लेबाजी बुरी तरह फ्लॉप रही. सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (10) और वैभव सूर्यवंशी (13) सस्ते में आउट हो गए. इसके बाद ईशान किशन (13) और कप्तान श्रेयस अय्यर (5) भी पवेलियन लौट गए.