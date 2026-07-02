IND vs ENG 2nd T20: संजू या ईशान… वैभव सूर्यवंशी के आने से किसकी होगी छुट्टी? बदलेगी भारत की प्लेइंग XI!
IND vs ENG 2nd T20I: भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टी20 मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया. इसके चलते फैंस को दिल टूट गया. अब फैंस को दूसरे टी20 मुकाबले का इंतजार है, जो 4 जुलाई को खेला जाएगा. इस मुकाबले में भारतीय टीम कुछ बदलाव के साथ उतर सकती है. पिछले मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने 189 का स्कोर खड़ा किया था, लेकिन कुछ बल्लेबाजों ने काफी निराश किया था. ऐसे में आइए जानते हैं कि अगले मुकाबले में कौन-कौन से बदलाव होंगे.
संजू सैमसन होंगे बाहर!
भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन पिछले 3 मैचों से लगातार फ्लॉप हो रहे हैं. संजू सैमसन आयरलैंड के खिलाफ पहले मैच में 5 रन बनाए और दूसरे मैच में गोल्डन डक का शिकार हुए थे. इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में भी सिर्फ 1 रन ही बनाए. इस तरह संजू के बल्ले से 3 मैचों में सिर्फ 6 रन आए हैं. खराब फॉर्म को देखते हुए संजू सैमसन को अगले मैच से ड्रॉप किया जा सकता है.
ईशान किशन भी लटकी तलवार
भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन भी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. पिछले 3 मैचों में ईशान के बल्ले से भी रन नहीं आए हैं. इतना ही नहीं, पिछले 2 मैचों में ईशान किशन लगातार 2 बार रन आउट हो चुके हैं. ऐसे में टीम मैनेजमेंट ईशान किशन को आराम देने पर विचार कर सकती है.
वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू
वैभव सूर्यवंशी इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर सकते हैं. वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू न कराने को लेकर सोशल मीडिया पर फैंस भी काफी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. पिछले 3 मैचों से संजू सैमसन और ईशान किशन लगातार फ्लॉप हो रहे हैं. ऐसे में ईशान या संजू की जगह वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया जा सकता है.
प्रिंस यादव को होगी वापसी?
भारत बनाम इंग्लैंड का दूसरा टी20 मैच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जाएगा. इस मुकाबले में प्रिंस यादव को वापसी हो सकती है, क्योंकि यहां पर तेज गेंदबाजों को खूब मदद मिलती है. पिछले मैच में भारतीय टीम ने रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती दोनों को मौका दिया था. हालांकि अगले मैच में किसी एक स्पिनर को बाहर करके प्रिंस यादव को वापस लाया जा सकता है.
कब-कहां खेला जाएगा मैच?
भारत और इंग्लैंड का दूसरा टी20 मुकाबला 4 जुलाई को शाम 7 बजे खेला जाएगा. यह मुकाबला मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जाएगा.
भारत की संभावित प्लेइंग XI
अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव/वाशिंग्टन सुंदर.
इंग्लैंड की स्क्वाड
हैरी ब्रूक (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, सन्नी बेकर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, जेम्स कोल्स, जॉर्डन कॉक्स, सैम करन, लियाम डॉसन, विल जैक्स, सादिक महमूद, आदिल रशीद, रेहान अहमद, फिल साल्ट, जोश टंग, ल्यूक वुड.