IND vs ENG 2nd T20: संजू या ईशान… वैभव सूर्यवंशी के आने से किसकी होगी छुट्टी? बदलेगी भारत की प्लेइंग XI!

IND vs ENG 2nd T20I: भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टी20 मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया. इसके चलते फैंस को दिल टूट गया. अब फैंस को दूसरे टी20 मुकाबले का इंतजार है, जो 4 जुलाई को खेला जाएगा. इस मुकाबले में भारतीय टीम कुछ बदलाव के साथ उतर सकती है. पिछले मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने 189 का स्कोर खड़ा किया था, लेकिन कुछ बल्लेबाजों ने काफी निराश किया था. ऐसे में आइए जानते हैं कि अगले मुकाबले में कौन-कौन से बदलाव होंगे.