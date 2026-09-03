IND vs AFG: अफगानिस्तान के 5 खिलाड़ी, जिनमें टीम इंडिया के पसीने छुड़ाने का है दम, एक तो नंबर-1 बॉलर

IND vs AFG T20 Series: भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 सितंबर से 3 मैचों की टी20 सीरीज शुरू होगी. यह सीरीज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेली जाएगी, जिसमें भारत खुद मेहमान टीम के तौर पर खेलेगा. इस सीरीज श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली युवा टीम मैदान पर उतरेगी, जिसके सामने कई बड़ी चुनौतियां होंगी. अफगानिस्तान को इस सीरीज में हराना अय्यर की अगुवाई वाली टीम के लिए आसान नहीं होने वाला है. मेजबान टीम में कई ऐसे अनुभवी खिलाड़ी हैं, जो अकेले के दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं. जानें कौन हैं वो खिलाड़ी…