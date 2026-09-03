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IND vs AFG: अफगानिस्तान के 5 खिलाड़ी, जिनमें टीम इंडिया के पसीने छुड़ाने का है दम, एक तो नंबर-1 बॉलर

IND vs AFG T20 Series: भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 सितंबर से 3 मैचों की टी20 सीरीज शुरू होगी. यह सीरीज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेली जाएगी, जिसमें भारत खुद मेहमान टीम के तौर पर खेलेगा. इस सीरीज श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली युवा टीम मैदान पर उतरेगी, जिसके सामने कई बड़ी चुनौतियां होंगी. अफगानिस्तान को इस सीरीज में हराना अय्यर की अगुवाई वाली टीम के लिए आसान नहीं होने वाला है. मेजबान टीम में कई ऐसे अनुभवी खिलाड़ी हैं, जो अकेले के दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं. जानें कौन हैं वो खिलाड़ी…


By: Ankush Upadhayay | Published: September 3, 2026 5:39:32 PM IST

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अफगानिस्तान के दिग्गज स्पिनर राशिद खान. - Photo Gallery
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राशिद खान

अफगानिस्तान के दिग्गज स्पिनर राशिद खान का नाम इस लिस्ट में सबसे पहले आता है. राशिद खान दुनिया के नंबर-1 टी20 इंटरनेशनल स्पिनर हैं. उनके नाम टी20 इंटरनेशनल में 115 मैचों में 193 विकेट दर्ज हैं. राशिद खान भारतीय बल्लेबाजों को अपने स्पिन के जाल में फंसा सकते हैं. इतना ही नहीं, लोअर ऑर्डर में राशिद खान आक्रामक बल्लेबाजी करने के लिए भी जाने जाते हैं.

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रहमानुल्लाह गुरबाज

अफगानिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. गुरबार पावरप्ले में भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बना सकते हैं और मैच को भारत से दूर ले जा सकते हैं. अगर गुरबाज का बल्ला चलता है, तो वो अकेले ही भारतीय गेंदबाजों को धज्जियां उड़ाने का दम रखते हैं. साथ ही उन्हें भारत की पिचों पर खेलने का भी अनुभव है. गुरबाज के नाम टी20 इंटरनेशनल में 87 मैचों में 2,282 रन दर्ज हैं.

अफगानिस्तान के ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई. - Photo Gallery
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अजमतुल्लाह उमरजई

इस लिस्ट में अफगानी ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई का नाम भी शामिल है. अजमतुल्लाह उमरजई बल्ले और गेंद दोनों से टीम इंडिया को परेशान कर सकते हैं. उन्होंने 66 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 808 रन बनाए हैं, जबकि 54 विकेट भी हासिल किए हैं. साथ ही उन्हें IPL के दौरान भारत के मैदानों पर भी खेलने का थोड़ा अनुभव है.

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मोहम्मद नबी

अफगानिस्तान के 41 साल के अनुभवी ऑलराउंडर मोहम्मद नबी टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं. वह अपनी कसी हुई ऑफ-स्पिन गेंदबाजी से भारतीय बल्लेबाजों की फंसा सकते हैं. साथ ही बल्ले से बड़े-बड़े शॉट लगाने की भी काबिलियत रखते हैं. खासकर प्रेशर के मैचों में मोहम्मद नबी ज्यादा घातक खिलाड़ी हो जाते हैं.

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फजलहक फारूकी

अफगानिस्तान के लेफ्ट आर्म पेसर फजलहक फारूकी भी इस लिस्ट में शामिल हैं. फजलहक फारूकी के पास गेंद को दोनों ओर स्विंग कराने की क्षमता रखते हैं. वैसे ही भारतीय बल्लेबाजों का बाएं हाथ के पेसर के खिलाफ थोड़ा कमजोर रिकॉर्ड रहा है. ऐसे में फारूकी का लेफ्ट ऑर्म एंगल भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर सकता है.

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