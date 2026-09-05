IND vs AFG: जसप्रीत बुमराह हुए बाहर, तो कौन उनकी जगह? रेस में 3 खिलाड़ी सबसे आगे

Jasprit Bumrah Replacement: भारतीय क्रिकेट टीम के सुपरस्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अभी भी पूरी तरह फिट नहीं हो पाए हैं. इसके बावजूद उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की स्क्वाड में चुना गया है. यह सीरीज 13 सितंबर से शुरू हो रही है, जो दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेली जाएगी. हालांकि जसप्रीत बुमराह इस सीरीज में तभी खेल पाएंगे, जब वे 9 सितंबर को BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिटनेस टेस्ट पास कर पाएंगे. अगर बुमराह इस फिटनेस टेस्ट में पास नहीं होते हैं, तो उनकी जगह किसी दूसरे गेंदबाज को बैकअप के तौर पर चुना जाएगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन से खिलाड़ी बुमराह को रिप्लेस कर सकते हैं.