IND vs AFG: जसप्रीत बुमराह हुए बाहर, तो कौन उनकी जगह? रेस में 3 खिलाड़ी सबसे आगे
Jasprit Bumrah Replacement: भारतीय क्रिकेट टीम के सुपरस्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अभी भी पूरी तरह फिट नहीं हो पाए हैं. इसके बावजूद उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की स्क्वाड में चुना गया है. यह सीरीज 13 सितंबर से शुरू हो रही है, जो दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेली जाएगी. हालांकि जसप्रीत बुमराह इस सीरीज में तभी खेल पाएंगे, जब वे 9 सितंबर को BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिटनेस टेस्ट पास कर पाएंगे. अगर बुमराह इस फिटनेस टेस्ट में पास नहीं होते हैं, तो उनकी जगह किसी दूसरे गेंदबाज को बैकअप के तौर पर चुना जाएगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन से खिलाड़ी बुमराह को रिप्लेस कर सकते हैं.
प्रिंस यादव
इस लिस्ट में सबसे पहला नाम प्रिंस यादव का है. IPL 2026 में अपनी घातक गेंदबाजी के बाद चर्चा में आए थे. इसके बाद उन्होंने भारत के लिए भी डेब्यू किया. प्रिंस ने टी20 इंटरनेशनल में अभी तक 6 मैच खेले हैं, जिनमें 9 विकेट अपने नाम किए हैं. इस फॉर्मेट में उन्हें जसप्रीत बुमराह का रिप्लेसमेंट माना जा रहा है. ऐसे में वह बुमराह को रिप्लेस करने की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं.
मयंक यादव
भारतीय युवा तेज गेंदबाज मयंक यादव भी इस रेस में शामिल हैं. मयंक यादव अपनी खतरनाक तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, जो पिछले कुछ समय से शानदार फॉर्म में हैं. उन्होंने हाल ही में जिम्बाब्वे दौरे पर 3 टी20 इंटरनेशनल मैच में 5 विकेट चटकाए थे. ऐसे में बुमराह की गैरमौजूदगी में टीम मैनेजमेंट मयंक यादव को मैदान पर उतार सकती है.
मोहम्मद सिराज
अगर सिलेक्टर्स बुमराह की जगह किसी अनुभवी गेंदबाज पर दांव लगाना चाहते हैं, तो मोहम्मद सिराज को मौका दिया जा सकता है. मोहम्मद सिराज लंबे समय से टी20 टीम से बाहर चल रहे हैं. सिराज के पास नई गेंद को दोनों ओर स्विंग कराने का कला है. वह बुमराह के रिप्लेसमेंट के तौर पर सबसे भरोसेमंद गेंदबाज साबित हो सकते हैं.
भारत-अफगानिस्तान सीरीज का शेड्यूल
भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 सितंबर के 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज का पहला मैच 13 सितंबर को खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा मैच 15 सितंबर को होगा, जबकि तीसरा मुकाबला 17 सितंबर को खेला जाएगा. ये सभी मुकाबले दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे.
टीम इंडिया की स्क्वाड
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी*, अक्षर पटेल, वाशिंग्टन सुंदर*, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह*, हर्षित राणा*.