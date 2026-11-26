India A Defeat 5 Villains: भारत-ए की टीम एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 से बाहर हो गई है. भारतीय टीम को सेमीफाइनल में श्रीलंका-ए के खिलाफ बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा. गुरुवार (26 नवंबर) को खेले गए सेमीफाइनल में श्रीलंका-ए ने भारत-ए को 8 विकेट से हराया. इस मुकाबले में भारत-ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 317 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी श्रीलंका-ए ने सिर्फ 41.3 ओवर में 318 रन का टारगेट हासिल कर लिया. सेमीफाइनल में भारत के कई स्टार खिलाड़ियों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. ऐसे में आइए जानते हैं भारत की हार के 5 बड़े विलेन…