IND A vs SL A: भारत-ए के 5 खिलाड़ी, जो सेमीफाइनल में हार के बने विलेन! श्रीलंका के सामने कराई बेइज्जती
India A Defeat 5 Villains: भारत-ए की टीम एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 से बाहर हो गई है. भारतीय टीम को सेमीफाइनल में श्रीलंका-ए के खिलाफ बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा. गुरुवार (26 नवंबर) को खेले गए सेमीफाइनल में श्रीलंका-ए ने भारत-ए को 8 विकेट से हराया. इस मुकाबले में भारत-ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 317 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी श्रीलंका-ए ने सिर्फ 41.3 ओवर में 318 रन का टारगेट हासिल कर लिया. सेमीफाइनल में भारत के कई स्टार खिलाड़ियों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. ऐसे में आइए जानते हैं भारत की हार के 5 बड़े विलेन…
रिंकू सिंह
भारत-ए के उप-कप्तान रिंकू सिंह भारत-ए की हार के सबसे बड़े गुनहगार रहे. उन्होंने इस टूर्नामेंट में एक भी अच्छी पारी नहीं खेली थी, लेकिन सेमीफाइनल में अपनी छाप छोड़ने का मौका था. हालांकि उन्होंने एक बार फिर निराश किया. 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए रिंकू सिंह 21 गेंद पर महज 12 रन बनाकर आउट हो गए.
तिलक वर्मा
भारत-ए के कप्तान तिलक वर्मा भी इस हार के बड़े गुनहगार रहे. उन्होंने इस मुकाबले में अर्धशतक लगाया, लेकिन वो काफी धीमी रफ्तार से आया. जहां बाकी बल्लेबाजों ने 100-120 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी. वहीं, तिलक वर्मा ने 3 नंबर पर आकर 66 गेंद पर महज 53 रनों की पारी खेली. उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 80.30 का रहा. उनकी यह सुस्त पारी उस समय आई, जब वैभव और अभिषेक ने भारत-ए को तेज शुरुआत दिलाई थी.
अरशद खान
यूएई के खिलाफ 4 विकेट लेने वाले अरशद खान भी इस मुकाबले में बुरी तरह फ्लॉप रहे. अरशद खान सेमीफाइनल में श्रीलंका-ए के खिलाफ एक भी विकेट नहीं ले पाए. उन्होंने सिर्फ 4 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 11.50 की इकॉनमी से 46 रन खर्च किए.
सूर्यांश शेडगे
भारत-ए के स्टार ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे भी इस मुकाबले में फ्लॉप रहे. उन्होंने गेंद से सिर्फ 2 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 11.50 की इकॉनमी से 23 रन खर्च किए. वहीं, बल्लेबाजी में शेडगे 13 गेंद पर सिर्फ 10 रन ही बना पाए.
हर्षित राणा
हर्षित राणा भारतीय गेंदबाजी अटैक के सबसे मुख्य तेज गेंदबाज थे, लेकिन वो कोई असर नहीं डाल पाए. हर्षित राणा ने 7 ओवर में 8.70 की इकॉनमी से 61 रन लुटाए, जबकि सिर्फ 1 विकेट ही ले पाए. हालांकि जब तक उन्होंने विकेट लिया, जब तक मैच भारत-ए के हाथ से निकल चुका था.