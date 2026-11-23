तिलक वर्मा

इस हार के दूसरे गुनहगार खुद कप्तान तिलक वर्मा रहे. पहले तो तिलक वर्मा कप्तानी में काफी सुस्त नजर आए. वह अपने गेंदबाजों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाए. शुरुआत में तेज गेंदबाजों की पिटाई होने के बावजूद उन्होंने इस धीमी पिच पर स्पिनर्स का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया. टीम में अभिषेक शर्मा जैसा ऑलराउंडर है, लेकिन उन्होंने अभिषेक से सिर्फ 3 ही ओवर कराए. इसमें अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 9 रन खर्च किए. वहीं, आयुष बदोनी ने भी 5 ओवर में 18 रन देकर 1 विकेट चटकाया, लेकिन तिलक वर्माउनके पूरे ओवर नहीं कर पाए. इसके बाद बल्ले से तिलक वर्मा ने शतक लगाया, लेकिन उनका पारी मैच के नजरिए से बेहद धीमी थी. इसके चलते बाकी बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ा. आखिर में भारत-ए को हार का सामना करना पड़ा.