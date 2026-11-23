IND A vs PAK A: तिलक वर्मा ने ठोका शतक, फिर भी नहीं जीत सका भारत, पाकिस्तान से मिली हार के 5 बड़े विलेन
India A vs Pakistan A: एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के ग्रुप-बी के मुकाबले में भारत-ए और पाकिस्तान-ए के बीच रोमांचक मैच खेला गया. इस मुकाबले में भारत-ए को 48 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा. पाकिस्तान-ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 313 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम 49.1 ओवर में 265 रन के स्कोर पर ही ढेर हो गई. भारत की ओर से तिलक वर्मा ने शतक लगाया, लेकिन भारत को जीत नहीं दिला पाए. इस मुकाबले में भारतीय टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही खराब रही. ऐसे में आइए जानते हैं पाकिस्तान-ए से हार के 5 बड़े विलेन कौन हैं…
वैभव सूर्यवंशी
इस लिस्ट में सबसे पहले नाम 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का है. पाकिस्तान-ए के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से एक बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वो नाकाम रहे. वैभव सूर्यवंशी 13 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से सिर्फ 11 रन बनाए. दोहा की पिच शुरुआत में बल्लेबाजी के लिए अच्छी होती है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी उसका फायदा नहीं उठा पाए.
तिलक वर्मा
इस हार के दूसरे गुनहगार खुद कप्तान तिलक वर्मा रहे. पहले तो तिलक वर्मा कप्तानी में काफी सुस्त नजर आए. वह अपने गेंदबाजों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाए. शुरुआत में तेज गेंदबाजों की पिटाई होने के बावजूद उन्होंने इस धीमी पिच पर स्पिनर्स का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया. टीम में अभिषेक शर्मा जैसा ऑलराउंडर है, लेकिन उन्होंने अभिषेक से सिर्फ 3 ही ओवर कराए. इसमें अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 9 रन खर्च किए. वहीं, आयुष बदोनी ने भी 5 ओवर में 18 रन देकर 1 विकेट चटकाया, लेकिन तिलक वर्माउनके पूरे ओवर नहीं कर पाए. इसके बाद बल्ले से तिलक वर्मा ने शतक लगाया, लेकिन उनका पारी मैच के नजरिए से बेहद धीमी थी. इसके चलते बाकी बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ा. आखिर में भारत-ए को हार का सामना करना पड़ा.
रिंकू सिंह
भारत-ए की हार के एक बड़े गुनहगार रिंकू सिंह भी हैं, जो टीम के उप-कप्तान भी हैं. जब भारतीय टीम को एक साझेदारी की जरूरत थी, तो रिंकू सिंह एक खराब शॉट खेलकर आउट हो गए. वह 14 गेंद पर सिर्फ 6 रन ही बना पाए.
हर्षित राणा
भारतीय तेज गेंदबाज हर्षित राणा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. वह टीम के सबसे अनुभवी गेंदबाज होने के बावजूद सबसे महंगे गेंदबाज रहे. उन्होंने 10 ओवर के कोटे में 7.7 की इकॉनमी से 77 रन खर्च कर दिए. हालांकि उन्होंने 2 विकेट चटकाए, लेकिन पाकिस्तान-ए की टीम पर दबाव नहीं बना पाए.
आयुष बदोनी
इस मुकाबले में आयुष बदोनी ने भले ही 2 विकेट चटकाए, लेकिन बल्ले से उन्होंने एक भी रन नहीं बनाया. वह तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे, जिस समय उन्हें रुककर समय लेकर खेलना था. हालांकि वह सिर्फ 4 गेंद में बिना खाता खोले ही क्लीन बोल्ड हो गए.