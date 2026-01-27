Income Tax Budget 2026: टैक्सपेयर्स की हो गई बल्ले-बल्ले! बजट में मिल सकती हैं ये 2 बड़ी छूट

कितनी तय हो सकती है डिडक्शन

साथ ही आपको बता दें कि BSES ने भी सरकार से नए सिस्टम के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर डिडक्शन देने का आग्रह किया है. 1 फाइनेंस के पर्सनल टैक्स हेड और चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन शाह ने कहा कि नए सिस्टम के तहत हेल्थकेयर पर डिडक्शन की लिमिट ₹25,000 से ₹50,000 के बीच तय की जा सकती है.