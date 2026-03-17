Income Tax Saving Tips: 31 मार्च से पहले निपटाएं ये काम, वरना सैलरी पर पड़ेगा बड़ा असर

Advance Income Tax Deadline 2026: फाइनेंशियल ईयर 2025-26 अब अपने अंतिम चरण में है और 31 मार्च की डेडलाइन तेजी से नजदीक आ रही है. इस समय टैक्सपेयर्स और सैलरीड कर्मचारियों के लिए यह बेहद अहम अवधि होती है. यदि आपने समय रहते अपने निवेश, टैक्स प्लानिंग और जरूरी दस्तावेज पूरे नहीं किए, तो आपकी मार्च की सैलरी पर सीधा असर पड़ सकता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि आखिरी समय की जल्दबाजी से बचने के लिए अभी से सभी जरूरी काम निपटा लेना चाहिए, ताकि अतिरिक्त टैक्स या पेनल्टी से बचा जा सके.