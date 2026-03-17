Income Tax Saving Tips: 31 मार्च से पहले निपटाएं ये काम, वरना सैलरी पर पड़ेगा बड़ा असर
Advance Income Tax Deadline 2026: फाइनेंशियल ईयर 2025-26 अब अपने अंतिम चरण में है और 31 मार्च की डेडलाइन तेजी से नजदीक आ रही है. इस समय टैक्सपेयर्स और सैलरीड कर्मचारियों के लिए यह बेहद अहम अवधि होती है. यदि आपने समय रहते अपने निवेश, टैक्स प्लानिंग और जरूरी दस्तावेज पूरे नहीं किए, तो आपकी मार्च की सैलरी पर सीधा असर पड़ सकता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि आखिरी समय की जल्दबाजी से बचने के लिए अभी से सभी जरूरी काम निपटा लेना चाहिए, ताकि अतिरिक्त टैक्स या पेनल्टी से बचा जा सके.
31 मार्च क्यों है अहम?
31 मार्च सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि टैक्स प्लानिंग का अंतिम मौका है. इस दिन तक किए गए निवेश ही चालू वित्त वर्ष में टैक्स छूट के लिए मान्य होते हैं. इसके बाद किए गए निवेश अगले वित्त वर्ष में गिने जाएंगे. इसलिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है.
निवेश के प्रूफ जमा करना जरूरी
अगर आपने टैक्स बचाने के लिए निवेश की घोषणा की थी, तो अब उनके प्रमाण देने का समय है. कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने नियोक्ता को LIC, PPF, होम लोन और HRA से जुड़े सभी दस्तावेज समय पर जमा करें. ऐसा न करने पर कंपनी ज्यादा TDS काट सकती है.
TDS कटौती से बचने का तरीका
अगर आप समय पर निवेश के प्रूफ नहीं देते हैं, तो आपकी मार्च की सैलरी से भारी-भरकम TDS काटा जा सकता है. इससे आपकी इन-हैंड सैलरी कम हो सकती है. इसलिए जरूरी है कि सभी दस्तावेज समय रहते जमा कर दिए जाएं.
एडवांस टैक्स का ध्यान रखें
जिन लोगों की टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स भरना अनिवार्य होता है. इसकी डेडलाइन 15 मार्च 2026 थी. अगर आपने यह नहीं भरा है, तो 31 मार्च से पहले इसे पूरा कर लें, वरना पेनल्टी लग सकती है.
टैक्स बचाने के निवेश विकल्प
पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनने वाले लोग 80C के तहत PPF, सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और NSC में निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं. यह निवेश न सिर्फ टैक्स बचाते हैं बल्कि भविष्य के लिए भी सुरक्षित विकल्प होते हैं.
हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा
हेल्थ इंश्योरेंस लेने से आपको मेडिकल सुरक्षा के साथ टैक्स में भी राहत मिलती है. धारा 80D के तहत परिवार के लिए 25,000 रुपये और वरिष्ठ नागरिक माता-पिता के लिए 50,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है. पॉलिसी रिन्यूअल समय पर करना जरूरी है.
अंतिम सलाह
कुल मिलाकर, 31 मार्च से पहले सभी जरूरी टैक्स और निवेश से जुड़े काम पूरे कर लेना बेहद जरूरी है. सही योजना और समय पर कार्रवाई से आप अतिरिक्त टैक्स और पेनल्टी से बच सकते हैं, साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं.