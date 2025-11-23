इन मशहूर हस्तियों ने क्यों ठुकराया संतान सुख? बॉलीवुड ने अपने दम पर चुना ‘चाइल्ड-फ्री’ जीवन
Why They Don’t Want Child: बॉलीवुड की कई दिग्गज हस्तियों ने सामाजिक दबावों और पारंपरिक उम्मीदों से ऊपर उठकर अपने लिए एक अलग राह चुनी है, इन सितारों ने खुलकर कहा है कि वे संतान सुख नहीं चाहते और अपने रिश्तों, करियर, मानसिक शांति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी है, किसी ने पेरेंट्स बनने से दूरी बनाते हुए अपनी पहचान को आगे रखा, तो किसी ने साफ कहा कि वह इस दुनिया की भीड़ को और नहीं बढ़ाना चाहते,अपने बेबाक फैसलों और ईमानदार बातों से इन सितारों ने साबित किया है कि पैरेंटहुड एक चॉइस है, मजबूरी नहीं और यही सोच लाखों युवाओं को प्रेरित कर रही है कि वे अपनी जिंदगी अपने नियमों पर जी सकते हैं.
नेहा भसीन
मशहूर प्लेबैक सिंगर नेहा भसीन ने खुलकर यह बात स्वीकार की है कि वह अपनी शादीशुदा जिंदगी में बच्चे नहीं चाहती हैं, उन्होंने कई इंटरव्यू में स्पष्ट किया है कि वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देती हैं और उन्हें 'मां बनने का दबाव' या इच्छा कभी महसूस नहीं हुई।
विद्या बालन
बॉलीवुड की बेहतरीन अभिनेत्री विद्या बालन, जिन्होंने निर्माता सिद्धार्थ रॉय कपूर से शादी की है, उन्होंने भी सार्वजनिक रूप से बच्चों के बारे में अपनी भावनाओं को साझा किया है, विद्या बालन ने हमेशा कहा है कि उनके लिए उनका काम ही उनका बच्चा है.
जॉन अब्राहम
जॉन ने मीडिया में साफ तौर पर कहा है कि वह बच्चे पैदा करने के बारे में नहीं सोचते क्योंकि उन्हें लगता है कि दुनिया पहले से ही अधिक आबादी वाली है, और वह इस ग्रह पर एक और इंसान को नहीं लाना चाहते।
रेखा
बॉलीवुड की 'एवरग्रीन डीवा' रेखा का निजी जीवन हमेशा ही रहस्य और अटकलों से भरा रहा है। हालाँकि, उन्होंने कभी भी खुले तौर पर यह घोषणा नहीं की कि वह संतान नहीं चाहती थीं, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बिना बच्चों के एक स्वतंत्र और एकाकी जीवन जीया है.
तब्बू
राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री तब्बू बॉलीवुड की उन मजबूत और स्वतंत्र महिलाओं में से हैं जिन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी संतान-मुक्त जीवनशैली को स्वीकार किया है, तब्बू ने हमेशा कहा है कि उनके लिए उनका काम और करियर ही सबसे अधिक मायने रखता है.
शबाना आजमी
अभिनेत्री शबाना आजमी और प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख़्तर ने आपसी सहमति और समझदारी से तय किया कि वे बच्चे पैदा नहीं करेंगे, शबाना आजमी ने अक्सर इस विषय पर बात करते हुए कहा है कि किसी रिश्ते को सफल बनाने या कायम रखने के लिए शादी या बच्चों का होना ज़रूरी नहीं.
दिलीप कुमार और सायरा बानो
हिंदी सिनेमा की प्रतिष्ठित जोड़ी दिलीप कुमार और सायरा बानो का रिश्ता बेमिसाल प्यार और समर्पण का प्रतीक रहा है, उनका कोई जैविक बच्चा नहीं था, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शादी के शुरुआती वर्षों में सायरा बानो को कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा था.
ऐश्वर्या सखूजा
ऐश्वर्या ने बताया है कि करियर में व्यस्तता और ज़िंदगी की अनिश्चितताओं के कारण उन्होंने और उनके पति ने संतान पैदा न करने का सचेत निर्णय लिया है, उन्होंने यह भी कहा कि उनके लिए जीवन में प्राथमिकताएं बदल गई हैं और वे अपने रिश्ते और काम पर ध्यान केंद्रित करके खुश हैं
कुब्रा सैत
अभिनेत्री कुब्रा सैत, जो अपनी बोल्ड और बेबाक शख्सियत के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने दृढ़ता के साथ 'संतान न चाहने' के अपने निर्णय को सार्वजनिक मंचों पर रखा है, उन्होंने विशेष रूप से अपनी आत्मकथा में इस बात का जिक्र किया है
अभय देओल
अभय देओल ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वह समाज द्वारा थोपी गई विवाह और संतान की अवधारणाओं में विश्वास नहीं रखते। वह मानते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य केवल शादी करना या बच्चे पैदा करना नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने जुनून और काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए