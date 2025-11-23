इन मशहूर हस्तियों ने क्यों ठुकराया संतान सुख? बॉलीवुड ने अपने दम पर चुना ‘चाइल्ड-फ्री’ जीवन

Why They Don’t Want Child: बॉलीवुड की कई दिग्गज हस्तियों ने सामाजिक दबावों और पारंपरिक उम्मीदों से ऊपर उठकर अपने लिए एक अलग राह चुनी है, इन सितारों ने खुलकर कहा है कि वे संतान सुख नहीं चाहते और अपने रिश्तों, करियर, मानसिक शांति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी है, किसी ने पेरेंट्स बनने से दूरी बनाते हुए अपनी पहचान को आगे रखा, तो किसी ने साफ कहा कि वह इस दुनिया की भीड़ को और नहीं बढ़ाना चाहते,अपने बेबाक फैसलों और ईमानदार बातों से इन सितारों ने साबित किया है कि पैरेंटहुड एक चॉइस है, मजबूरी नहीं और यही सोच लाखों युवाओं को प्रेरित कर रही है कि वे अपनी जिंदगी अपने नियमों पर जी सकते हैं.