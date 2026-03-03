Voting Rights Prisoners: जेल में बंद, फिर भी लोकतंत्र का हक बरकरार! इस देश में कैदी भी डालते हैं वोट

Voting Rights Prisoners: भारत के संविधान के मुताबिक, जेल में बंद कैदी वोट नहीं डाल सकते हैं. फिर चाहे वह दोषी हों या अंडर ट्रायल उनमें से किसी को भी वोट देने का अधिकार नहीं है. हालांकि, दुनिया भर के कई देशों में यह स्थिति काफी अलग है. कई देशों कैदियों को चुनाव के दौरान वोट देने की इजाजत नहीं है. इन देशों के कानून के मुताबिक, जेल में रहने से पर्सनल लिबर्टी छिन जाकी है, लेकिन नागरिकता का अधिकार बरकरार रहता है.