कीचड़-बाथरूम में लिपटा-लिपटी! जहां मिली जगह,वहीं हो गए शुरू; 90s के इस गाने में 12 साल बड़ी हसीना संग इंटीमेट हुए थे Akshay Kumar

कीचड़-बाथरूम में लिपटा-लिपटी! जहां मिली जगह,वहीं हो गए शुरू; 90s के इस गाने में 12 साल बड़ी हसीना संग इंटीमेट हुए थे Akshay Kumar
90s Most Romantic Song | In The Night No Control: वैसे तो अपने सैकड़ों रोमांस से भरे गाने सुने होंगे. Tip Tip Barsa Paani से लेकर Aakhir Tumhe Aana Hai तक. ये वो गाने हैं जिनमे कूट-कूटकर इंटिमेट सीन देखने को मिलेंगे. लेकिन ऐसे में आज हम आपको अक्षय कुमार और रेखा के एक ऐसे गाने के बारे में बताने वाले हैं जिसे देख आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, इस गाने में दोनों अपना होश खो बैठे हैं. ये एक ऐसा गाना है जो Reels के द्वारा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा है. लेकिन अगर आप इस गाने की वीडियो देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे.
बेहद रोमेंटिक है गाना
आज हम जिस वायरल गाने के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसमें रेखा और अक्षय कुमार हैं. यह गाना इन दिनों एक ट्रेंड बन गया है. इंस्टाग्राम पर कई रील्स बनाए जा रहे हैं. गाना बेहद रोमांटिक है.
वायरल हो रहा रेखा अक्षय का गाना
'In The Night No Control' 1996 की फ़िल्म 'खिलाड़ियों का खिलाड़ी' का है. सुमित्रा अय्यर का गाया और अनु मलिक का कंपोज किया हुआ यह गाना अक्षय कुमार, रेखा और रवीना टंडन स्टारिंग फ़िल्म के साउंडट्रैक में शामिल था.
अनु मलिक ने किया कम्पोज
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये 1996 की फ़िल्म 'खिलाड़ियों का खिलाड़ी'का एक वायरल डांस गाना है. इसके बोल हैं 'इन द नाइट, नो कंट्रोल.' म्यूज़िक अनु मलिक ने कंपोज किया है.
जोश से भरा है गाना
सुमित्रा अय्यर और अनु मलिक ने मिलकर यह गाना गाया है. गाने को देव कोहली और इंदीवर ने कंपोज किया है. अक्षय कुमार और रेखा पर फिल्माया यह गाना जोशीला है और इसमें इंग्लिश और हिंदी लिरिक्स हैं.
'सेल्फ कंट्रोल' से इंस्पायर्ड है गाना
इसमें अक्षय कुमार और रेखा एक ग्लैमरस क्लब सीन में हैं. गाने की धुन लॉरा ब्रैनिगन के 1984 के इंटरनेशनल हिट 'सेल्फ कंट्रोल' से इंस्पायर्ड है.
फिर ट्रेंड में आया गाना
यह गाना हाल ही में फिर से बहुत पॉपुलर हो गया है और इंस्टाग्राम रील्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया है.