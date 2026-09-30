कीचड़-बाथरूम में लिपटा-लिपटी! जहां मिली जगह,वहीं हो गए शुरू; 90s के इस गाने में 12 साल बड़ी हसीना संग इंटीमेट हुए थे Akshay Kumar

90s Most Romantic Song | In The Night No Control: वैसे तो अपने सैकड़ों रोमांस से भरे गाने सुने होंगे. Tip Tip Barsa Paani से लेकर Aakhir Tumhe Aana Hai तक. ये वो गाने हैं जिनमे कूट-कूटकर इंटिमेट सीन देखने को मिलेंगे. लेकिन ऐसे में आज हम आपको अक्षय कुमार और रेखा के एक ऐसे गाने के बारे में बताने वाले हैं जिसे देख आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, इस गाने में दोनों अपना होश खो बैठे हैं. ये एक ऐसा गाना है जो Reels के द्वारा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा है. लेकिन अगर आप इस गाने की वीडियो देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे.